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Yurt dışından getirilen cep telefonlarına yeni düzenleme
Yurt dışından getirilen cep telefonlarına yeni düzenleme
Yurt dışından gelen yolcuların 3 yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısının takip edilmesi ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T15:52+0300
2022-10-20T15:55+0300
telefon
türkiye
yurt dışı
kayıt
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Ticaret Bakanlığının yazılı açıklamasında, yurt dışından gelen yolcuların 3 takvim yılında bir cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf getirebildiği hatırlatıldı.'Takip edilecek'Bu telefonlar için 'yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılma şartı' da eklendiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu uygulama dahilinde, yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limitinin (üç takvim yılında 1 adet) teknik takibini mümkün kılmak için, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma kapsamında, yolcuların üç yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek" ifadeleri kullanıldı.Açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca aktarılan veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde ülkeye girişte, gümrük sahalarında görevli gümrük muhafaza memurları tarafından gerekli kontrol ve denetim işlemleri gerçekleştirilecek.Söz konusu uygulama 1 Kasım itibarıyla hayata geçirilecek. Böylelikle yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının takibi sağlanarak kişisel muafiyetlerin suiistimal edilmesinin önüne geçilecek.
https://sputniknews.com.tr/20221012/iphone-turizmi-patladi-yurtdisina-cep-telefonu-alma-turlari-duzenleniyor-1062217460.html
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telefon, yurt dışı, kayıt
telefon, yurt dışı, kayıt

Yurt dışından getirilen cep telefonlarına yeni düzenleme

15:52 20.10.2022 (güncellendi: 15:55 20.10.2022)
© AACep telefonu - ihbar
Cep telefonu - ihbar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© AA
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Yurt dışından gelen yolcuların 3 yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısının takip edilmesi ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesinin önlenmesine yönelik düzenleme, 1 Kasım'da devreye alınacak.
Ticaret Bakanlığının yazılı açıklamasında, yurt dışından gelen yolcuların 3 takvim yılında bir cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf getirebildiği hatırlatıldı.

'Takip edilecek'

Bu telefonlar için 'yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılma şartı' da eklendiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu uygulama dahilinde, yolcu beraberi cep telefonu muafiyet limitinin (üç takvim yılında 1 adet) teknik takibini mümkün kılmak için, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinesinde önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesinde yürütülen teknik çalışma kapsamında, yolcuların üç yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca aktarılan veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde ülkeye girişte, gümrük sahalarında görevli gümrük muhafaza memurları tarafından gerekli kontrol ve denetim işlemleri gerçekleştirilecek.
Söz konusu uygulama 1 Kasım itibarıyla hayata geçirilecek. Böylelikle yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının takibi sağlanarak kişisel muafiyetlerin suiistimal edilmesinin önüne geçilecek.
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