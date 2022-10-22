https://sputniknews.com.tr/20221022/bakan-kirisci-sifir-faizli-yatirim-ve-isletme-kredisinde-yuzde-100-artis-yapildi-1062602462.html
Bakan Kirişci: Sıfır faizli yatırım ve işletme kredisinde yüzde 100 artış yapıldı
Bakan Kirişci: Sıfır faizli yatırım ve işletme kredisinde yüzde 100 artış yapıldı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Geleneksel bitkisel üretim konusundaki sıfır faizli ve üst limiti 100 bin TL olan yatırım ve işletme kredisinde yüzde 100... 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T20:04+0300
2022-10-22T20:04+0300
2022-10-22T20:05+0300
türkiye
vahit kirişçi
tarım ve orman bakanlığı
resmi gazete
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geleneksel bitkisel (yaygın) üretime yönelik sıfır faizli ve üst limiti 100 bin lira olan yatırım ve işletme kredisinde limitin 200 bin liraya çıkarılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.Kirişci, yaptığı yazılı açıklamada, "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisinin Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı"nın Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.Bakan Kirişci, söz konusu değişiklikle geleneksel bitkisel (yaygın) üretime yönelik sıfır faizli ve üst limiti 100 bin lira olan yatırım ve işletme kredisinde limitin yüzde 100 artırılarak 200 bin liraya çıkarıldığını ifade etti.Karara istinaden yapılacak düzenlemeyle 200 bin liralık sıfır faizli kredinin 100 bin liralık kısmının mazot ve gübre alımında kullanılabileceğini belirten Kirişci, şunları kaydetti:"Böylece çiftçilerimiz, sağlanan bu imkanı ve diğer uygulamalarımızı kullanmak suretiyle ekim döneminde girdi maliyetlerini düşünmeden üretim yapabileceklerdir. Akıl ve alın teri döken çiftçimizi, 'Sen Üret Yeter' diyerek desteklemeye devam edeceğiz. Daima çiftçimizin, üreticimizin yanında olan Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Tüm üreticilerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."
https://sputniknews.com.tr/20221020/ciftciye-destek-odemesi-one-alindi--1062514832.html
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vahit kirişçi, tarım ve orman bakanlığı, resmi gazete
vahit kirişçi, tarım ve orman bakanlığı, resmi gazete
Bakan Kirişci: Sıfır faizli yatırım ve işletme kredisinde yüzde 100 artış yapıldı
20:04 22.10.2022 (güncellendi: 20:05 22.10.2022) Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Geleneksel bitkisel üretim konusundaki sıfır faizli ve üst limiti 100 bin TL olan yatırım ve işletme kredisinde yüzde 100 artış yapılarak 200 bin TL'ye çıkarılmıştır. Kredinin 100 bin TL'lik kısmı, mazot ve gübre alımında kullanılabilecektir" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, geleneksel bitkisel (yaygın) üretime yönelik sıfır faizli ve üst limiti 100 bin lira olan yatırım ve işletme kredisinde limitin 200 bin liraya çıkarılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Kirişci, yaptığı yazılı açıklamada, "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisinin Kullandırılmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı"nın Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.
Bakan Kirişci, söz konusu değişiklikle geleneksel bitkisel (yaygın) üretime yönelik sıfır faizli ve üst limiti 100 bin lira olan yatırım ve işletme kredisinde limitin yüzde 100 artırılarak 200 bin liraya çıkarıldığını ifade etti.
Karara istinaden yapılacak düzenlemeyle 200 bin liralık sıfır faizli kredinin 100 bin liralık kısmının mazot ve gübre alımında kullanılabileceğini belirten Kirişci, şunları kaydetti:
"Böylece çiftçilerimiz, sağlanan bu imkanı ve diğer uygulamalarımızı kullanmak suretiyle ekim döneminde girdi maliyetlerini düşünmeden üretim yapabileceklerdir. Akıl ve alın teri döken çiftçimizi, 'Sen Üret Yeter' diyerek desteklemeye devam edeceğiz. Daima çiftçimizin, üreticimizin yanında olan Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Tüm üreticilerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."