Kılıçdaroğlu'ndan taşeron işçilere kadro sözü: 'Devlet taşeron çalıştırmaz, kadrolu işçi çalıştırır'

"Dolayısıyla hakkını da teslim eder, öyle mevsimlik, şudur, budur değil. Daha önce kadro talebinde bulunan taşeron işçiler vardı. Onlarla ilgili tam 3 yıl mücadele ettim, kadrolarını aldılar. Sizler için de mücadele edeceğim, sadece Karayollarında değil, Sağlık Bakanlığı ve diğer alanlarda da çalışan çok sayıda taşeron işçisi var. Hepinizin sendikalı olmasını isterim, hepinizin hak sahibi olmasını isterim. Her birinizin bir gelecek endişesi taşımamasını isterim, bunun mücadelesini vereceğim. Hiç endişe etmeyin. Onlar 'nasıl olurda bunlara kadro vermeyiz' diye formül arıyorlar. Hepsini halledeceğiz, hiç endişe etmeyin."