https://sputniknews.com.tr/20221022/new-york-post-rus-karsiti-yaptirimlar-geri-tepti-ve-batiya-zarar-veriyor-1062600845.html

New York Post: Rus karşıtı yaptırımlar geri tepti ve Batı'ya zarar veriyor

New York Post: Rus karşıtı yaptırımlar geri tepti ve Batı'ya zarar veriyor

New York Post yazarı Philip Pilkington, Rus ekonomisini yok etmesi için uygulanan ABD ve AB yaptırımlarının ters etki yaparak Batı'yı zayıflattığını ve Rus... 22.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-22T19:03+0300

2022-10-22T19:03+0300

2022-10-22T19:03+0300

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Yaptırımların yükselen enerji fiyatları nedeniyle işe yaramadığını ve Rusya'nın ana ihracatının petrol ve gaz olması nedeniyle ülkenin bir önceki yıla göre daha fazla para kazandığı görüşüne yer veren yazar, “Kısıtlamalar bize zarar verirken Rusya ve müttefiklerine yardım ediyor. Bir şeyler değişmeli” ifadelerini kullandı.Plinkington, ABD Başkanı Joe Biden'ın rubleyi çökertme sözü verdiğini, ancak Rus para biriminin dolar karşısında yaklaşık yüzde 23 arttığına dikkat çekti.Batı'nın Rus enerji kaynaklarını satın almama taktiğinin de, Moskova petrol ve gaz konusunda Çin ve Hindistan ile anlaştığı için başarısız olduğunu belirten yazar, Amerikalılar ve Avrupalılar enerji krizinden muzdaripken, bu ülkelerin Rus enerji kaynaklarını indirimli satın almasını ironik bularak şunları ifade etti.

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