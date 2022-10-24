https://sputniknews.com.tr/20221024/bakan-nebati-tum-mali-surecleri-elektronik-ortama-tasiyoruz-1062636350.html

Bakan Nebati: Tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz

Bakan Nebati: Tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kamu maliyesinde gerçekleştirdikleri teknoloji reformuyla yeni bir dönem başlattıklarını belirterek, "Geliştirdiğimiz... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T09:43+0300

2022-10-24T09:43+0300

2022-10-24T09:43+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

nureddin nebati

ekonomi

elektronik

sosyal medya

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Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi'ne ilişkin bilgi verdi.Geliştirdikleri yazılımın önemine dikkati çeken Nebati, "Kamu maliyesinde gerçekleştirdiğimiz teknoloji reformu ile yeni bir dönemi başlatıyoruz. Geliştirdiğimiz yerli ve milli yazılım teknolojisiyle bütçenin oluşturulmasından kesin hesabın çıkarılmasına kadar tüm mali süreçleri elektronik ortama taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Nebatinin paylaşımında yer verdiği infografide, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi'nin bazı detayları da aktarıldı.Buna göre, elektronik belge altyapısına ve açık kaynak kodlu yazılım mimarisine sahip, uluslararası standartlara uygun Muhasebe Bilişim Sistemi'nin, merkezi yönetim kapsamındaki tüm idarelerde ve talep eden diğer kurumlarda uygulama çalışmaları yapılıyor.Proje kapsamında, muhasebe sistemiyle uyumlu harcama yönetim sistemi hayata geçirilirken e-Fatura uygulamasıyla kağıt fatura kullanımını kaldırılıyor, e- Tahsilat altyapısı güçlendiriliyor, e-Teminat altyapısı yaygınlaştırılıyor, e-belge dönüşümü gerçekleştiriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20221023/bakan-nebati-60-ay-vade-imkani-ve-yuzde-75lik-faiz-oraniyla-kullandirilacak-kredi-yururluge-girdi-1062613040.html

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hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati, ekonomi, elektronik, sosyal medya