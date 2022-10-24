https://sputniknews.com.tr/20221024/moskovadan-kiev-ve-batili-kollayicilarina-kirli-bomba-provokasyonlarina-son-verme-cagrisi-1062660085.html

Moskova’dan Kiev ve Batılı kollayıcılarına ‘kirli bomba’ provokasyonlarına son verme çağrısı

Moskova’dan Kiev ve Batılı kollayıcılarına ‘kirli bomba’ provokasyonlarına son verme çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Kiev'den ‘kirli bomba’ hazırlamaya yönelik kışkırtıcı eylemlere son vermesini talep ettiğini... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T20:37+0300

2022-10-24T20:37+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova’nın bakanlığın sitesinde yayınlanan yorumunda, Moskova’nın Kiev rejiminden provokatif eylemlere son vermesini, Batılı kollayıcılarından ise sorumluluk göstererek himayeleri altındakilere çekidüzen vermesini talep ettiği kaydedildi.Kiev’in söz konusu kışkırtıcı eylemin uygulamasına geçtiğine dikkat çeken Zaharova, Rusya Dışişleri’nin Joltıye Vodı kentindeki Doğu Madencilik ve İşleme Fabrikası’na ve Kiev’deki Nükleer Araştırmalar Enstitüsü’ne ‘kirli bomba’ geliştirme görevinin verildiği bilgisine sahip olduğunu aktardı.Rus diplomat, “Gelen bilgilere göre Ukrayna ile ‘kirli bomba’ için bileşen tedariki konusunda görüşen bazı Batılı ülkelerden bu görevin yerine getirilmesine yardım edeceklerini dışlamıyoruz” ifadelerini kullandı.Provokasyonun amacının Rusya’yı kitle imha silahları kullanmakla suçlamak olduğunu kaydeden sözcü, Ukrayna makamlarının ve Batılı kollayıcılarının ‘bunun güçlü bir Rus karşıtı kampanyaya dönüşmesini’ ve sonuç olarak partnerlerin Moskova'ya olan güveninin sarsılmasını, aynı zamanda Rusya’nın uluslararası arenada izolasyonuna yol açmasını beklediklerinin altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20221024/lavrov-batinin-kirli-bomba-konusunda-kievi-destekleyip-moskovayi-suclamasi-ciddiyetten-uzak-1062658215.html

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