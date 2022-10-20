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https://sputniknews.com.tr/20221020/ciftciye-destek-odemesi-one-alindi--1062514832.html
Çiftçiye destek ödemesi öne alındı
Çiftçiye destek ödemesi öne alındı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere yönelik temel girdi mazot ve gübre destek ödemelerini öne çekerek sistem değişikliğine gittiklerini açıkladı... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
çiftçi
ekonomi
vahit kirişçi
tarım ve orman bakanlığı
tarım
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Çiftçilere yönelik mazot ve gübre destek ödemeleri öne alındı.Kararı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı.Bakan Kirişci şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20221011/tarim-bakani-kirisci-avrupanin-dogalgazdan-uretilen-gubre-konusunda-sikintisi-var-1062179485.html
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çiftçi, ekonomi, vahit kirişçi, tarım ve orman bakanlığı, tarım
çiftçi, ekonomi, vahit kirişçi, tarım ve orman bakanlığı, tarım

Çiftçiye destek ödemesi öne alındı

10:34 20.10.2022
© İHAKilis'te acı biber tarlada 6 TL, markette 15 TL
Kilis'te acı biber tarlada 6 TL, markette 15 TL - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© İHA
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere yönelik temel girdi mazot ve gübre destek ödemelerini öne çekerek sistem değişikliğine gittiklerini açıkladı. Kirişci, ''Hububatta mazot ve gübre desteklerimiz Mart 2023 yerine, 2022 yılı içinde başlanmak üzere ödenecek'' dedi.
Çiftçilere yönelik mazot ve gübre destek ödemeleri öne alındı.
Kararı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci açıkladı.
Bakan Kirişci şunları söyledi:
''Çiftçilerimize yönelik temel girdi destek ödemelerimizi öne çekerek sistem değişikliğine gittik. Hububatta mazot ve gübre desteklerimiz Mart 2023 yerine, 2022 yılı içinde başlanmak üzere ödenecek. 2022 yılı tarımsal destekleme bütçemiz 25,8 milyar lira iken bu miktar 2023 yılında yüzde 109 artışla 54 milyar liraya çıkarılmıştır.''
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2022
TÜRKİYE
Tarım Bakanı Kirişci: Avrupa’nın doğalgazdan üretilen gübre konusunda sıkıntısı var
11 Ekim, 11:53
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