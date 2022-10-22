https://sputniknews.com.tr/20221022/new-york-post-rus-karsiti-yaptirimlar-geri-tepti-ve-batiya-zarar-veriyor-1062600845.html
New York Post: Rus karşıtı yaptırımlar geri tepti ve Batı'ya zarar veriyor
New York Post: Rus karşıtı yaptırımlar geri tepti ve Batı'ya zarar veriyor
New York Post yazarı Philip Pilkington, Rus ekonomisini yok etmesi için uygulanan ABD ve AB yaptırımlarının ters etki yaparak Batı'yı zayıflattığını ve Rus... 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T19:03+0300
2022-10-22T19:03+0300
2022-10-22T19:03+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
ab
yaptırım
new york post
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Yaptırımların yükselen enerji fiyatları nedeniyle işe yaramadığını ve Rusya'nın ana ihracatının petrol ve gaz olması nedeniyle ülkenin bir önceki yıla göre daha fazla para kazandığı görüşüne yer veren yazar, “Kısıtlamalar bize zarar verirken Rusya ve müttefiklerine yardım ediyor. Bir şeyler değişmeli” ifadelerini kullandı.Plinkington, ABD Başkanı Joe Biden'ın rubleyi çökertme sözü verdiğini, ancak Rus para biriminin dolar karşısında yaklaşık yüzde 23 arttığına dikkat çekti.Batı'nın Rus enerji kaynaklarını satın almama taktiğinin de, Moskova petrol ve gaz konusunda Çin ve Hindistan ile anlaştığı için başarısız olduğunu belirten yazar, Amerikalılar ve Avrupalılar enerji krizinden muzdaripken, bu ülkelerin Rus enerji kaynaklarını indirimli satın almasını ironik bularak şunları ifade etti.
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rusya, abd, ab, yaptırım, new york post
rusya, abd, ab, yaptırım, new york post
New York Post: Rus karşıtı yaptırımlar geri tepti ve Batı'ya zarar veriyor
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New York Post yazarı Philip Pilkington, Rus ekonomisini yok etmesi için uygulanan ABD ve AB yaptırımlarının ters etki yaparak Batı'yı zayıflattığını ve Rus para birimini güçlendirdiğini belirtti.
Yaptırımların yükselen enerji fiyatları nedeniyle işe yaramadığını ve Rusya'nın ana ihracatının petrol ve gaz olması nedeniyle ülkenin bir önceki yıla göre daha fazla para kazandığı görüşüne yer veren yazar, “Kısıtlamalar bize zarar verirken Rusya ve müttefiklerine yardım ediyor. Bir şeyler değişmeli” ifadelerini kullandı.
Plinkington, ABD Başkanı Joe Biden'ın rubleyi çökertme sözü verdiğini, ancak Rus para biriminin dolar karşısında yaklaşık yüzde 23 arttığına dikkat çekti.
Batı'nın Rus enerji kaynaklarını satın almama taktiğinin de, Moskova petrol ve gaz konusunda Çin ve Hindistan ile anlaştığı için başarısız olduğunu belirten yazar, Amerikalılar ve Avrupalılar enerji krizinden muzdaripken, bu ülkelerin Rus enerji kaynaklarını indirimli satın almasını ironik bularak şunları ifade etti.
"Rus karşıtı yaptırımlara yönelik mevcut yaklaşım başarısız oldu. Ruble çatışma öncesine göre daha güçlü ve Rusya'nın askeri bütçesi yüksek enerji fiyatları sayesinde büyüyor. Amerikalı tüketiciler olumsuz etkileniyor ve Avrupalıları çok zor bir kış bekliyor. Gelin enerji fiyatlarını düşürmek için elimizden gelen her şeyi yapalım, her ne şekilde olursa olsun.”