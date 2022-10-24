https://sputniknews.com.tr/20221024/abdde-george-floyd-davasinda-yargilanan-bir-polis-daha-hakkindaki-suclamayi-kabul-etti-1062663108.html

ABD'de George Floyd davasından yargılanan bir polis daha hakkındaki suçlamayı kabul etti

ABD'de George Floyd davasından yargılanan bir polis daha hakkındaki suçlamayı kabul etti

ABD'nin Minnesota eyaletinde orantısız güç kullanarak siyah George Floyd'un ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in yanında bulunan eski polis... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T22:17+0300

2022-10-24T22:17+0300

2022-10-24T22:18+0300

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ABD'nin Minnesota eyaletinde siyah George Floyd'un polis şiddeti sebebiyle öldürülmesiyle ilgili davanın yargıcı Peter Cahill, Floyd'un ölümüyle ilgili suçlamalarla bugün yargılanması planlanan iki eski polis memurundan birinin suçunu kabul ettiğini söyledi. 29 yaşındaki eski polis memuru J. Alexander Kueng’in eyalet düzeyinde açılan davada bugün yargılama için jüri seçiminin yapılması beklenirken, savcılarla yapılan anlaşmanın bir parçası olarak suçunu kabul ettiği ve jüri karşısında yargılanma hakkından vazgeçtiği aktarıldı. Floyd'un ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in yanında bulunan 3 eski polisten biri olan Kueng'in 'ikinci derece kasıtsız cinayete yardım ve yataklık etmekle' ilgili suçlamaları kabul ettiği bildirildi. Kueng’in hakkındaki suçlamayı kabul etmesi karşılığında 3,5 yıl hapis yatacağı konusunda savcılarla anlaştığı kaydedildi.Floyd davasının yargıcı Cahill, mahkemede Kueng'e savunma anlaşmasını anlayıp anlamadığını sorarken, kendisine yargılanma hakkı olduğunu bildirdi. Kueng, anlaşmayı anladığını ve kimsenin anlaşmayı kabul etmesi için zorlamadığını söyledi. Kueng'in cezası için henüz bir tarih belirlenmezken, mahkeme yargıcı ceza öncesi soruşturma emri verdi. Yargıç, üzerinde anlaşmaya varılan kanıtların incelenmesi için savcılığın ve Kueng’in avukatlarının uzlaşma gereği kapanış savunmalarını 17 Kasım'a kadar mahkemeye sunmaları gerektiğini söyledi. Yargıcın kanıtları incelemesi ve bir karar vermesinin yaklaşık 90 gün süreceği aktarıldı.Floyd'un ölümündeki suçunu kabul ederek sorumluluğu üstlenen ikinci polis memuruMinessota Başsavcısı Keith Ellison, "J. Alexander Kueng şu anda Floyd'un ölümündeki suçunu kabul ederek sorumluluğu üstlenen ikinci polis memurudur. Bu kabul umarım Floyd'un ailesini rahatlatabilir ve topluluklarımızı yeni bir hesap verebilirlik ve adalet çağına yaklaştırabilir" dedi.Kueng’in yanında bulunan bir diğer eski polis memuru Tou Thao’nun ise bugün yapılacak jüri seçiminden sonra yargılanmasına devam edilecek. Thoa da ikinci derece cinayete yardım ve yataklık suçundan yargılanacak.Thomas Lane, 18 Mayıs'ta aynı suçlamaları kabul etmiştiFloyd'un ölümüne neden olan eski polis memuru Chauvin'in yanında bulunan 3 polis memurundan Thomas Lane ise 18 Mayıs'ta aynı suçlamalarla savcılarla anlaşarak 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Floyd'un ölümüyle ilgili şubat ayında federal düzeyde yapılan yargılamada, Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten ve meslektaşları Chauvin'i durdurmak için müdahale etmemekten suçlu bulunan eski polis memurları Kueng 3 yıl, Thao ise 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Floyd'un öldürülmesiMinnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde polis memuru Chauvin, 25 Mayıs 2020'de 46 yaşındaki Floyd’u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada Floyd'un boynuna dizi ile dakikalarca baskı uygulamıştı. Olay yerindeki görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde Floyd'un "Nefes alamıyorum" diye polislere durmaları için yalvardığı kaydedilmişti. Hastaneye kaldırılan Floyd'un polis şiddeti nedeniyle ölmesi hem ülke gündeminde hem de dünyada protestolara neden olmuştu.Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin ise olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış ve hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet suçlamalarıyla eyalet mahkemesi tarafından 22.5 yıl, federal mahkeme tarafından ise Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten ve cinayetten 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Chauvin, iki hapis cezasını da aynı anda yatacak.

https://sputniknews.com.tr/20220427/abdde-george-floyd-sorusturmasinda-minneapolis-polisi-irkci-bulundu-1055902661.html

https://sputniknews.com.tr/20221016/kanye-westten-bu-kez-george-floyd-havasizliktan-olmedi-iddiasi-1062377848.html

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george floyd, abd, siyah yaşamlar önemlidir, cinayet, polis