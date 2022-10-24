https://sputniknews.com.tr/20221024/elektrik-dagitim-sirketi-direge-carpan-surucuden-sikayetci-oldu-1062663561.html
Elektrik dağıtım şirketi direğe çarpan sürücüden şikayetçi oldu
Elektrik dağıtım şirketi direğe çarpan sürücüden şikayetçi oldu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde elektrik dağıtım şirketi, elektrik direğine çarpan kamyon şoföründen şikayetçi oldu. 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T22:32+0300
2022-10-24T22:32+0300
2022-10-24T22:32+0300
türkiye
elektrik
sürücü
şirket
kamyon
şikayetçi
karabük
safranbolu
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E.B. yönetimindeki 67 ACB 665 plakalı kamyon, Karabük Safranbolu'da Cemalcaymaz Mahallesi, Ekin Sokak’taki elektrik direğine çarptı.İhbar üzerine olay yerine polis ve Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ekipleri sevk edildi.Başkent EDAŞ ekipleri, kazada elektrik direğinin yıkıldığını, armatürün kırıldığını ve alpek kablosunun koptuğunu tespit etti. Zararın 15 bin lira olduğunu belirleyen ekipler sürücüden şikayetçi oldu.
https://sputniknews.com.tr/20221018/1062441280.html
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elektrik, sürücü, şirket, kamyon, şikayetçi, karabük, safranbolu
elektrik, sürücü, şirket, kamyon, şikayetçi, karabük, safranbolu
Elektrik dağıtım şirketi direğe çarpan sürücüden şikayetçi oldu
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde elektrik dağıtım şirketi, elektrik direğine çarpan kamyon şoföründen şikayetçi oldu.
E.B. yönetimindeki 67 ACB 665 plakalı kamyon, Karabük Safranbolu'da Cemalcaymaz Mahallesi, Ekin Sokak’taki elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ekipleri sevk edildi.
Başkent EDAŞ ekipleri, kazada elektrik direğinin yıkıldığını, armatürün kırıldığını ve alpek kablosunun koptuğunu tespit etti.
Zararın 15 bin lira olduğunu belirleyen ekipler sürücüden şikayetçi oldu.