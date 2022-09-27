Selahattin Demirtaş: Mersin'deki saldırıyı kınıyorum, demokratik siyasette ısrarcı olun

"Mersin'deki saldırıyı kınıyorum. Siyasetin toplumsal, kentsel çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri testtir. Her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olun. Bunun için herkes tarafından net olarak tercih edilir."