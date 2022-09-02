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https://sputniknews.com.tr/20220902/ab-akilli-telefon-ureticilerine-kati-kurallar-getirmeye-hazirlaniyor-1060703016.html
AB, akıllı telefon üreticilerine katı kurallar getirmeye hazırlanıyor
AB, akıllı telefon üreticilerine katı kurallar getirmeye hazırlanıyor
Avrupa Birliği (AB), Apple ve Samsung gibi firmaların akıllı telefon ile tabletlerinin pil ömürlerini uzatmak ve güncelleme zorunluluğunu kaldıracak yeni bir... 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T01:01+0300
2022-09-02T01:01+0300
yaşam
akıllı telefon
ab
ab komisyonu
telefon
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AB Komisyonu, akıllı telefon ve tablet gibi çeşitli elektronik ürünlerin sürdürülebilir, enerji tasarruflu ve dayanıklı olacak biçimde çevreci tasarlanmasına yönelik yasa tasarısını yayımladı.Tasarıya göre, kullanıcının açık rızası olmaması halinde söz konusu ürünlerin enerji tüketimleri işletim sistemi yazılım güncellemesinden veya bir donanım güncellemesinden sonra kötüleşemeyecek. Yazılım güncelleme ürün performansını olumsuz etkileyemeyecek.Cihazlarda bir güncellemenin reddedilmesi sonucunda herhangi bir performans değişikliği yaşanamayacak.Yedek parça tedarik zorunluluğuÜreticiler, cihazlarının satışa sunulmasının ardından profesyonel tamircilere 5 yıl boyunca batarya, kapak, ekran, kamera, düğme, hoparlör, mikrofon gibi 15 farklı yedek parçayı tedarik etmek zorunda olacak.Bozulan cihazların tamirinde makul ve orantılı ücretTüketicilerin de 5 yıl boyunca cihazın pil, ekran, arka kapak, sim ve hafıza kartı girişi gibi yedek parçalara erişimi olacak. Üreticiler bozulan cihazların tamirinde makul ve orantılı ücret talep edecek.Cihaz pillerinin kapasitelerinin 500 tam şarj sonrasında yüzde 83’ünün altına düşmemesi, bin tam şarj sonrasında da yüzde 80 kapasiteye sahip olması gerekecek.AB Komisyonu, eylül ayı boyunca taslak hakkında halkın görüşleri topladıktan sonra düzenlemeye son halini verecek.AB daha önce, 2024 sonbaharına kadar üye ülkelerde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenleme hazırlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220901/kuresel-akilli-telefon-sevkiyatinda-yuzde-7ye-yakin-dusus-bekleniyor-1060646629.html
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akıllı telefon, ab, ab komisyonu, telefon, karar, üretim
akıllı telefon, ab, ab komisyonu, telefon, karar, üretim

AB, akıllı telefon üreticilerine katı kurallar getirmeye hazırlanıyor

01:01 02.09.2022
© PixabayAkıllı telefon, kadın
Akıllı telefon, kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© Pixabay
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Avrupa Birliği (AB), Apple ve Samsung gibi firmaların akıllı telefon ile tabletlerinin pil ömürlerini uzatmak ve güncelleme zorunluluğunu kaldıracak yeni bir yasa hazırlıyor.
AB Komisyonu, akıllı telefon ve tablet gibi çeşitli elektronik ürünlerin sürdürülebilir, enerji tasarruflu ve dayanıklı olacak biçimde çevreci tasarlanmasına yönelik yasa tasarısını yayımladı.
Tasarıya göre, kullanıcının açık rızası olmaması halinde söz konusu ürünlerin enerji tüketimleri işletim sistemi yazılım güncellemesinden veya bir donanım güncellemesinden sonra kötüleşemeyecek. Yazılım güncelleme ürün performansını olumsuz etkileyemeyecek.
Cihazlarda bir güncellemenin reddedilmesi sonucunda herhangi bir performans değişikliği yaşanamayacak.

Yedek parça tedarik zorunluluğu

Üreticiler, cihazlarının satışa sunulmasının ardından profesyonel tamircilere 5 yıl boyunca batarya, kapak, ekran, kamera, düğme, hoparlör, mikrofon gibi 15 farklı yedek parçayı tedarik etmek zorunda olacak.

Bozulan cihazların tamirinde makul ve orantılı ücret

Tüketicilerin de 5 yıl boyunca cihazın pil, ekran, arka kapak, sim ve hafıza kartı girişi gibi yedek parçalara erişimi olacak. Üreticiler bozulan cihazların tamirinde makul ve orantılı ücret talep edecek.
Cihaz pillerinin kapasitelerinin 500 tam şarj sonrasında yüzde 83’ünün altına düşmemesi, bin tam şarj sonrasında da yüzde 80 kapasiteye sahip olması gerekecek.
AB Komisyonu, eylül ayı boyunca taslak hakkında halkın görüşleri topladıktan sonra düzenlemeye son halini verecek.
AB daha önce, 2024 sonbaharına kadar üye ülkelerde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenleme hazırlamıştı.
Cep Telefonu - Akıllı Telefon - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2022
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