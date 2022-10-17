https://sputniknews.com.tr/20221017/ak-partili-miroglu-pkk-selahattin-demirtasin-ipini-cekti-bir-daha-donus-olmaz-1062405571.html
AK Partili Miroğlu: PKK, Selahattin Demirtaş’ın ipini çekti, bir daha dönüş olmaz
AK Partili Miroğlu: PKK, Selahattin Demirtaş’ın ipini çekti, bir daha dönüş olmaz
Eski AK Parti Mardin Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, "PKK Selahattin Demirtaş’ın ipini çekti bir daha dönüş olmaz" dedi. 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T14:46+0300
2022-10-17T14:46+0300
2022-10-17T14:46+0300
politika
orhan miroğlu
ak parti
selahattin demirtaş
pkk
hdp
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AK Partili Miroğlu, 24 TV'de Esra Elönü'nün sorularını yanıtladı.Miroğlu, "Bugün PKK ona diyor ki 'sen bir hiç'sin. Hatta münafıksın dediler. Devletin bize baktığı gibi bakıyorsun diye bunu söylediler... HDP'nin oylarını 6'lı Masa'nın hepsi istiyor. Bu oyları istemenin verdiği stratejik yükümlülük Kılıçdaroğlu'ndadır. Aslında PKK ve Selahattin Demirtaş arasındaki çatışma, 6'lı Masa'nın stratejisini çökerten bir çatışma oldu. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz ama ben tekrar başa dönüleceği kanaatinde değilim. Demirtaş'ın ipi çekildi gibi geliyor, bir daha geri dönüş olmaz" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220927/selahattin-demirtas-mersindeki-saldiriyi-kiniyorum-demokratik-siyasette-israrci-olun-1061666532.html
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orhan miroğlu, ak parti, selahattin demirtaş, pkk, hdp
orhan miroğlu, ak parti, selahattin demirtaş, pkk, hdp
AK Partili Miroğlu: PKK, Selahattin Demirtaş’ın ipini çekti, bir daha dönüş olmaz
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Eski AK Parti Mardin Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, "PKK Selahattin Demirtaş’ın ipini çekti bir daha dönüş olmaz" dedi.
AK Partili Miroğlu, 24 TV'de Esra Elönü'nün sorularını yanıtladı.
Miroğlu, "Bugün PKK ona diyor ki 'sen bir hiç'sin. Hatta münafıksın dediler. Devletin bize baktığı gibi bakıyorsun diye bunu söylediler... HDP'nin oylarını 6'lı Masa'nın hepsi istiyor. Bu oyları istemenin verdiği stratejik yükümlülük Kılıçdaroğlu'ndadır. Aslında PKK ve Selahattin Demirtaş arasındaki çatışma, 6'lı Masa'nın stratejisini çökerten bir çatışma oldu. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz ama ben tekrar başa dönüleceği kanaatinde değilim. Demirtaş'ın ipi çekildi gibi geliyor, bir daha geri dönüş olmaz" diye konuştu.