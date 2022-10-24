https://sputniknews.com.tr/20221024/gelin-ve-damada-3-milyon-650-bin-liralik-taki-takildi-1062648687.html
Gelin ve damada 3 milyon 650 bin liralık takı takıldı
Gelin ve damada 3 milyon 650 bin liralık takı takıldı
Van’da Gıravi aşiretinden Osman Elmas’ın kızı Mediha Elmas ile Gevdan aşiretinden Memet Acar’ın oğlu Feyaz Acar evlendi. 2 bin kişinin katıldığı düğünde gelin... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T14:39+0300
2022-10-24T14:39+0300
2022-10-24T14:58+0300
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Düğüne yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak'tan da katılımın sağlandığı düğüne; aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş insanları ve yaklaşık 2 bin davetli katıldı. Düğünde gelin ve damada 3 milyon 650 bin TL’lik takı takıldı.Takılan paralar ve altınlar bir masa üzerinde toplandı ve sayılarak muhafaza edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220926/sirnakta-asiret-dugunu-950-kilo-et-tuketildi-1-milyonluk-taki-takildi-1061622454.html
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türkiye, van, takı, düğün, altın, dolar, euro, gelin, damat
Gelin ve damada 3 milyon 650 bin liralık takı takıldı
14:39 24.10.2022 (güncellendi: 14:58 24.10.2022) Abone ol
Van’da Gıravi aşiretinden Osman Elmas’ın kızı Mediha Elmas ile Gevdan aşiretinden Memet Acar’ın oğlu Feyaz Acar evlendi. 2 bin kişinin katıldığı düğünde gelin ve damada 3 milyon 650 bin TL’lik takı takıldı.
Düğüne yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak'tan da katılımın sağlandığı düğüne; aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş insanları ve yaklaşık 2 bin davetli katıldı.
Düğünde gelin ve damada 3 milyon 650 bin TL’lik takı takıldı.
Takılan paralar ve altınlar bir masa üzerinde toplandı ve sayılarak muhafaza edildi.