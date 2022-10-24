https://sputniknews.com.tr/20221024/muafiyet-yoksa-telefon-gumrukte-kalacak-1062650323.html

Muafiyet yoksa telefon gümrükte kalacak

Muafiyet yoksa telefon gümrükte kalacak

Yurtdışından telefon getirenlere sıkı takip geliyor. Gümrük Genel Müdürlüğü ile BTK arasında protokol imzalandı. Buna göre; yurda girişte yolcunun 3 yıl... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T15:17+0300

2022-10-24T15:17+0300

2022-10-24T15:17+0300

türkiye

telefon

vergi

yurt dışı

havalimanı

bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)

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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Bekir Can Uslu, yurt dışından üç yılda bir cep telefonu getirme hakkı bulunduğunu belirterek, 1 Kasım'dan itibaren yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının bu muafiyet kapsamında olup olmadığının kontrolü için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile protokol imzaladıklarını bildirdi.Yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarına vergi muafiyet kontrolünü sağlayan sistemin çalışma esasları, uygulamalı olarak Esenboğa Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gelen Yolcu Salonu'nda basın mensuplarına tanıtıldı.Yurt dışından yolcu beraberindeki eşya muafiyetlerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, kişisel eşya muafiyeti kapsamında, yurt dışından gelen yolcular, üç takvim yılında bir cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf olarak getirebiliyor.Yolcu beraberinde getirilen cep telefonu muafiyet limitinin teknik takibi için BTK ile iş birliğine gidilirken 1 Kasım'da hayata geçirilecek bu sistemle yolcuların üç yılda getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların bu sürede birden fazla telefon getirmesi önlenecek.'BTK ile protokol yapıldı'Genel Müdür Uslu, burada yaptığı değerlendirmede, yolcuların yurt dışından gelirken muafiyet kapsamında üç yılda bir, bir telefon getirme hakkı bulunduğunu ancak bunun kontrolünü tam anlamıyla yapamadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:Sistemde yapılan kontrolde yolcunun muafiyet hakkında sahip olduğunun görülmesi halinde, telefonunu almasına izin vereceklerini vurgulayan Uslu, "Daha sonra yolcumuz 120 gün içinde bu telefonu BTK sistemleri üzerinden kayıt yaptırabilecek. Yolcumuzun yaptığımız kontrollerde son üç yıl içinde muafiyet hakkını kullandığını görürsek telefonunu gümrük ambarında muhafaza altına alıyoruz. Kendisine karşılığında ambar muhafaza makbuzu veriyoruz. Bu durumda yolcumuz üç ay içinde yurt dışına giderken tekrar telefonunu yurt dışına geri götürebiliyor." dedi.'Üzerindeki kişisel telefonla ilgili sorun yok'Uslu, 1 Kasım itibarıyla bu konudaki kontrolleri biraz daha yoğunlaştıracaklarına işaret ederek, şunları söyledi:Uygulamalı olarak sistem gösterildiSistemin tanıtılması amacıyla örnek uygulama da yapıldı. Bu kapsamda, yurt dışından gelen yolcuların valizleri x-ray taramasına alınırken valizinde cep telefonu bulunan yolcu, muafiyet kontrolü için ofis bölümüne davet edildi. Burada sistem üzerinden, söz konusu cep telefonunun muafiyet hakkı bulunup bulunmadığı sorgulandı. Burada incelenen yolcunun en son 19 Eylül 2022'de bir telefon getirdiği belirlenirken yolcuya üç takvim yılında bir telefon getirme hakkı bulunduğu ve 1 Ocak 2025'te yurt dışından telefon getirme hakkını elde edeceği anımsatıldı. Yolcunun telefonu, örnek uygulama kapsamında gümrük işlemi yapılmak üzere ambara alındı.

https://sputniknews.com.tr/20221020/yurt-disindan-getirilen-cep-telefonlarina-yeni-duzenleme-1062529333.html

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telefon, vergi, yurt dışı, havalimanı, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)