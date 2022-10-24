https://sputniknews.com.tr/20221024/bm-avustralyayi-cezaevlerinin-incelenmesine-engel-olmakla-sucladi-1062634125.html
BM, Avustralya'yı cezaevlerinin incelenmesine engel olmakla suçladı
BM, Avustralya'yı cezaevlerinin incelenmesine engel olmakla suçladı
Birleşmiş Milletler (BM), Avustralya'yı İşkenceye Karşı Sözleşmenin İsteğe Bağlı Protokolü (Opcat) taahhüdünü ihlal ederek cezaevlerini incelemeye engel... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T04:44+0300
2022-10-24T04:44+0300
2022-10-24T04:44+0300
dünya
bm
birleşmiş milletler (bm)
avustralya
cezaevi
inceleme
işkence
insan hakları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103798/29/1037982972_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_ff7727c51d5649b412244d18e2224502.jpg
BM İşkenceyi Önleme Alt Komitesi (SPT), Yeni Güney Galler Eyaleti ve Queensland Eyaletleri'nde Avustralya'nın Opcat taahhüdü kapsamında müfettişlerin cezaevlerine tam erişimine izin vermediği gerekçesiyle buralara ziyareti durdurduğunu duyurdu.The Guardian Gazetesi'nin haberine göre, SPT heyeti açıklamasında, "Gözaltı merkezlerinin birçok yerinin ziyaret edilmesi engellenmiş, diğer yerlerde tam bir ziyaret gerçekleştirmekte güçlükler yaşanmış ve talep edilen tüm bilgi ve belgeler verilmemiştir" ifadeleri yer aldı.SPT'nin görevini yerine getirmesinin engellenmeye devam edildiği kaydedilen açıklamada, "Bunun sonucunda SPT üyeleri, 16 Ekim'de başlayan ve 27 Ekim'e kadar sürmesi beklenen 12 günlük ziyaretlerinin, askıya almaktan başka çarelerinin kalmadığını hissettiler" değerlendirmesinde bulunuldu.İnsan hakları savunucuları, Yeni Güney Galler Eyaleti ve Queensland Eyaletleri'ni müfettişlerin cezaevlerine tam erişimine izin vermeye çağırdı.
https://sputniknews.com.tr/20221018/avustralya-kudusu-israil-baskenti-olarak-tanima-kararini-geri-aldi-1062432919.html
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103798/29/1037982972_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_7667d767f0a208edf362639b299e5020.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bm, birleşmiş milletler (bm), avustralya, cezaevi, inceleme, işkence, insan hakları
bm, birleşmiş milletler (bm), avustralya, cezaevi, inceleme, işkence, insan hakları
BM, Avustralya'yı cezaevlerinin incelenmesine engel olmakla suçladı
Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM), Avustralya'yı İşkenceye Karşı Sözleşmenin İsteğe Bağlı Protokolü (Opcat) taahhüdünü ihlal ederek cezaevlerini incelemeye engel olmakla suçladı.
BM İşkenceyi Önleme Alt Komitesi (SPT), Yeni Güney Galler Eyaleti ve Queensland Eyaletleri'nde Avustralya'nın Opcat taahhüdü kapsamında müfettişlerin cezaevlerine tam erişimine izin vermediği gerekçesiyle buralara ziyareti durdurduğunu duyurdu.
The Guardian Gazetesi'nin haberine göre, SPT heyeti açıklamasında, "Gözaltı merkezlerinin birçok yerinin ziyaret edilmesi engellenmiş, diğer yerlerde tam bir ziyaret gerçekleştirmekte güçlükler yaşanmış ve talep edilen tüm bilgi ve belgeler verilmemiştir" ifadeleri yer aldı.
SPT'nin görevini yerine getirmesinin engellenmeye devam edildiği kaydedilen açıklamada, "Bunun sonucunda SPT üyeleri, 16 Ekim'de başlayan ve 27 Ekim'e kadar sürmesi beklenen 12 günlük ziyaretlerinin, askıya almaktan başka çarelerinin kalmadığını hissettiler" değerlendirmesinde bulunuldu.
İnsan hakları savunucuları, Yeni Güney Galler Eyaleti ve Queensland Eyaletleri'ni müfettişlerin cezaevlerine tam erişimine izin vermeye çağırdı.