Kuşadası'nda Mikro Minyatür Müzesi

© İHA İzlanda’dan kruvaziyer gemisiyle Kuşadası’na ziyarete gelen İdan Tempelhof, mikro minyatür müzesini çok beğendiğini belirterek, “Bu müzede bulunan eserlerin hepsi çok küçük. Böyle bir müzeyi bugüne kadar gezdiğim hiçbir yerde görmedim. Müzedeki tüm eserler de çok ince çalışılmış ve bu oldukça değerli. Kuşadası böyle bir müzeye sahip olduğu için çok şanslı. Kuşadası’na ve bu müzeye bayıldım” dedi. İzlanda’dan arkadaşı İdan Tempelhof ile kenti ziyarete gelerek müzeyi gezen Orah Schneider ise “Müzedeki tüm eserleri çok beğendim. Daha önce böyle küçük eserlerin olduğu bir müzeyi hiç gezmemiştim. Büyüteç ve mikroskoplarla sanatçının çabasını görmek çok etkileyici” ifadelerini kullandı.