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Kuşadası'nda Mikro Minyatür Müzesi
Kuşadası'nda Mikro Minyatür Müzesi
Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı, kente gelen kruvaziyer turistlerinin uğrak noktalarından oldu. Dünyanın sayılı... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
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minyatür, aydın, фото
minyatür, aydın, фото

Kuşadası'nda Mikro Minyatür Müzesi

13:08 24.10.2022
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Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı, kente gelen kruvaziyer turistlerinin uğrak noktalarından oldu. Dünyanın sayılı mikro minyatür sanatçılarından Korkmaz’ın mikroskop ve büyüteçler aracılığıyla görülebilen minyatürlerinin yer aldığı merkez, yaz sezonu boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı.
© İHAKuşadası Belediyesi tarafından Tarihi Kale Kapısı’nın üstünde kente kazandırılan Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı’nda yer alan milimetrik boyuttaki minyatürler hayranlık uyandırıyor. Kente kruvaziyer gemileriyle gelen turistler başta olmak üzere 7’den 70’e her kesimin büyük ilgi gösterdiği merkez, açıldığı günden bu yana her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. 2019 yılında Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması’nda 'Sanat ve Edebiyat Müzeleri' kategorisinde ödüle layık görülen Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı, ev sahipliği yaptığı eserler ile dikkat çekmeyi sürdürüyor.
Kuşadası'nda Mikro Minyatür Müzesi - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Kuşadası Belediyesi tarafından Tarihi Kale Kapısı’nın üstünde kente kazandırılan Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı’nda yer alan milimetrik boyuttaki minyatürler hayranlık uyandırıyor. Kente kruvaziyer gemileriyle gelen turistler başta olmak üzere 7’den 70’e her kesimin büyük ilgi gösterdiği merkez, açıldığı günden bu yana her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. 2019 yılında Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması’nda 'Sanat ve Edebiyat Müzeleri' kategorisinde ödüle layık görülen Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı, ev sahipliği yaptığı eserler ile dikkat çekmeyi sürdürüyor.
© İHAMerkezde sergilenen eserler arasında dünyanın en küçük Kur'an-ı Kerim'i, toplu iğne başına yapılmış dünyanın en küçük satranç takımı, saç telinin üzerine yapılmış yürüyen cambaz, içerisinde Türk klasik hat sanatının örneklerinin bulunduğu dünyanın en küçük hat katalogu ve üzerinde yalnızca mikroskoplarla görülebilen süslemeler olan dünyanın en küçük çini vazoları gibi birbirinden ilginç 42 eser bulunuyor. Eserlerin ziyaretçiler tarafından rahatça görülebilmesi için özel mikroskoplar ve merceklerin yerleştirilip ışıklandırmanın da yapıldığı Sanat Merkezi ve Sergi Alanı hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
Kuşadası'nda Mikro Minyatür Müzesi - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Merkezde sergilenen eserler arasında dünyanın en küçük Kur'an-ı Kerim'i, toplu iğne başına yapılmış dünyanın en küçük satranç takımı, saç telinin üzerine yapılmış yürüyen cambaz, içerisinde Türk klasik hat sanatının örneklerinin bulunduğu dünyanın en küçük hat katalogu ve üzerinde yalnızca mikroskoplarla görülebilen süslemeler olan dünyanın en küçük çini vazoları gibi birbirinden ilginç 42 eser bulunuyor. Eserlerin ziyaretçiler tarafından rahatça görülebilmesi için özel mikroskoplar ve merceklerin yerleştirilip ışıklandırmanın da yapıldığı Sanat Merkezi ve Sergi Alanı hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.
© İHAKuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı, ev sahipliği yaptığı eserler kadar Kuşadası açısından simgesel bir değeri olan tarihi taş binası ile de dikkat çekiyor. Üç odadan oluşan merkezin bir odasında Gubari hat sanatının icra edildiği çalışmalar yer alırken, diğer iki odada ise Korkmaz’ın 30 yıllık sanat yaşamı boyunca ürettiği milimetrik boyutlardaki mikro minyatürleri sergileniyor. Sergilenen eser sayısı bakımından dünyanın en zengin mikro minyatür merkezlerinden olan Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı’nda yer alan 'Eyvah Kırıldı' adlı minyatür ise en çok ilgi çeken eserler arasında yer alıyor. Korkmaz’ın yarım bir darı tohumundan yapılmış kayık içindeki balıkçı figürü yerleştirmek amacıyla sürdürdüğü 5 aylık çalışmanın, üzerine düşen bir saç teli nedeniyle kırılması sonucunda yarım kalan çalışma, merkezde bulunan eserlerin nasıl büyük bir sabır ve titizlikle üretildiğini de ortaya koyuyor.
