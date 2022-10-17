https://sputniknews.com.tr/20221017/basortusu-icin-anayasa-taslagi-cumhurbaskani-erdogana-sunuldu-1062416895.html
Başörtüsü için anayasa taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Başörtüsü için anayasa taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Başörtüsü için hazırlanan anayasa değişikliği taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan, incelemelerinin ardından sunum yapması için Adalet Bakanı Bekir... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T19:42+0300
2022-10-17T19:42+0300
2022-10-17T19:53+0300
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recep tayyip erdoğan, bekir bozdağ
recep tayyip erdoğan, bekir bozdağ
Başörtüsü için anayasa taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
19:42 17.10.2022 (güncellendi: 19:53 17.10.2022) Abone ol
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Başörtüsü için hazırlanan anayasa değişikliği taslağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan, incelemelerinin ardından sunum yapması için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı davet edecek.