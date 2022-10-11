https://sputniknews.com.tr/20221011/tarim-bakani-kirisci-avrupanin-dogalgazdan-uretilen-gubre-konusunda-sikintisi-var-1062179485.html

Tarım Bakanı Kirişci: Avrupa’nın doğalgazdan üretilen gübre konusunda sıkıntısı var

Tarım Bakanı Kirişci: Avrupa’nın doğalgazdan üretilen gübre konusunda sıkıntısı var

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tahıl koridoru anlaşması kapsamında 302 geminin boğazlardan geçtiğini, gemilerde 6 milyon 800 bin ton civarında tahıl... 11.10.2022, Sputnik Türkiye

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görüş

türkiye

rusya

ukrayna

vahit kirişçi

tahıl sevkiyatı

anlaşma

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tahıl kordoru hakkında bilgi verdi.‘Herkesin barış için adım atması gerekiyor’302 geminin boğazlardan geçtiğini, gemilerde 6 milyon 800 bin ton civarında tahıl taşındığını belirten Kirişçi, Rusya ile Ukrayna arasında Kerç Köprüsü ile başlayan sürecin tahıl sevkiyatına zarar vermesinden endişe ettiklerini belirterek, “Burada kibar davranalım, centilmen olalım, alttan alalım diyen kimse yok. Yani biri bir yere saldırıyor, öbürü de sen misin onu yapan diyor, karşılık veriyor, karşılığın boyutu nereye sıçrayacak, onu hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama bu dünyanın da çok dikkat kesilmesi gereken bir konu. Bizim için de önemli, çünkü neticede dünya fiyatlarından biz de içeride ister istemez etkileniriz. Bizim şu anda bütün ihtiyaçlarımız karşılanmış durumda ama elbette ayçiçeğinin yüzde 35'lik, 40'lık kısmını ithal ediyoruz yani netice itibariyle. Bu yılki miktar daha az ithal ediyor olsak bile dahilide işlemede bizim kendi sanayicimiz malum ithal edip un, makarna, diğer hububat ürünlerini üretmesi gerekiyor. Onlara biz içeriden mal vermiyoruz. Dışarıdan ithal edip, ithal belgenizi gösterin, ondan sonra da üretiminizi yapın, sonra da ürettiğinizi ihraç edin. Dolayısıyla yani bizim açımızdan bir risk yok, ama savaş eğer bu haliyle giderse risk var, herkesi endişelendirmeli. Yani herkesin de barış için adım atması gerekir, yani kimse aklıselimle falan hareket etmiyor şu anda” ifadelerini kullandı.‘Avrupa’nın gübre konusunda problemi var’Gübre sevkiyatı konusunda henüz bir gelişme yaşanmadığını belirten Kirişci, “Gübre ile ilgili, daha önce de konuştum, doğalgaza bağlı, doğalgazdan elde edilenler gübreler var. Önemli olan doğalgazın gidiyor olması, bizim zaten şu an doğalgazla ilgili herhangi bir kesintimiz yok. O akış devam ediyor. Diğer Avrupa ülkelerinin büyük bir telaşı var, onlar doğalgazı elde edemedikleri için doğal olarak gübre sektörü konusunda da problemleri var. Zaten siz onların ısınma da dahil yaşadıkları ikilemi veya almaya çalıştıkları tedbirleri biliyorsunuz” değerlendirmesini yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20220909/putin-ukraynadan-sevk-edilen-tahilin-sadece-yuzde-3u-en-yoksul-ulkelere-gitti-bunu-artirmaliyiz--1061020156.html

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türkiye, rusya, ukrayna, vahit kirişçi, tahıl sevkiyatı, anlaşma, recep tayyip erdoğan