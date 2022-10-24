https://sputniknews.com.tr/20221024/cumhurbaskani-erdogan-ingiliz-muzisyen-yusuf-islamin-konserini-izledi-1062662979.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ın konserini izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ın konserini izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiliz müzisyen Yusuf İslam'ın Beştepe'deki konserini izledi. 24.10.2022, Sputnik Türkiye

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cat stevens

yusuf islam

recep tayyip erdoğan

türkiye

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Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte, İngiliz müzisyen Yusuf İslam’ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki konserini izledi.Cat Stevens ismiyle yaptığı albümlerle 1960 ve 1970’li yıllara damga vuran, 1977’de Müslüman olmayı seçen ve 'Yusuf İslam' adını alan İngiliz sanatçı, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde konser verdi.Konseri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yusuf İslam’ın eşi Fauzia Mubarak Ali ve oğlu Muhammed İslam da izledi.

https://sputniknews.com.tr/20221020/yusuf-islam-turkiyedeki-ilk-konserini-akmde-verdi-the-wind-parcasinda-yunus-emreden-esinlendim-1062508752.html

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cat stevens, yusuf islam, recep tayyip erdoğan