https://sputniknews.com.tr/20221024/kubra-par-ak-parti-2023-secimleri-ile-ayni-gun-referandum-olasiligini-dusunuyor-1062639285.html
Kübra Par: AK Parti, 2023 seçimleri ile aynı gün referandum olasılığını düşünüyor
Kübra Par: AK Parti, 2023 seçimleri ile aynı gün referandum olasılığını düşünüyor
Kübra Par, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü kanun teklifine karşı Anayasa değişikliği hamlesi hakkında... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T11:20+0300
2022-10-24T11:20+0300
2022-10-24T11:21+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kemal kılıçdaroğlu
ak parti
başörtü
referandum
seçim
kübra par
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0a/1042431084_0:0:1212:681_1920x0_80_0_0_123bebf03a6b6b700485fff1c1b530b8.jpg
HaberTürk yazarı Kübra Par, 'AK Parti'nin yasama süreçlerinde etkin olan önemli bir isme', "Referandum yapmak israf değil mi?" diye sorduğunu ve "Haklısınız ama referandum için ayrı bir tarihe gerek yok ki o da seçim günü yapılabilir" yanıtını aldığını belirtti.Par bugünkü yazısında şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20221017/basortusu-icin-anayasa-taslagi-cumhurbaskani-erdogana-sunuldu-1062416895.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0a/1042431084_148:0:1056:681_1920x0_80_0_0_d382fdad42aa5a9bf51477c64a6ecbd3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, ak parti, başörtü, referandum, seçim, kübra par
recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, ak parti, başörtü, referandum, seçim, kübra par
Kübra Par: AK Parti, 2023 seçimleri ile aynı gün referandum olasılığını düşünüyor
11:20 24.10.2022 (güncellendi: 11:21 24.10.2022) Abone ol
Kübra Par, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü kanun teklifine karşı Anayasa değişikliği hamlesi hakkında, "Cumhurbaşkanı’nın Anayasa değişiklik teklifinin en azından başörtüsü bölümünü referanduma götürebilme olasılığı çok ama çok yüksek" dedi.
HaberTürk yazarı Kübra Par, 'AK Parti'nin yasama süreçlerinde etkin olan önemli bir isme', "Referandum yapmak israf değil mi?" diye sorduğunu ve "Haklısınız ama referandum için ayrı bir tarihe gerek yok ki o da seçim günü yapılabilir" yanıtını aldığını belirtti.
Par bugünkü yazısında
şöyle devam etti:
"Seçime daha 7-8 ay olduğunu hatırlatınca 'Önemli değil, takvimi ona göre ayarlanabilir' diye ekledi. Yani AK Parti 2023’te sandıkta milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı pusulasının yanına bir de referandum pusulası koymayı istiyor. Bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine yaratacağı motivasyonu anlatmaya gerek yok sanırım. Dün CHP lideri Kılıçdaroğlu 'Bir yol ayrımına geldik. Otoriter rejimden yana mı olacağız, demokrasiden yana mı?' diye sormuş. Muhalefet 2023 seçimlerinin 'Parlamenter sistem ve demokrasi isteyenlerle mevcut düzenin ve otoriterliğin devamını isteyenler' arasında geçeceğini söylüyor, ekonomik tablo nedeniyle kazanmanın çantada keklik olacağına inanıyor. Oysa AK Parti, Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü konusunu açması üzerinden bir taşla iki kuş vurarak seçimi tekrar kimlik siyaseti eksenine taşıdı."