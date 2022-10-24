https://sputniknews.com.tr/20221024/elektrik-dagitim-sirketi-direge-carpan-surucuden-sikayetci-oldu-1062663561.html

Elektrik dağıtım şirketi direğe çarpan sürücüden şikayetçi oldu

Elektrik dağıtım şirketi direğe çarpan sürücüden şikayetçi oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde elektrik dağıtım şirketi, elektrik direğine çarpan kamyon şoföründen şikayetçi oldu. 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T22:32+0300

2022-10-24T22:32+0300

2022-10-24T22:32+0300

türkiye

elektrik

sürücü

şirket

kamyon

şikayetçi

karabük

safranbolu

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E.B. yönetimindeki 67 ACB 665 plakalı kamyon, Karabük Safranbolu'da Cemalcaymaz Mahallesi, Ekin Sokak’taki elektrik direğine çarptı.İhbar üzerine olay yerine polis ve Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ekipleri sevk edildi.Başkent EDAŞ ekipleri, kazada elektrik direğinin yıkıldığını, armatürün kırıldığını ve alpek kablosunun koptuğunu tespit etti. Zararın 15 bin lira olduğunu belirleyen ekipler sürücüden şikayetçi oldu.

https://sputniknews.com.tr/20221018/1062441280.html

türkiye

karabük

safranbolu

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elektrik, sürücü, şirket, kamyon, şikayetçi, karabük, safranbolu