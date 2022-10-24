https://sputniknews.com.tr/20221024/daily-mailden-ingilizlere-kisin-kendilerini-sicak-tutmalari-icin-tavsiyeler-1062637366.html
Daily Mail'den İngilizlere kışın kendilerini sıcak tutmaları için tavsiyeler
Daily Mail'den İngilizlere kışın kendilerini sıcak tutmaları için tavsiyeler
İngiltere'de enerji krizi devam ederken Daily Mail gazetesi, ülke halkına kışın kendilerini sıcak tutmaları için bir dizi tavsiyede bulundu. 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T10:19+0300
2022-10-24T10:19+0300
2022-10-24T10:19+0300
avrupa'da enerji krizi
ingiltere
doğalgaz
enerji
ısınma
tavsiye
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Avrupa'da Rusya'ya dönük ağır yaptırımlar sonrasında enerji tedarikinin azalması nedeniyle yaşanan doğalgaz kıtlığı kış mevsiminde insanları ısınmak için yeni tedbirler geliştirmeye sevk ediyor.İngiliz Daily Mail gazetesi, İngilizlere kışın kendilerini sıcak tutmaları için bir dizi tavsiye sundu.Gazetede yer alan makalede, okurlara kendinden ısıtmalı masada çalışmaları önerisi yer aldı.Bununla beraber ısıtmalı yelek, ısıtmalı koltuk minderi kullanımı ve evde giyilen pandufları 90 saniye mikrodalga fırında bekletmek gibi tavsiyeler de sunuldu.Makalede okurlara, pişmiş bir yemeği tüm gün sıcak tutabilen veya yemeği buzdolabından çıkarıldıktan sonra sadece yarım saat içinde ısıtan beslenme çantası ve kupa ve bardağı sıcak tutan gereci de edinmeleri önerildi.Ayrıca makalede, kendinden ısıtmalı atkı ve bere kullanmanın da yararlı olacağı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221022/new-york-post-rus-karsiti-yaptirimlar-geri-tepti-ve-batiya-zarar-veriyor-1062600845.html
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ingiltere, doğalgaz, enerji, ısınma, tavsiye
ingiltere, doğalgaz, enerji, ısınma, tavsiye
Daily Mail'den İngilizlere kışın kendilerini sıcak tutmaları için tavsiyeler
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İngiltere'de enerji krizi devam ederken Daily Mail gazetesi, ülke halkına kışın kendilerini sıcak tutmaları için bir dizi tavsiyede bulundu.
Avrupa'da Rusya'ya dönük ağır yaptırımlar sonrasında enerji tedarikinin azalması nedeniyle yaşanan doğalgaz kıtlığı kış mevsiminde insanları ısınmak için yeni tedbirler geliştirmeye sevk ediyor.
İngiliz Daily Mail gazetesi, İngilizlere kışın kendilerini sıcak tutmaları için bir dizi tavsiye sundu.
Gazetede yer alan makalede, okurlara kendinden ısıtmalı masada çalışmaları önerisi yer aldı.
Bununla beraber ısıtmalı yelek, ısıtmalı koltuk minderi kullanımı ve evde giyilen pandufları 90 saniye mikrodalga fırında bekletmek gibi tavsiyeler de sunuldu.
Makalede okurlara, pişmiş bir yemeği tüm gün sıcak tutabilen veya yemeği buzdolabından çıkarıldıktan sonra sadece yarım saat içinde ısıtan beslenme çantası ve kupa ve bardağı sıcak tutan gereci de edinmeleri önerildi.
Ayrıca makalede, kendinden ısıtmalı atkı ve bere kullanmanın da yararlı olacağı ifade edildi.