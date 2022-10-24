https://sputniknews.com.tr/20221024/daily-mailden-ingilizlere-kisin-kendilerini-sicak-tutmalari-icin-tavsiyeler-1062637366.html

Daily Mail'den İngilizlere kışın kendilerini sıcak tutmaları için tavsiyeler

Daily Mail'den İngilizlere kışın kendilerini sıcak tutmaları için tavsiyeler

İngiltere'de enerji krizi devam ederken Daily Mail gazetesi, ülke halkına kışın kendilerini sıcak tutmaları için bir dizi tavsiyede bulundu. 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T10:19+0300

2022-10-24T10:19+0300

2022-10-24T10:19+0300

avrupa'da enerji krizi

ingiltere

doğalgaz

enerji

ısınma

tavsiye

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Avrupa'da Rusya'ya dönük ağır yaptırımlar sonrasında enerji tedarikinin azalması nedeniyle yaşanan doğalgaz kıtlığı kış mevsiminde insanları ısınmak için yeni tedbirler geliştirmeye sevk ediyor.İngiliz Daily Mail gazetesi, İngilizlere kışın kendilerini sıcak tutmaları için bir dizi tavsiye sundu.Gazetede yer alan makalede, okurlara kendinden ısıtmalı masada çalışmaları önerisi yer aldı.Bununla beraber ısıtmalı yelek, ısıtmalı koltuk minderi kullanımı ve evde giyilen pandufları 90 saniye mikrodalga fırında bekletmek gibi tavsiyeler de sunuldu.Makalede okurlara, pişmiş bir yemeği tüm gün sıcak tutabilen veya yemeği buzdolabından çıkarıldıktan sonra sadece yarım saat içinde ısıtan beslenme çantası ve kupa ve bardağı sıcak tutan gereci de edinmeleri önerildi.Ayrıca makalede, kendinden ısıtmalı atkı ve bere kullanmanın da yararlı olacağı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20221022/new-york-post-rus-karsiti-yaptirimlar-geri-tepti-ve-batiya-zarar-veriyor-1062600845.html

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ingiltere, doğalgaz, enerji, ısınma, tavsiye