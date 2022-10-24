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https://sputniknews.com.tr/20221024/chp-liderinden-kilicdarogluna-e-mail-yagmuru-aciklamasi-mutlaka-dinleyecegim-derdinizi-1062662101.html
CHP liderinden 'Kılıçdaroğlu'na e-mail yağmuru' açıklaması: Mutlaka dinleyeceğim derdinizi
CHP liderinden 'Kılıçdaroğlu'na e-mail yağmuru' açıklaması: Mutlaka dinleyeceğim derdinizi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'da açılan 'Kılıçdaroğlu'na e-mail yağmuru' hashtagi ile ilgili bir açıklamada bulundu. 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T21:24+0300
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kemal kılıçdaroğlu
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Sosyal medyanın öne çıkanları arasına giren 'Kılıçdaroğlu'na e-mail yağmuru' tagi ile ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu bir paylaşımda bulundu,.CHP Genel Başkanı paylaşımında "Kılıçdaroğluna Email Yağmuru tag’ini açanlar, merak etmeyin, mutlaka dinleyeceğim derdinizi. Arkadaşlarım iletişime geçecek" dedi.
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kemal kılıçdaroğlu, hashtag, twitter
kemal kılıçdaroğlu, hashtag, twitter

CHP liderinden 'Kılıçdaroğlu'na e-mail yağmuru' açıklaması: Mutlaka dinleyeceğim derdinizi

21:24 24.10.2022 (güncellendi: 21:28 24.10.2022)
© AAKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'da açılan 'Kılıçdaroğlu'na e-mail yağmuru' hashtagi ile ilgili bir açıklamada bulundu.
Sosyal medyanın öne çıkanları arasına giren 'Kılıçdaroğlu'na e-mail yağmuru' tagi ile ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu bir paylaşımda bulundu,.
CHP Genel Başkanı paylaşımında "Kılıçdaroğluna Email Yağmuru tag’ini açanlar, merak etmeyin, mutlaka dinleyeceğim derdinizi. Arkadaşlarım iletişime geçecek" dedi.
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