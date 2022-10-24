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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221024/lavrov-batinin-kirli-bomba-konusunda-kievi-destekleyip-moskovayi-suclamasi-ciddiyetten-uzak-1062658215.html
Lavrov: Batı'nın 'kirli bomba' konusunda Kiev'i destekleyip Moskova'yı suçlaması ciddiyetten uzak
Lavrov: Batı'nın 'kirli bomba' konusunda Kiev'i destekleyip Moskova'yı suçlaması ciddiyetten uzak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Kiev'in radyoaktif maddeler içeren 'kirli bomba' kullanma planlarını reddedip, Moskova'yı bunu planlamakla itham... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T19:57+0300
2022-10-24T19:57+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
batı
kiev
bomba
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Valday Uluslararası Tartışma Kulübü 19. Yıllık Toplantısı'nda konuşan Lavrov, Kiev'in 'kirli bomba' kullanma planları hakkında "Batılı meslektaşlarımızın bunların uydurma olduğuna ve bizzat Rusya'nın Zelenskiy rejimini suçlamak için bu tür bir şey planlandığına dair dayanaksız iddiaları, ciddiyet uzak bir konuşma" dedi.Bazı ülkelerin Rusya'ya ellerindeki verileri profesyonel askeri düzeyde ele almayı teklif ettiğini belirten Lavrov, bunun Rusya'nın desteklediği yaklaşım olduğunu kaydetti.Rusya'nın bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek Kiev'in 'kirli bomba' provokasyonu hakkında ek detaylar sunacağını anlatan Lavrov, Kiev'in oluşturduğu bu tehdidin bugün veya yarın BM Güvenlik Konseyi'nde de tartışılacağını söyledi.Rusya'nın söz konusu provokasyon planı hakkında sahip olduğu bilgilerin son derece güvenilir olduğunun altını çizen Lavrov, "Bunu yapabilecek kurumları gösteren ayrıntılı bilgiler, ABD, İngiltere, Fransa, Türkiye'den meslektaşlarıyla temas kuran Savunma Bakanı Sergey Şoygu aracılığıyla iletildi. Askeri kurumlarımız üzerinden yeni temaslar da planlanıyor" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221024/lavrov-tahil-anlasmasinin-uygulanmasiyla-ilgili-tum-sorulara-yanit-bekliyoruz-1062655269.html
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sergey lavrov, batı, kiev, bomba
sergey lavrov, batı, kiev, bomba

Lavrov: Batı'nın 'kirli bomba' konusunda Kiev'i destekleyip Moskova'yı suçlaması ciddiyetten uzak

19:57 24.10.2022
© Sputnik / МИД РФ / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© Sputnik / МИД РФ
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Kiev'in radyoaktif maddeler içeren 'kirli bomba' kullanma planlarını reddedip, Moskova'yı bunu planlamakla itham etmesinin 'ciddiyetten uzak' olduğunu vurguladı.
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü 19. Yıllık Toplantısı'nda konuşan Lavrov, Kiev'in 'kirli bomba' kullanma planları hakkında "Batılı meslektaşlarımızın bunların uydurma olduğuna ve bizzat Rusya'nın Zelenskiy rejimini suçlamak için bu tür bir şey planlandığına dair dayanaksız iddiaları, ciddiyet uzak bir konuşma" dedi.

Bazı ülkelerin Rusya'ya ellerindeki verileri profesyonel askeri düzeyde ele almayı teklif ettiğini belirten Lavrov, bunun Rusya'nın desteklediği yaklaşım olduğunu kaydetti.

Rusya'nın bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup göndererek Kiev'in 'kirli bomba' provokasyonu hakkında ek detaylar sunacağını anlatan Lavrov, Kiev'in oluşturduğu bu tehdidin bugün veya yarın BM Güvenlik Konseyi'nde de tartışılacağını söyledi.

Rusya'nın söz konusu provokasyon planı hakkında sahip olduğu bilgilerin son derece güvenilir olduğunun altını çizen Lavrov, "Bunu yapabilecek kurumları gösteren ayrıntılı bilgiler, ABD, İngiltere, Fransa, Türkiye'den meslektaşlarıyla temas kuran Savunma Bakanı Sergey Şoygu aracılığıyla iletildi. Askeri kurumlarımız üzerinden yeni temaslar da planlanıyor" diye ekledi.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
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