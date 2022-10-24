https://sputniknews.com.tr/20221024/lavrov-tahil-anlasmasinin-uygulanmasiyla-ilgili-tum-sorulara-yanit-bekliyoruz-1062655269.html
Lavrov: Tahıl anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili tüm sorulara yanıt bekliyoruz
Lavrov: Tahıl anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili tüm sorulara yanıt bekliyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tahıl anlaşmasını uzatma olasılığını düşünmeden önce, uygulanmasıyla ilgili tüm soruların yanıtlarını beklediklerini... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T17:14+0300
2022-10-24T17:14+0300
2022-10-24T17:14+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
anlaşma
tahıl
tahıl ihracatı
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Anlaşmanın uzatılması konusu ele alınmadan önce bahsettiğim tüm soruların tatmin edici biçimde yanıtlanacağı varsayımından hareket ediyoruz” ifadesini kullandı.Birleşmiş Milletler’den (BM), tahılın nihai tüketiciye kadar hareketiyle ilgili istatistik talep ettiklerini dile getiren Lavrov, “22 Temmuz İstanbul’da imzalanan paket anlaşma kapsamında Ukrayna tahılının alıcıları, en yoksullar arasında olmayan ülkelerdir. En yoksul ülkelerin payına, Karadeniz limanlarından çıkan tahılın çok küçük miktarı düşüyor. Ukrayna tahılının yarısından fazlası Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor. BM’nin bununla ilgili istatistiği var. Meslektaşlarımızdan BM Genel Sekreterliği ile bu konuda daha aktif çalışmalarını istedik, ki en yoksul ülklere yardım sağlamak olan paket anlaşmasının ilk amacı hayata geçirilsin” dedi.Lavrov ayrıca Ukrayna yönetiminin ‘kirli bomba’ kullanmaya yönelik yaptığı hazırlıklarla ilgili konuyu BM’de gündeme getirme niyetinde olduklarını söyledi.Rus bakan, Ukrayna tarafının bu yönde adım atacağı yönünde bilginin yeniden kontrol edildiğini ve bunun boş suçlama olmadığını kaydetti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, sergey lavrov, anlaşma, tahıl, tahıl ihracatı
rusya, sergey lavrov, anlaşma, tahıl, tahıl ihracatı
Lavrov: Tahıl anlaşmasının uygulanmasıyla ilgili tüm sorulara yanıt bekliyoruz
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tahıl anlaşmasını uzatma olasılığını düşünmeden önce, uygulanmasıyla ilgili tüm soruların yanıtlarını beklediklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Anlaşmanın uzatılması konusu ele alınmadan önce bahsettiğim tüm soruların tatmin edici biçimde yanıtlanacağı varsayımından hareket ediyoruz” ifadesini kullandı.
Birleşmiş Milletler’den (BM), tahılın nihai tüketiciye kadar hareketiyle ilgili istatistik talep ettiklerini dile getiren Lavrov, “22 Temmuz İstanbul’da imzalanan paket anlaşma kapsamında Ukrayna tahılının alıcıları, en yoksullar arasında olmayan ülkelerdir. En yoksul ülkelerin payına, Karadeniz limanlarından çıkan tahılın çok küçük miktarı düşüyor. Ukrayna tahılının yarısından fazlası Avrupa Birliği ülkelerine gidiyor. BM’nin bununla ilgili istatistiği var. Meslektaşlarımızdan BM Genel Sekreterliği ile bu konuda daha aktif çalışmalarını istedik, ki en yoksul ülklere yardım sağlamak olan paket anlaşmasının ilk amacı hayata geçirilsin” dedi.
Lavrov ayrıca Ukrayna yönetiminin ‘kirli bomba’ kullanmaya yönelik yaptığı hazırlıklarla ilgili konuyu BM’de gündeme getirme niyetinde olduklarını söyledi.
Rus bakan, Ukrayna tarafının bu yönde adım atacağı yönünde bilginin yeniden kontrol edildiğini ve bunun boş suçlama olmadığını kaydetti.