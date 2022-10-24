https://sputniknews.com.tr/20221024/bm-avustralyayi-cezaevlerinin-incelenmesine-engel-olmakla-sucladi-1062634125.html

BM, Avustralya'yı cezaevlerinin incelenmesine engel olmakla suçladı

BM, Avustralya'yı cezaevlerinin incelenmesine engel olmakla suçladı

Birleşmiş Milletler (BM), Avustralya'yı İşkenceye Karşı Sözleşmenin İsteğe Bağlı Protokolü (Opcat) taahhüdünü ihlal ederek cezaevlerini incelemeye engel... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T04:44+0300

2022-10-24T04:44+0300

2022-10-24T04:44+0300

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bm

birleşmiş milletler (bm)

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cezaevi

inceleme

işkence

insan hakları

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BM İşkenceyi Önleme Alt Komitesi (SPT), Yeni Güney Galler Eyaleti ve Queensland Eyaletleri'nde Avustralya'nın Opcat taahhüdü kapsamında müfettişlerin cezaevlerine tam erişimine izin vermediği gerekçesiyle buralara ziyareti durdurduğunu duyurdu.The Guardian Gazetesi'nin haberine göre, SPT heyeti açıklamasında, "Gözaltı merkezlerinin birçok yerinin ziyaret edilmesi engellenmiş, diğer yerlerde tam bir ziyaret gerçekleştirmekte güçlükler yaşanmış ve talep edilen tüm bilgi ve belgeler verilmemiştir" ifadeleri yer aldı.SPT'nin görevini yerine getirmesinin engellenmeye devam edildiği kaydedilen açıklamada, "Bunun sonucunda SPT üyeleri, 16 Ekim'de başlayan ve 27 Ekim'e kadar sürmesi beklenen 12 günlük ziyaretlerinin, askıya almaktan başka çarelerinin kalmadığını hissettiler" değerlendirmesinde bulunuldu.İnsan hakları savunucuları, Yeni Güney Galler Eyaleti ve Queensland Eyaletleri'ni müfettişlerin cezaevlerine tam erişimine izin vermeye çağırdı.

https://sputniknews.com.tr/20221018/avustralya-kudusu-israil-baskenti-olarak-tanima-kararini-geri-aldi-1062432919.html

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bm, birleşmiş milletler (bm), avustralya, cezaevi, inceleme, işkence, insan hakları