https://sputniknews.com.tr/20221018/avustralya-kudusu-israil-baskenti-olarak-tanima-kararini-geri-aldi-1062432919.html
Avustralya, Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanıma kararını geri aldı
Avustralya, Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanıma kararını geri aldı
Filistin meselesinde iki devletli çözüme bağlılığını teyit eden Avustralya bir önceki hükümet tarafından alınan Kudüs kararını iptal etti. 18.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-18T08:56+0300
2022-10-18T08:56+0300
2022-10-18T08:56+0300
dünya
avustralya
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Avustralya bir önceki başbakan Scott Morrison döneminde alınan 'Batı Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanıma' kararını geri çekti. Dışişleri Bakanı Penny Wong gazetecilere yaptığı açıklamada Morrison'ın bu tanıma kararının Avustralya'yı uluslararası toplumdan uzaklaştırdığını ve Kudüs'ün durumunun Filistin ve İsrailli yetkililer arasında tartışılması gereken bir mesele olduğunu söyledi. Dışişleri'nden daha sonra yapılan yazılı açıklamada da Avustralya'nın, uluslararası toplum tarafından tanınan sınırlar içinde Filistin ve İsrail devletlerinin birlikte var olabildiği iki devletli çözüme bağlılık teyit edildi.
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avustralya, kudüs, israil, filistin
avustralya, kudüs, israil, filistin
Avustralya, Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanıma kararını geri aldı
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Filistin meselesinde iki devletli çözüme bağlılığını teyit eden Avustralya bir önceki hükümet tarafından alınan Kudüs kararını iptal etti.
Avustralya bir önceki başbakan Scott Morrison döneminde alınan 'Batı Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanıma' kararını geri çekti.
Dışişleri Bakanı Penny Wong gazetecilere yaptığı açıklamada Morrison'ın bu tanıma kararının Avustralya'yı uluslararası toplumdan uzaklaştırdığını ve Kudüs'ün durumunun Filistin ve İsrailli yetkililer arasında tartışılması gereken bir mesele olduğunu söyledi.
Dışişleri'nden daha sonra yapılan yazılı açıklamada da Avustralya'nın, uluslararası toplum tarafından tanınan sınırlar içinde Filistin ve İsrail devletlerinin birlikte var olabildiği iki devletli çözüme bağlılık teyit edildi.