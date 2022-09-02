https://sputniknews.com.tr/20220902/ab-akilli-telefon-ureticilerine-kati-kurallar-getirmeye-hazirlaniyor-1060703016.html

AB, akıllı telefon üreticilerine katı kurallar getirmeye hazırlanıyor

AB, akıllı telefon üreticilerine katı kurallar getirmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), Apple ve Samsung gibi firmaların akıllı telefon ile tabletlerinin pil ömürlerini uzatmak ve güncelleme zorunluluğunu kaldıracak yeni bir... 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T01:01+0300

2022-09-02T01:01+0300

2022-09-02T01:01+0300

yaşam

akıllı telefon

ab

ab komisyonu

telefon

karar

üretim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050407295_0:102:1921:1182_1920x0_80_0_0_a1469a785feef6e6ea2e8b07d4a72873.jpg

AB Komisyonu, akıllı telefon ve tablet gibi çeşitli elektronik ürünlerin sürdürülebilir, enerji tasarruflu ve dayanıklı olacak biçimde çevreci tasarlanmasına yönelik yasa tasarısını yayımladı.Tasarıya göre, kullanıcının açık rızası olmaması halinde söz konusu ürünlerin enerji tüketimleri işletim sistemi yazılım güncellemesinden veya bir donanım güncellemesinden sonra kötüleşemeyecek. Yazılım güncelleme ürün performansını olumsuz etkileyemeyecek.Cihazlarda bir güncellemenin reddedilmesi sonucunda herhangi bir performans değişikliği yaşanamayacak.Yedek parça tedarik zorunluluğuÜreticiler, cihazlarının satışa sunulmasının ardından profesyonel tamircilere 5 yıl boyunca batarya, kapak, ekran, kamera, düğme, hoparlör, mikrofon gibi 15 farklı yedek parçayı tedarik etmek zorunda olacak.Bozulan cihazların tamirinde makul ve orantılı ücretTüketicilerin de 5 yıl boyunca cihazın pil, ekran, arka kapak, sim ve hafıza kartı girişi gibi yedek parçalara erişimi olacak. Üreticiler bozulan cihazların tamirinde makul ve orantılı ücret talep edecek.Cihaz pillerinin kapasitelerinin 500 tam şarj sonrasında yüzde 83’ünün altına düşmemesi, bin tam şarj sonrasında da yüzde 80 kapasiteye sahip olması gerekecek.AB Komisyonu, eylül ayı boyunca taslak hakkında halkın görüşleri topladıktan sonra düzenlemeye son halini verecek.AB daha önce, 2024 sonbaharına kadar üye ülkelerde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenleme hazırlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220901/kuresel-akilli-telefon-sevkiyatinda-yuzde-7ye-yakin-dusus-bekleniyor-1060646629.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

akıllı telefon, ab, ab komisyonu, telefon, karar, üretim