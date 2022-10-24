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https://sputniknews.com.tr/20221024/aktivistler-king-charlesin-balmumu-heykeline-cikolatali-pasta-yapistirdi-1062646110.html
Aktivistler Kral Charles'ın balmumu heykeline çikolatalı pasta yapıştırdı
Aktivistler Kral Charles'ın balmumu heykeline çikolatalı pasta yapıştırdı
İngiltere'de Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı gruba bağlı aktivistler, Kral Charles'ın balmumu heykeline çikolatalı pasta yapıştırarak protesto... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
ingiltere
protesto
tablo
kral 3. charles
heykel
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Son dönemde Van Gogh ve Claude Monet'in tablolarına yönelik saldırılar gündemdeyken İngiltere'de Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı gruba bağlı aktivistler, bu kez Kral Charles'ın balmumu heykelini hedef aldı.Aktivistler, Londra'daki Madame Tussauds müzesinde bulunan Kral Charles'ın balmumu heykelinin yüzüne çikolatalı pasta yapıştırdı.Yayılan videolarda iki göstericinin müzede heykelin önüne gelerek "Bu bir eylemdir" dedikten sonra heykelin yüzüne pasta yapıştırdığı görülüyor.Videolarda, olay esnasında orada bulunanların 'dur' ihtarı verdiği fark edildi.Geçen hafta Just Stop Oil göstericileri, Londra'daki Ulusal Galeri'de sergilenen Van Gogh'un Ay Çiçekleri tablosunun üzerine domates çorbası dökmüştü.Geçen günlerde de Letzte Generation adlı çevreci grup Claude Monet'in 110 milyon dolara değerindeki Tahıl Yığını tablosuna patates püresi fırlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221014/iklim-aktivistleri-van-goghun-unlu-tablosuna-domates-corbasi-firlatti--1062314272.html
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ingiltere, protesto, tablo, kral 3. charles, heykel
ingiltere, protesto, tablo, kral 3. charles, heykel

Aktivistler Kral Charles'ın balmumu heykeline çikolatalı pasta yapıştırdı

13:56 24.10.2022 (güncellendi: 14:07 24.10.2022)
© Fotoğraf : Twitter / JustStop_Oilİngiltere'de Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı gruba bağlı aktivistler, Kral Charles'ın bal mumu heykeline çikolatalı pasta yapıştırarak protesto gerçekleştirdi.
İngiltere'de Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı gruba bağlı aktivistler, Kral Charles'ın bal mumu heykeline çikolatalı pasta yapıştırarak protesto gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© Fotoğraf : Twitter / JustStop_Oil
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İngiltere'de Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı gruba bağlı aktivistler, Kral Charles'ın balmumu heykeline çikolatalı pasta yapıştırarak protesto gerçekleştirdi.
Son dönemde Van Gogh ve Claude Monet'in tablolarına yönelik saldırılar gündemdeyken İngiltere'de Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı gruba bağlı aktivistler, bu kez Kral Charles'ın balmumu heykelini hedef aldı.
Aktivistler, Londra'daki Madame Tussauds müzesinde bulunan Kral Charles'ın balmumu heykelinin yüzüne çikolatalı pasta yapıştırdı.
Yayılan videolarda iki göstericinin müzede heykelin önüne gelerek "Bu bir eylemdir" dedikten sonra heykelin yüzüne pasta yapıştırdığı görülüyor.
Videolarda, olay esnasında orada bulunanların 'dur' ihtarı verdiği fark edildi.
Geçen hafta Just Stop Oil göstericileri, Londra'daki Ulusal Galeri'de sergilenen Van Gogh'un Ay Çiçekleri tablosunun üzerine domates çorbası dökmüştü.
Geçen günlerde de Letzte Generation adlı çevreci grup Claude Monet'in 110 milyon dolara değerindeki Tahıl Yığını tablosuna patates püresi fırlatmıştı.
Ayçiçekleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
YAŞAM
İklim aktivistleri Van Gogh'un ünlü tablosuna domates çorbası fırlattı
14 Ekim, 17:03
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