Başörtüsü için anayasa taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

© AA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İmza © AA

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Başörtüsü için hazırlanan anayasa değişikliği taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan, incelemelerinin ardından sunum yapması için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı davet edecek.