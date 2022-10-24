https://sputniknews.com.tr/20221024/gelin-ve-damada-3-milyon-650-bin-liralik-taki-takildi-1062648687.html

Gelin ve damada 3 milyon 650 bin liralık takı takıldı

Gelin ve damada 3 milyon 650 bin liralık takı takıldı

Van’da Gıravi aşiretinden Osman Elmas’ın kızı Mediha Elmas ile Gevdan aşiretinden Memet Acar’ın oğlu Feyaz Acar evlendi. 2 bin kişinin katıldığı düğünde gelin... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T14:39+0300

2022-10-24T14:39+0300

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yaşam

türkiye

van

takı

düğün

altın

dolar

euro

gelin

damat

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Düğüne yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak'tan da katılımın sağlandığı düğüne; aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş insanları ve yaklaşık 2 bin davetli katıldı. Düğünde gelin ve damada 3 milyon 650 bin TL’lik takı takıldı.Takılan paralar ve altınlar bir masa üzerinde toplandı ve sayılarak muhafaza edildi.

https://sputniknews.com.tr/20220926/sirnakta-asiret-dugunu-950-kilo-et-tuketildi-1-milyonluk-taki-takildi-1061622454.html

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türkiye, van, takı, düğün, altın, dolar, euro, gelin, damat