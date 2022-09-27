https://sputniknews.com.tr/20220927/selahattin-demirtas-mersindeki-saldiriyi-kiniyorum-demokratik-siyasette-israrci-olun-1061666532.html
Selahattin Demirtaş: Mersin'deki saldırıyı kınıyorum, demokratik siyasette ısrarcı olun
Selahattin Demirtaş: Mersin'deki saldırıyı kınıyorum, demokratik siyasette ısrarcı olun
Selahattin Demirtaş, Mersin'de polis evine yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı. Demirtaş “Siyasetin toplumsal, kentsel çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri... 27.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-27T14:23+0300
2022-09-27T14:23+0300
2022-09-27T14:23+0300
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hdp
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selahattin demirtaş
mersin
terör
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Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine düzenlenen saldırıyı kınadı.Demirtaş “Siyasetin toplumsal, kentsel çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri testtir. Her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olun” dedi.Demirtaş, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220927/mersindeki-saldiriyi-duzenleyen-pkklinin-chpnin-raporunda-gazeteci-olarak-yer-aldigi-ortaya-cikti-1061660300.html
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hdp, halkların demokratik partisi (hdp), selahattin demirtaş, mersin, terör
hdp, halkların demokratik partisi (hdp), selahattin demirtaş, mersin, terör
Selahattin Demirtaş: Mersin'deki saldırıyı kınıyorum, demokratik siyasette ısrarcı olun
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Selahattin Demirtaş, Mersin'de polis evine yönelik düzenlenen saldırıyı kınadı. Demirtaş “Siyasetin toplumsal, kentsel çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri testtir. Her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olun” dedi.
Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mersin'in Mezitli ilçesinde polisevine düzenlenen saldırıyı kınadı.
Demirtaş “Siyasetin toplumsal, kentsel çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri testtir. Her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olun” dedi.
Demirtaş, Twitter paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Mersin'deki saldırıyı kınıyorum. Siyasetin toplumsal, kentsel çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri testtir. Her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olun. Bunun için herkes tarafından net olarak tercih edilir."