Kuşadası'nda Mikro Minyatür Müzesi - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı, ev sahipliği yaptığı eserler kadar Kuşadası açısından simgesel bir değeri olan tarihi taş binası ile de dikkat çekiyor. Üç odadan oluşan merkezin bir odasında Gubari hat sanatının icra edildiği çalışmalar yer alırken, diğer iki odada ise Korkmaz’ın 30 yıllık sanat yaşamı boyunca ürettiği milimetrik boyutlardaki mikro minyatürleri sergileniyor. Sergilenen eser sayısı bakımından dünyanın en zengin mikro minyatür merkezlerinden olan Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı’nda yer alan 'Eyvah Kırıldı' adlı minyatür ise en çok ilgi çeken eserler arasında yer alıyor. Korkmaz’ın yarım bir darı tohumundan yapılmış kayık içindeki balıkçı figürü yerleştirmek amacıyla sürdürdüğü 5 aylık çalışmanın, üzerine düşen bir saç teli nedeniyle kırılması sonucunda yarım kalan çalışma, merkezde bulunan eserlerin nasıl büyük bir sabır ve titizlikle üretildiğini de ortaya koyuyor.
© İHANecati Korkmaz’ın eserleri arasında korona virüs salgını sırasında gece gündüz demeden çalışan sağlık emekçilerinin fedakarca çalışmasına dikkat çekmek amacıyla pandemi döneminde yaptığı "Doktor X" adlı 2 milimetre boyutunda bir heykel de yer alıyor. Korkmaz’ın "Doktor X, sağlık çalışanlarının dünyada virüse karşı verdiği amansız mücadeleyi temsil ediyor" dediği mikro heykel, şırıngadaki iğnenin üzerinde yer alıyor. 'Doktor X' isimli heykelde, saç telinden yapılma bir mızrak, doktor tarafından korona virüsü temsil eden figüre saplanıyor.
Kuşadası'nda Mikro Minyatür Müzesi - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Necati Korkmaz’ın eserleri arasında korona virüs salgını sırasında gece gündüz demeden çalışan sağlık emekçilerinin fedakarca çalışmasına dikkat çekmek amacıyla pandemi döneminde yaptığı "Doktor X" adlı 2 milimetre boyutunda bir heykel de yer alıyor. Korkmaz’ın "Doktor X, sağlık çalışanlarının dünyada virüse karşı verdiği amansız mücadeleyi temsil ediyor" dediği mikro heykel, şırıngadaki iğnenin üzerinde yer alıyor. 'Doktor X' isimli heykelde, saç telinden yapılma bir mızrak, doktor tarafından korona virüsü temsil eden figüre saplanıyor.
© İHAİzlanda’dan kruvaziyer gemisiyle Kuşadası’na ziyarete gelen İdan Tempelhof, mikro minyatür müzesini çok beğendiğini belirterek, “Bu müzede bulunan eserlerin hepsi çok küçük. Böyle bir müzeyi bugüne kadar gezdiğim hiçbir yerde görmedim. Müzedeki tüm eserler de çok ince çalışılmış ve bu oldukça değerli. Kuşadası böyle bir müzeye sahip olduğu için çok şanslı. Kuşadası’na ve bu müzeye bayıldım” dedi. İzlanda’dan arkadaşı İdan Tempelhof ile kenti ziyarete gelerek müzeyi gezen Orah Schneider ise “Müzedeki tüm eserleri çok beğendim. Daha önce böyle küçük eserlerin olduğu bir müzeyi hiç gezmemiştim. Büyüteç ve mikroskoplarla sanatçının çabasını görmek çok etkileyici” ifadelerini kullandı.
Kuşadası'nda Mikro Minyatür Müzesi - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
İzlanda’dan kruvaziyer gemisiyle Kuşadası’na ziyarete gelen İdan Tempelhof, mikro minyatür müzesini çok beğendiğini belirterek, “Bu müzede bulunan eserlerin hepsi çok küçük. Böyle bir müzeyi bugüne kadar gezdiğim hiçbir yerde görmedim. Müzedeki tüm eserler de çok ince çalışılmış ve bu oldukça değerli. Kuşadası böyle bir müzeye sahip olduğu için çok şanslı. Kuşadası’na ve bu müzeye bayıldım” dedi. İzlanda’dan arkadaşı İdan Tempelhof ile kenti ziyarete gelerek müzeyi gezen Orah Schneider ise “Müzedeki tüm eserleri çok beğendim. Daha önce böyle küçük eserlerin olduğu bir müzeyi hiç gezmemiştim. Büyüteç ve mikroskoplarla sanatçının çabasını görmek çok etkileyici” ifadelerini kullandı.
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