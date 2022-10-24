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https://sputniknews.com.tr/20221024/bakan-nebati-tum-mali-surecleri-elektronik-ortama-tasiyoruz-1062636350.html
Bakan Nebati: Tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz
Bakan Nebati: Tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamu maliyesinde gerçekleştirdikleri teknoloji reformuyla yeni bir dönem başlattıklarını belirterek, "Geliştirdiğimiz... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T09:43+0300
2022-10-24T09:43+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
nureddin nebati
ekonomi
elektronik
sosyal medya
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Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'ne ilişkin bilgi verdi.Geliştirdikleri yazılımın önemine dikkati çeken Nebati, "Kamu maliyesinde gerçekleştirdiğimiz teknoloji reformu ile yeni bir dönemi başlatıyoruz. Geliştirdiğimiz yerli ve milli yazılım teknolojisiyle bütçenin oluşturulmasından kesin hesabın çıkarılmasına kadar tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Nebatinin paylaşımında yer verdiği infografide, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi'nin bazı detayları da aktarıldı.Buna göre, elektronik belge altyapısına ve açık kaynak kodlu yazılım mimarisine sahip, uluslararası standartlara uygun Muhasebe Bilişim Sistemi'nin, merkezi yönetim kapsamındaki tüm idarelerde ve talep eden diğer kurumlarda uygulama çalışmaları yapılıyor.Proje kapsamında, muhasebe sistemiyle uyumlu harcama yönetim sistemi hayata geçirilirken e-Fatura uygulamasıyla kağıt fatura kullanımını kaldırılıyor, e- Tahsilat altyapısı güçlendiriliyor, e-Teminat altyapısı yaygınlaştırılıyor, e-belge dönüşümü gerçekleştiriliyor.
https://sputniknews.com.tr/20221023/bakan-nebati-60-ay-vade-imkani-ve-yuzde-75lik-faiz-oraniyla-kullandirilacak-kredi-yururluge-girdi-1062613040.html
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hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati, ekonomi, elektronik, sosyal medya
hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati, ekonomi, elektronik, sosyal medya

Bakan Nebati: Tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz

09:43 24.10.2022
© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - OSMAN ARSLANHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Batman’da
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Batman’da - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© İHA / ABDULAZİZ KARATAŞ - OSMAN ARSLAN
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamu maliyesinde gerçekleştirdikleri teknoloji reformuyla yeni bir dönem başlattıklarını belirterek, "Geliştirdiğimiz yerli ve milli yazılım teknolojisiyle bütçenin oluşturulmasından kesin hesabın çıkarılmasına kadar tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz." ifadesini kullandı.
Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'ne ilişkin bilgi verdi.
Geliştirdikleri yazılımın önemine dikkati çeken Nebati, "Kamu maliyesinde gerçekleştirdiğimiz teknoloji reformu ile yeni bir dönemi başlatıyoruz. Geliştirdiğimiz yerli ve milli yazılım teknolojisiyle bütçenin oluşturulmasından kesin hesabın çıkarılmasına kadar tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Nebatinin paylaşımında yer verdiği infografide, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi'nin bazı detayları da aktarıldı.
Buna göre, elektronik belge altyapısına ve açık kaynak kodlu yazılım mimarisine sahip, uluslararası standartlara uygun Muhasebe Bilişim Sistemi'nin, merkezi yönetim kapsamındaki tüm idarelerde ve talep eden diğer kurumlarda uygulama çalışmaları yapılıyor.
Proje kapsamında, muhasebe sistemiyle uyumlu harcama yönetim sistemi hayata geçirilirken e-Fatura uygulamasıyla kağıt fatura kullanımını kaldırılıyor, e- Tahsilat altyapısı güçlendiriliyor, e-Teminat altyapısı yaygınlaştırılıyor, e-belge dönüşümü gerçekleştiriliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
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