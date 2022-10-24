https://sputniknews.com.tr/20221024/ingilterenin-yeni-basbakani-sunak-ulkenin-istikrara-ve-birlige-ihtiyaci-oldugunu-belirtti-1062660430.html
İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak, ülkenin istikrara ve birliğe ihtiyacı olduğunu belirtti
İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak, ülkenin istikrara ve birliğe ihtiyacı olduğunu belirtti
İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, ülkenin derin bir ekonomik zorlukla karşı karşıya olduğunu belirterek, istikrara ve birliğe olan ihtiyacın önemini... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T20:54+0300
2022-10-24T20:54+0300
2022-10-24T20:54+0300
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ingiltere
hindistan
sunak
rishi sunak
narendra modi
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İngiltere'de 20 Ekim'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Liz Truss'ın ardından parti içerisinde başlayan liderlik yarışını kazanarak ülkenin yeni başbakanı olan Sunak, ilk konuşmasını yaptı.Sunak, konuşmasının başında, olağanüstü zor koşullar altında ülkeye yaptığı hizmetlerden ötürü Truss'a teşekkür etti.Muhafazakar Parti milletvekillerinin desteğini alarak, partinin yeni lideri seçilmekten büyük onur duyduğunu dile getiren Sunak, partisi ve ülkesine hizmet edecek olmanın hayatının en büyük ayrıcalığı olduğunu söyledi.Sunak, İngiltere'nin büyük bir ülke olduğunu ve bu ülkeye çok şey borçlu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Sunak, İngiltere Kralı 3. Charles’tan hükümeti kurma görevini devralacak ve böylelikle resmen İngiltere'nin yeni başbakanı olacak.Rishi Sunak'ın İngiltere'nin yeni Başbakanı olması Hindistan'da gururla karşılandıHindistan'daki sosyal medya ve TV kanalları, Hint kökeni ve Hindu inancı hakkında halka açık konuşan 42 yaşındaki Sunak'ın başarısına yönelik yorumlar ve tepkilerle dolup taştı.Yeni Delhili iş adamı Manoj Garg, "Bizi uzun yıllar yöneten ülkenin şimdi Hint mirasına sahip bir başbakana sahip olması Hindistan için bir gurur anı." dedi.Ülkenin etnik azınlıktan gelen ilk başbakanı olarak tarihe geçen Sunak, aynı zamanda İngiltere'nin ilk siyahi başbakanı oldu.Başbakanlığı Hintliler arasında bir gurur duygusu uyandıran Sunak hakkında Yeni Delhi Televizyonu, "Hint oğlu imparatorluğun üzerine doğdu." yorumunda bulundu.Sunak'ı Twitter'dan tebrik eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "küresel meselelerde birlikte yakın çalışmayı" dört gözle beklediğini belirtti.Bazı sosyal medya kullanıcıları, Sunak'ın görevinin, Hindistan'ın İngiliz sömürge yönetiminden 75 yıllık bağımsızlığını kutladığı dönemde ülke için özellikle sevindirici olduğu ifadelerini paylaştı.Sunak'ın inancını ve Hint kültürünü benimsemekten çekinmediğini söyleyenler, onu "gururlu bir Hindu" olması nedeniyle kutladı.Twitter'da Sunak'ın 2020'de Hindu kutsal kitabı Bhagvad Gita'ya bir milletvekili olarak bağlılık yemini ettiğini gösteren videolar paylaşıldı.Sunak, 2020'de gazetecilere verdiği bir demeçte, "Tamamen İngilizim, burası benim evim ve ülkem ama kültürel mirasım Hintli." demişti.
https://sputniknews.com.tr/20221024/ingilterenin-istenmeyen-basbakanlik-koltugu-sunakta-adaylar-el-bombasini-ona-birakti-1062658334.html
https://sputniknews.com.tr/20221024/ingilterenin-yeni-basbakani-rishi-sunak-oldu-1062651372.html
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ingiltere, hindistan, sunak, rishi sunak, narendra modi
ingiltere, hindistan, sunak, rishi sunak, narendra modi
İngiltere'nin yeni Başbakanı Sunak, ülkenin istikrara ve birliğe ihtiyacı olduğunu belirtti
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İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, ülkenin derin bir ekonomik zorlukla karşı karşıya olduğunu belirterek, istikrara ve birliğe olan ihtiyacın önemini vurguladı. Hindistan'daki sosyal medya ve TV kanalları da Hint kökeni ve Hindu inancı hakkında halka açık konuşan 42 yaşındaki Sunak'ın başarısına yönelik yorumlar ve tepkilerle dolup taştı.
