https://sputniknews.com.tr/20221024/chp-liderinden-kilicdarogluna-e-mail-yagmuru-aciklamasi-mutlaka-dinleyecegim-derdinizi-1062662101.html

CHP liderinden 'Kılıçdaroğlu'na e-mail yağmuru' açıklaması: Mutlaka dinleyeceğim derdinizi

CHP liderinden 'Kılıçdaroğlu'na e-mail yağmuru' açıklaması: Mutlaka dinleyeceğim derdinizi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'da açılan 'Kılıçdaroğlu'na e-mail yağmuru' hashtagi ile ilgili bir açıklamada bulundu. 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T21:24+0300

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kemal kılıçdaroğlu

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politika

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Sosyal medyanın öne çıkanları arasına giren 'Kılıçdaroğlu'na e-mail yağmuru' tagi ile ilgili CHP lideri Kılıçdaroğlu bir paylaşımda bulundu,.CHP Genel Başkanı paylaşımında "Kılıçdaroğluna Email Yağmuru tag’ini açanlar, merak etmeyin, mutlaka dinleyeceğim derdinizi. Arkadaşlarım iletişime geçecek" dedi.

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2022

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kemal kılıçdaroğlu, hashtag, twitter