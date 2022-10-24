Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221024/bm-avustralyayi-cezaevlerinin-incelenmesine-engel-olmakla-sucladi-1062634125.html
BM, Avustralya'yı cezaevlerinin incelenmesine engel olmakla suçladı
BM, Avustralya'yı cezaevlerinin incelenmesine engel olmakla suçladı
Birleşmiş Milletler (BM), Avustralya'yı İşkenceye Karşı Sözleşmenin İsteğe Bağlı Protokolü (Opcat) taahhüdünü ihlal ederek cezaevlerini incelemeye engel... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T04:44+0300
2022-10-24T04:44+0300
dünya
bm
birleşmiş milletler (bm)
avustralya
cezaevi
inceleme
işkence
insan hakları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103798/29/1037982972_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ff7727c51d5649b412244d18e2224502.jpg
BM İşkenceyi Önleme Alt Komitesi (SPT), Yeni Güney Galler Eyaleti ve Queensland Eyaletleri'nde Avustralya'nın Opcat taahhüdü kapsamında müfettişlerin cezaevlerine tam erişimine izin vermediği gerekçesiyle buralara ziyareti durdurduğunu duyurdu.The Guardian Gazetesi'nin haberine göre, SPT heyeti açıklamasında, "Gözaltı merkezlerinin birçok yerinin ziyaret edilmesi engellenmiş, diğer yerlerde tam bir ziyaret gerçekleştirmekte güçlükler yaşanmış ve talep edilen tüm bilgi ve belgeler verilmemiştir" ifadeleri yer aldı.SPT'nin görevini yerine getirmesinin engellenmeye devam edildiği kaydedilen açıklamada, "Bunun sonucunda SPT üyeleri, 16 Ekim'de başlayan ve 27 Ekim'e kadar sürmesi beklenen 12 günlük ziyaretlerinin, askıya almaktan başka çarelerinin kalmadığını hissettiler" değerlendirmesinde bulunuldu.İnsan hakları savunucuları, Yeni Güney Galler Eyaleti ve Queensland Eyaletleri'ni müfettişlerin cezaevlerine tam erişimine izin vermeye çağırdı.
https://sputniknews.com.tr/20221018/avustralya-kudusu-israil-baskenti-olarak-tanima-kararini-geri-aldi-1062432919.html
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103798/29/1037982972_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_7667d767f0a208edf362639b299e5020.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bm, birleşmiş milletler (bm), avustralya, cezaevi, inceleme, işkence, insan hakları
bm, birleşmiş milletler (bm), avustralya, cezaevi, inceleme, işkence, insan hakları

BM, Avustralya'yı cezaevlerinin incelenmesine engel olmakla suçladı

04:44 24.10.2022
© AAAvustralya bayrağı
Avustralya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Birleşmiş Milletler (BM), Avustralya'yı İşkenceye Karşı Sözleşmenin İsteğe Bağlı Protokolü (Opcat) taahhüdünü ihlal ederek cezaevlerini incelemeye engel olmakla suçladı.
BM İşkenceyi Önleme Alt Komitesi (SPT), Yeni Güney Galler Eyaleti ve Queensland Eyaletleri'nde Avustralya'nın Opcat taahhüdü kapsamında müfettişlerin cezaevlerine tam erişimine izin vermediği gerekçesiyle buralara ziyareti durdurduğunu duyurdu.
The Guardian Gazetesi'nin haberine göre, SPT heyeti açıklamasında, "Gözaltı merkezlerinin birçok yerinin ziyaret edilmesi engellenmiş, diğer yerlerde tam bir ziyaret gerçekleştirmekte güçlükler yaşanmış ve talep edilen tüm bilgi ve belgeler verilmemiştir" ifadeleri yer aldı.
SPT'nin görevini yerine getirmesinin engellenmeye devam edildiği kaydedilen açıklamada, "Bunun sonucunda SPT üyeleri, 16 Ekim'de başlayan ve 27 Ekim'e kadar sürmesi beklenen 12 günlük ziyaretlerinin, askıya almaktan başka çarelerinin kalmadığını hissettiler" değerlendirmesinde bulunuldu.
İnsan hakları savunucuları, Yeni Güney Galler Eyaleti ve Queensland Eyaletleri'ni müfettişlerin cezaevlerine tam erişimine izin vermeye çağırdı.
Kudüs - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2022
DÜNYA
Avustralya, Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanıma kararını geri aldı
18 Ekim, 08:56
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала