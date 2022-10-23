https://sputniknews.com.tr/20221023/bakan-nebati-60-ay-vade-imkani-ve-yuzde-75lik-faiz-oraniyla-kullandirilacak-kredi-yururluge-girdi-1062613040.html

Bakan Nebati: 60 ay vade imkanı ve yüzde 7.5’lik faiz oranıyla kullandırılacak kredi yürürlüğe girdi

Bakan Nebati: 60 ay vade imkanı ve yüzde 7.5’lik faiz oranıyla kullandırılacak kredi yürürlüğe girdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar lira... 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T11:23+0300

2022-10-23T11:23+0300

2022-10-23T11:46+0300

ekonomi

nureddin nebati

kredi

tarım

destek

halkbank

faiz

banka

üretim

ziraat bankası

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Bakan Nebati, sosyal medya hesabından, esnaf ve sanatkarlar ile tarımsal üretime yönelik kredi paketlerine ilişkin paylaşımda bulundu.Paylaşımında, "Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve yüzde 7,5'lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar lira tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararı'yla yürürlüğe girmiştir." ifadesini kullanan Nebati, böylece, genç girişimciler için sıfır faizli kredi limitinin 100 bin liradan 300 bin liraya, yaş sınırının ise 30'dan 35'e çıkartıldığını kaydetti.Tarımsal üretim kredisinin üst limiti artırıldıBakan Nebati, ayrıca, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilere kullandırılan geleneksel (yaygın) bitkisel üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limitinin de 200 bin liraya çıkarıldığını hatırlatarak, "​​​​​Esnafımıza, çiftçimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20221022/bakan-kirisci-sifir-faizli-yatirim-ve-isletme-kredisinde-yuzde-100-artis-yapildi-1062602462.html

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nureddin nebati, kredi, tarım, destek, halkbank, faiz, banka, üretim, ziraat bankası, esnaf, sanatkar