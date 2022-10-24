Ertuğrul Özkök: 'Türkiye Türklerindir' ifadesini doğru bulmuyorum

Özellikle 2000'lerin ilk 10 yılında Hürriyet'in logosunda yazılı o cümleyi kaldırmamız için bize çok baskı yapıldı. Hakaret sınırını aşan yazılar yazıldı hakkımızda. Genel yayın yönetmeni koltuğuna oturduğumda o cümle Hürriyet'in logosunda yazılıydı. 2010 yılında ayrılırken yine orada duruyordu. Yani ben koymadım, ama ben devrettim. “Türkiye Türklerindir logosunu kaldır” diyenlere verdiğim cevap ise şuydu: “Orada yazılı olan iki kelime Türkiye Cumhuriyeti Anayasası”nın ifadesidir…” Demirtaş'ın yazısını okurken Anayasa'nın işte o maddesi önüme çıktı. Yazının dört paragrafı buna ayrılmıştı. 66'ncı madde şöyle diyor: “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür…” Unutmayalım halkın yüzde 92 oyu ile kabul edilmiş ve 40 yıldır yürürlükte olan bir Anayasa bu… Yirmi yıl boyunca bize “Bu cümleyi gazetenin tepesinden kaldırın” diye baskı yapanların hiç biri bana şu soruyu sormadı: “Peki bu madde sence doğru mu?” Madem sormadılar cevabını bugün vereyim. Hayır doğru bulmuyorum."