İngiltere'de 20 Ekim'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Liz Truss'ın ardından parti içerisinde başlayan liderlik yarışını kazanarak ülkenin yeni başbakanı olan Sunak, ilk konuşmasını yaptı.
Sunak, konuşmasının başında, olağanüstü zor koşullar altında ülkeye yaptığı hizmetlerden ötürü Truss'a teşekkür etti.
Muhafazakar Parti milletvekillerinin desteğini alarak, partinin yeni lideri seçilmekten büyük onur duyduğunu dile getiren Sunak, partisi ve ülkesine hizmet edecek olmanın hayatının en büyük ayrıcalığı olduğunu söyledi.
Sunak, İngiltere'nin büyük bir ülke olduğunu ve bu ülkeye çok şey borçlu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ancak, derin bir ekonomik zorlukla karşı karşıya olduğumuza şüphe yok. Artık istikrara ve birliğe ihtiyacımız var. Partimizi ve ülkemizi bir araya getirmeyi en büyük önceliğim yapacağım. Çünkü karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmenin ve çocuklarımız ve torunlarımız için daha iyi, daha müreffeh bir gelecek inşa etmenin tek yolu bu. Size dürüstlük ve alçakgönüllülükle hizmet edeceğime ve İngiliz halkına hizmet etmek için her gün çalışacağıma söz veriyorum."
Sunak, İngiltere Kralı 3. Charles’tan hükümeti kurma görevini devralacak ve böylelikle resmen İngiltere'nin yeni başbakanı olacak.
Rishi Sunak'ın İngiltere'nin yeni Başbakanı olması Hindistan'da gururla karşılandı
Hindistan'daki sosyal medya ve TV kanalları, Hint kökeni ve Hindu inancı hakkında halka açık konuşan 42 yaşındaki Sunak'ın başarısına yönelik yorumlar ve tepkilerle dolup taştı.
Yeni Delhili iş adamı Manoj Garg, "Bizi uzun yıllar yöneten ülkenin şimdi Hint mirasına sahip bir başbakana sahip olması Hindistan için bir gurur anı." dedi.
Ülkenin etnik azınlıktan gelen ilk başbakanı olarak tarihe geçen Sunak, aynı zamanda İngiltere'nin ilk siyahi başbakanı oldu.
Başbakanlığı Hintliler arasında bir gurur duygusu uyandıran Sunak hakkında Yeni Delhi Televizyonu, "Hint oğlu imparatorluğun üzerine doğdu." yorumunda bulundu.
Sunak'ı Twitter'dan tebrik eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "küresel meselelerde birlikte yakın çalışmayı" dört gözle beklediğini belirtti.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, Sunak'ın görevinin, Hindistan'ın İngiliz sömürge yönetiminden 75 yıllık bağımsızlığını kutladığı dönemde ülke için özellikle sevindirici olduğu ifadelerini paylaştı.
Sunak'ın inancını ve Hint kültürünü benimsemekten çekinmediğini söyleyenler, onu "gururlu bir Hindu" olması nedeniyle kutladı.
Twitter'da Sunak'ın 2020'de Hindu kutsal kitabı Bhagvad Gita'ya bir milletvekili olarak bağlılık yemini ettiğini gösteren videolar paylaşıldı.
Sunak, 2020'de gazetecilere verdiği bir demeçte, "Tamamen İngilizim, burası benim evim ve ülkem ama kültürel mirasım Hintli." demişti.