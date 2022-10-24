https://sputniknews.com.tr/20221024/hande-yener-sahnede-bayildi-1062633013.html
Hande Yener sahnede bayıldı
Hande Yener sahnede bayıldı
İstanbul Ataşehir’de bir mekanda sahne alan Hande Yener, bir anda baygınlık geçirdi. Yener, bir süre sonra konserine devam etti. 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T02:22+0300
2022-10-24T02:22+0300
2022-10-24T02:22+0300
yaşam
hande yener
konser
sahne
baygınlık
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Ünlü şarkıcı Hande Yener, Ataşehir’de bir mekanda sahne aldı. Konser sırasında rahatsızlanan Yener, bir anda baygınlık geçirerek yere yığıldı.Panikle sahne arkasına götürülen sanatçı, daha sonra hava alması için dışarıya çıkarıldı.Konsere bir süre ara verilirken Hande Yener kuliste bir süre dinlendi. Yener daha sonra sahneye çıkarak konserine devam etti ve geceyi tamamladı.
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hande yener, konser, sahne, baygınlık
hande yener, konser, sahne, baygınlık
Hande Yener sahnede bayıldı
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İstanbul Ataşehir’de bir mekanda sahne alan Hande Yener, bir anda baygınlık geçirdi. Yener, bir süre sonra konserine devam etti.
Ünlü şarkıcı Hande Yener, Ataşehir’de bir mekanda sahne aldı. Konser sırasında rahatsızlanan Yener, bir anda baygınlık geçirerek yere yığıldı.
Panikle sahne arkasına götürülen sanatçı, daha sonra hava alması için dışarıya çıkarıldı.
Konsere bir süre ara verilirken Hande Yener kuliste bir süre dinlendi. Yener daha sonra sahneye çıkarak konserine devam etti ve geceyi tamamladı.