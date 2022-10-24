https://sputniknews.com.tr/20221024/aktivistler-king-charlesin-balmumu-heykeline-cikolatali-pasta-yapistirdi-1062646110.html
Aktivistler Kral Charles'ın balmumu heykeline çikolatalı pasta yapıştırdı
Aktivistler Kral Charles'ın balmumu heykeline çikolatalı pasta yapıştırdı
İngiltere'de Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı gruba bağlı aktivistler, Kral Charles'ın balmumu heykeline çikolatalı pasta yapıştırarak protesto... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T13:56+0300
2022-10-24T13:56+0300
2022-10-24T14:07+0300
dünya
ingiltere
protesto
tablo
kral 3. charles
heykel
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Son dönemde Van Gogh ve Claude Monet'in tablolarına yönelik saldırılar gündemdeyken İngiltere'de Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı gruba bağlı aktivistler, bu kez Kral Charles'ın balmumu heykelini hedef aldı.Aktivistler, Londra'daki Madame Tussauds müzesinde bulunan Kral Charles'ın balmumu heykelinin yüzüne çikolatalı pasta yapıştırdı.Yayılan videolarda iki göstericinin müzede heykelin önüne gelerek "Bu bir eylemdir" dedikten sonra heykelin yüzüne pasta yapıştırdığı görülüyor.Videolarda, olay esnasında orada bulunanların 'dur' ihtarı verdiği fark edildi.Geçen hafta Just Stop Oil göstericileri, Londra'daki Ulusal Galeri'de sergilenen Van Gogh'un Ay Çiçekleri tablosunun üzerine domates çorbası dökmüştü.Geçen günlerde de Letzte Generation adlı çevreci grup Claude Monet'in 110 milyon dolara değerindeki Tahıl Yığını tablosuna patates püresi fırlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221014/iklim-aktivistleri-van-goghun-unlu-tablosuna-domates-corbasi-firlatti--1062314272.html
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ingiltere, protesto, tablo, kral 3. charles, heykel
ingiltere, protesto, tablo, kral 3. charles, heykel
Aktivistler Kral Charles'ın balmumu heykeline çikolatalı pasta yapıştırdı
13:56 24.10.2022 (güncellendi: 14:07 24.10.2022) Abone ol
İngiltere'de Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı gruba bağlı aktivistler, Kral Charles'ın balmumu heykeline çikolatalı pasta yapıştırarak protesto gerçekleştirdi.
Son dönemde Van Gogh ve Claude Monet'in tablolarına yönelik saldırılar gündemdeyken İngiltere'de Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı gruba bağlı aktivistler, bu kez Kral Charles'ın balmumu heykelini hedef aldı.
Aktivistler, Londra'daki Madame Tussauds müzesinde bulunan Kral Charles'ın balmumu heykelinin yüzüne çikolatalı pasta yapıştırdı.
Yayılan videolarda iki göstericinin müzede heykelin önüne gelerek "Bu bir eylemdir" dedikten sonra heykelin yüzüne pasta yapıştırdığı görülüyor.
Videolarda, olay esnasında orada bulunanların 'dur' ihtarı verdiği fark edildi.
Geçen hafta Just Stop Oil göstericileri, Londra'daki Ulusal Galeri'de sergilenen Van Gogh'un Ay Çiçekleri tablosunun üzerine domates çorbası dökmüştü.
Geçen günlerde de Letzte Generation adlı çevreci grup Claude Monet'in 110 milyon dolara değerindeki Tahıl Yığını tablosuna patates püresi fırlatmıştı.