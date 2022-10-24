https://sputniknews.com.tr/20221024/abden-akilli-telefonlar-icin-tek-tip-sarj-girisine-nihai-onay-1062650554.html

AB’den akıllı telefonlar için tek tip şarj girişine nihai onay

AB’den akıllı telefonlar için tek tip şarj girişine nihai onay

Avrupa Birliği (AB), akıllı telefonlar ve taşınabilir cihazlar için tek tip şarj girişi zorunluluğu konusunu düzenleyen yasal düzenlemeye nihai onayı verdi... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T15:30+0300

2022-10-24T15:30+0300

2022-10-24T15:30+0300

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şarj

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AB, akıllı telefonlar ve taşınabilir cihazlar için tek tip şarj girişi zorunluluğu konusunu düzenleyen yasal düzenlemeye nihai onayı verdi.Başta akıllı telefonlar olmak üzere tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda 2024 yılından itibaren satılan bütün elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılması zorunlu olacak.AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Her yeni cep telefonu ya da elektronik cihaz satın aldığınızda artık farklı bir şarj cihazı satın almanıza gerek kalmayacak. Tümü aynı şarj cihazı ile şarj edilebilecek. Ortak bir şarj girişi kullanımı tüketici rahatlığını artıracak ve elektronik israfı önemli ölçüde azaltacak" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, “Yasal düzenleme aynı zamanda tüketicilere cihazı şarjlı veya şarjsız satın alma imkanı da veriyor. Bu sadece tüketicilerin paradan tasarruf etmesini sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda şarj cihazlarının üretimi, nakliyesi ve imhasıyla ilgili elektronik atıkları da azaltacaktır. Yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinden 4 yıl sonra bu satışların ayrıştırılmasının zorunlu hale getirilmesi gerekip gerekmediğini değerlendirecek” denildi.Öte yandan AB Dönem Başkanı sıfatıyla açıklama yapan Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, “Hepimizin evinde en az 3 cep telefonu şarj cihazı var. Bu şarj cihazları her yıl 11 bin ton atık anlamına geliyor. Birden fazla cihaza uyan bir şarj cihazına sahip olmak paradan ve zamandan tasarruf sağladığı gibi elektronik atıkları da azaltmamıza yardımcı olur” dedi.Dizüstü bilgisayarlar da bu kapsama girecekYeni tip şarj giriş cihazları cep telefonları, tabletler, dijital kameralar ve video oyun konsolları, kulaklıklar, kulak içi kulaklıklar ve taşınabilir hoparlörler, kablosuz fareler ve klavyeler, taşınabilir navigasyon sistemlerini kapsayacak. Ayrıca tüm dizüstü bilgisayarlar da yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinden 40 ay sonra yeni kurallar kapsamında olacak.

https://sputniknews.com.tr/20220902/ab-akilli-telefon-ureticilerine-kati-kurallar-getirmeye-hazirlaniyor-1060703016.html

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