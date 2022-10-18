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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221018/1062441280.html
İngiltere'de 'Kışın elektrik kesintilerine hazır olun' uyarısı
İngiltere'de 'Kışın elektrik kesintilerine hazır olun' uyarısı
İngiltere'nin elektrik ve doğalgaz şirketi National Grid'in genel müdürü John Pettigrew, bu kış evlerde ve iş yerlerinde kesintilerin olabileceği konusunda... 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T12:34+0300
2022-10-18T12:40+0300
avrupa'da enerji krizi
ingiltere
elektrik
kesinti
national grid
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Rusya'dan doğalgaz tedarikinin azaltılması nedeniyle Avrupa'da enerji krizi sürerken İngiltere, Galler ve İskoçya'da elektrik dağıtım ve iletimini sağlayan National Grid'in genel müdürü John Pettigrew, ülkedeki hane ve iş yerlerinde bu kış kesintiler yaşanabileceği uyarısını verdi.Financial Times gazetesinin düzenlediği Enerji Geçiş Zirvesi'nde konuşan Pettigrew, jeneratörlerin kıtadan talebi karşılayacak kadar gaz temin edememesi halinde özellikle de ülkede soğuk hava dalgası yaşanırsa, şirketin ocak ve şubat aylarının en karanlık akşamlarında sürekli elektrik kesintileri uygulamak zorunda kalacağını söyledi.National Grid tarafından hazırlanan 'Kış Görünümü' başlıklı raporda, 31 Ekim 2022 ve 31 Mart 2023 tarihleri arasında elektrik üretimi ve tedarikinde karşılaşılabilecek senaryolara yer verilmişti.Raporda, enerji piyasalarında 'eşi benzeri görülmemiş karmaşa ve istikrarsızlık' yaşandığı, belirsizlikler ve riskler karşısında enerji tedarikini sürdürmek için alınan tedbirler nedeniyle gaz ve elektrik fiyatlarının kış dönemi boyunca çok yüksek kalabileceğine işaret edilmişti.Pettigrew, National Grid'in değişmeyen senaryosunda bu kış İngiltere'deki talebi karşılamak için yeterli gaz ve elektriğin olacağını kaydetti.Yetkili, "Ancak Ukrayna'da yaşanan korkunç olaylar ve bunun sonuçları bağlamında bazı potansiyel risklerin neler olabileceğini ortaya koymamız gerekliydi" ifadelerini kullandı.Pettigrew,Avrupa'da enerji krizinin tırmanması, İngiltere'de gaz tedarikinin azalması ve Avrupa'dan elektrik ithalatı yapılamamasının ülkedeki elektrik tedarik marjlarını iyice düşüreceği ve günlük 3 saatlik sürelerle uygulanabilecek kesintilere yol açabileceği uyarısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20221012/ingiliz-ekonomisi-kuculuyor-1062244947.html
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ingiltere, elektrik, kesinti, national grid
ingiltere, elektrik, kesinti, national grid

İngiltere'de 'Kışın elektrik kesintilerine hazır olun' uyarısı

12:34 18.10.2022 (güncellendi: 12:40 18.10.2022)
© FlickrAmpül - elektrik
Ampül - elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
© Flickr
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İngiltere'nin elektrik ve doğalgaz şirketi National Grid'in genel müdürü John Pettigrew, bu kış evlerde ve iş yerlerinde kesintilerin olabileceği konusunda uyardı. Pettigrew, en kötü senaryoda günlük 3 saat kesinti yaşanacağını belirtti.
Rusya'dan doğalgaz tedarikinin azaltılması nedeniyle Avrupa'da enerji krizi sürerken İngiltere, Galler ve İskoçya'da elektrik dağıtım ve iletimini sağlayan National Grid'in genel müdürü John Pettigrew, ülkedeki hane ve iş yerlerinde bu kış kesintiler yaşanabileceği uyarısını verdi.
Financial Times gazetesinin düzenlediği Enerji Geçiş Zirvesi'nde konuşan Pettigrew, jeneratörlerin kıtadan talebi karşılayacak kadar gaz temin edememesi halinde özellikle de ülkede soğuk hava dalgası yaşanırsa, şirketin ocak ve şubat aylarının en karanlık akşamlarında sürekli elektrik kesintileri uygulamak zorunda kalacağını söyledi.
National Grid tarafından hazırlanan 'Kış Görünümü' başlıklı raporda, 31 Ekim 2022 ve 31 Mart 2023 tarihleri arasında elektrik üretimi ve tedarikinde karşılaşılabilecek senaryolara yer verilmişti.
Raporda, enerji piyasalarında 'eşi benzeri görülmemiş karmaşa ve istikrarsızlık' yaşandığı, belirsizlikler ve riskler karşısında enerji tedarikini sürdürmek için alınan tedbirler nedeniyle gaz ve elektrik fiyatlarının kış dönemi boyunca çok yüksek kalabileceğine işaret edilmişti.
Pettigrew, National Grid'in değişmeyen senaryosunda bu kış İngiltere'deki talebi karşılamak için yeterli gaz ve elektriğin olacağını kaydetti.
Yetkili, "Ancak Ukrayna'da yaşanan korkunç olaylar ve bunun sonuçları bağlamında bazı potansiyel risklerin neler olabileceğini ortaya koymamız gerekliydi" ifadelerini kullandı.
Pettigrew,Avrupa'da enerji krizinin tırmanması, İngiltere'de gaz tedarikinin azalması ve Avrupa'dan elektrik ithalatı yapılamamasının ülkedeki elektrik tedarik marjlarını iyice düşüreceği ve günlük 3 saatlik sürelerle uygulanabilecek kesintilere yol açabileceği uyarısında bulundu.
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