Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221017/basortusu-icin-anayasa-taslagi-cumhurbaskani-erdogana-sunuldu-1062416895.html
Başörtüsü için anayasa taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Başörtüsü için anayasa taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Başörtüsü için hazırlanan anayasa değişikliği taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan, incelemelerinin ardından sunum yapması için Adalet Bakanı Bekir... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T19:42+0300
2022-10-17T19:53+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1051433845_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1407e26ebe2d66743831eb1b9710a41d.jpg
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1051433845_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_61acb511ca3ca04cd9ca24f9b0d5067a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, bekir bozdağ
recep tayyip erdoğan, bekir bozdağ

Başörtüsü için anayasa taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

19:42 17.10.2022 (güncellendi: 19:53 17.10.2022)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İmza
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - İmza - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Başörtüsü için hazırlanan anayasa değişikliği taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan, incelemelerinin ardından sunum yapması için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı davet edecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала