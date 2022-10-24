https://sputniknews.com.tr/20221024/hande-yener-sahnede-bayildi-1062633013.html

Hande Yener sahnede bayıldı

Hande Yener sahnede bayıldı

İstanbul Ataşehir’de bir mekanda sahne alan Hande Yener, bir anda baygınlık geçirdi. Yener, bir süre sonra konserine devam etti. 24.10.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

hande yener

konser

sahne

baygınlık

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Ünlü şarkıcı Hande Yener, Ataşehir’de bir mekanda sahne aldı. Konser sırasında rahatsızlanan Yener, bir anda baygınlık geçirerek yere yığıldı.Panikle sahne arkasına götürülen sanatçı, daha sonra hava alması için dışarıya çıkarıldı.Konsere bir süre ara verilirken Hande Yener kuliste bir süre dinlendi. Yener daha sonra sahneye çıkarak konserine devam etti ve geceyi tamamladı.

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hande yener, konser, sahne, baygınlık