Lavrov: Batı'nın 'kirli bomba' konusunda Kiev'i destekleyip Moskova'yı suçlaması ciddiyetten uzak

Valday Uluslararası Tartışma Kulübü 19. Yıllık Toplantısı'nda konuşan Lavrov, Kiev'in 'kirli bomba' kullanma planları hakkında "Batılı meslektaşlarımızın bunların uydurma olduğuna ve bizzat Rusya'nın Zelenskiy rejimini suçlamak için bu tür bir şey planlandığına dair dayanaksız iddiaları, ciddiyet uzak bir konuşma" dedi.



Bazı ülkelerin Rusya'ya ellerindeki verileri profesyonel askeri düzeyde ele almayı teklif ettiğini belirten Lavrov, bunun Rusya'nın desteklediği yaklaşım olduğunu kaydetti.



Rusya'nın bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek Kiev'in 'kirli bomba' provokasyonu hakkında ek detaylar sunacağını anlatan Lavrov, Kiev'in oluşturduğu bu tehdidin bugün veya yarın BM Güvenlik Konseyi'nde de tartışılacağını söyledi.



Rusya'nın söz konusu provokasyon planı hakkında sahip olduğu bilgilerin son derece güvenilir olduğunun altını çizen Lavrov, "Bunu yapabilecek kurumları gösteren ayrıntılı bilgiler, ABD, İngiltere, Fransa, Türkiye'den meslektaşlarıyla temas kuran Savunma Bakanı Sergey Şoygu aracılığıyla iletildi. Askeri kurumlarımız üzerinden yeni temaslar da planlanıyor" diye ekledi.