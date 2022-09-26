Şırnak'ta aşiret düğünü: 950 kilo et tüketildi, 1 milyon lira takı takıldı

© İHA Düğün sahibi Muhtar Sebahattin Öter ise, düğüne katılan bütün aşiret mensuplarına çok teşekkür ettiğini ifade etti. Öter, “Ay yıldızlı Türk bayrağımızın dalgalanmadığı yerde huzur olmuyor. Bu yüzden düğünlerimizin vazgeçilmezidir. Düğünümüzde 950 kilo et yapıldı. 5 bin insanın düğünümüze katıldığını görmek beni çok mutlu etti. Allah herkesten razı olsun’’ ifadelerini kullandı.