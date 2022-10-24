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Ertuğrul Özkök: 'Türkiye Türklerindir' ifadesini doğru bulmuyorum
Ertuğrul Özkök: 'Türkiye Türklerindir' ifadesini doğru bulmuyorum
Gazeteci Ertuğrul Özkök, Hürriyet'te genel yayın yönetmeni olarak çalıştığı dönemde “Türkiye Türklerindir logosunu kaldır” diyenlere karşı verdiği yanıtı... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T16:15+0300
2022-10-24T16:15+0300
politika
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selahattin demirtaş
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hürriyet
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Ertuğrul Özkök, Bizim TV'de 'Tansuya Mektuplar' adı ile yazdığı yazılarda bugün, Hürriyet'te Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştığı dönemde gazetenin sloganıyla ilgili muhatap olduğu soruları anlattı. 'Logoyu ben koymadım'Gazetenin logosu ile ilgili çok tepki gördüğünden bahseden Özkök şunları ifade etti:'Hürriyet'in bugünkü genel yayın yönetmeni kaldırabilir mi?'Özkök, 'Acaba bu soruyu Hürriyet'in bugünkü genel yayın yönetmenine sorsalar' sorusunun yanıtını da şu şekilde izah etti:
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türkiye, ertuğrul özkök, selahattin demirtaş, kürt sorunu, kürt, hürriyet, anayasa
türkiye, ertuğrul özkök, selahattin demirtaş, kürt sorunu, kürt, hürriyet, anayasa

Ertuğrul Özkök: 'Türkiye Türklerindir' ifadesini doğru bulmuyorum

16:15 24.10.2022
© AAErtuğrul Özkök
Ertuğrul Özkök - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© AA
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Gazeteci Ertuğrul Özkök, Hürriyet'te genel yayın yönetmeni olarak çalıştığı dönemde “Türkiye Türklerindir logosunu kaldır” diyenlere karşı verdiği yanıtı anlattı.
Ertuğrul Özkök, Bizim TV'de 'Tansuya Mektuplar' adı ile yazdığı yazılarda bugün, Hürriyet'te Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştığı dönemde gazetenin sloganıyla ilgili muhatap olduğu soruları anlattı.
"Adım Ertuğrul Özkök. 75 yaşımdayım. Logosunda “Türkiye Türklerindir” yazan Hürriyet gazetesinde 36 yıl çalıştım. Bunun 20 yılında gazetenin genel yayın yönetmeni olarak tüm sorumluluklarını taşıdım. Bugün Selahattin Demirtaş”ın “Yeni Başlayanlar İçin Kürt Sorunu” başlıklı yazısını okudum. Yazıyı, Türk Amerikan Dernekleri Gala Yemeği için geldiğim New York”ta, Plaza Oteli'ndeki odamda bir değil, iki defa okudum."

'Logoyu ben koymadım'

Gazetenin logosu ile ilgili çok tepki gördüğünden bahseden Özkök şunları ifade etti:
Özellikle 2000'lerin ilk 10 yılında Hürriyet'in logosunda yazılı o cümleyi kaldırmamız için bize çok baskı yapıldı. Hakaret sınırını aşan yazılar yazıldı hakkımızda. Genel yayın yönetmeni koltuğuna oturduğumda o cümle Hürriyet'in logosunda yazılıydı. 2010 yılında ayrılırken yine orada duruyordu. Yani ben koymadım, ama ben devrettim. “Türkiye Türklerindir logosunu kaldır” diyenlere verdiğim cevap ise şuydu: “Orada yazılı olan iki kelime Türkiye Cumhuriyeti Anayasası”nın ifadesidir…” Demirtaş'ın yazısını okurken Anayasa'nın işte o maddesi önüme çıktı. Yazının dört paragrafı buna ayrılmıştı. 66'ncı madde şöyle diyor: “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür…” Unutmayalım halkın yüzde 92 oyu ile kabul edilmiş ve 40 yıldır yürürlükte olan bir Anayasa bu… Yirmi yıl boyunca bize “Bu cümleyi gazetenin tepesinden kaldırın” diye baskı yapanların hiç biri bana şu soruyu sormadı: “Peki bu madde sence doğru mu?” Madem sormadılar cevabını bugün vereyim. Hayır doğru bulmuyorum."

'Hürriyet'in bugünkü genel yayın yönetmeni kaldırabilir mi?'

Özkök, 'Acaba bu soruyu Hürriyet'in bugünkü genel yayın yönetmenine sorsalar' sorusunun yanıtını da şu şekilde izah etti:

"Tahminim şu. Bugün geldiğimiz noktada ne Hürriyet'in bugünkü sahiplerinin, ne genel yayın yönetmeninin o iki kelimeyi oradan çıkarması mümkün… Cumhurbaşkanının, Diyarbakır meydanında “Edirne Cezaevi'nde yatan zatın Kürtlükle ilgisi var mıdır ” diye sorduğunun ertesi günü o cezaevinden gelen bu cevap yazıyı siyasi tarihimize soktu. Bu sabahtan beri Demirtaş”ın yazısı tanıdığım, iş, gazeteci, aydın çevrelerinde en çok paylaşılan yazı oldu. Yazıyı beğenmeyen kimseye rastlamadım."

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