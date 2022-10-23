https://sputniknews.com.tr/20221023/kilicdaroglundan-chpli-belediye-baskanlarina-uyari-telefonlariniz-dinleniyor-1062611617.html

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediye başkanlarına uyarı: 'Telefonlarınız dinleniyor'

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li belediye başkanlarına uyarı: 'Telefonlarınız dinleniyor'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarını, “telefonlarının dinlendiğini” söyleyerek uyardı. 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T09:45+0300

2022-10-23T09:45+0300

2022-10-23T09:45+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

telefon

telefon dinleme

uyarı

politika

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Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre; Kılıçdaroğlu Sivas’taki çalıştayda başkanlara sosyal yardımlarla ilgili önerilerde bulunarak, “Yoksullara pozitif ayrımcılık yapın. Emeklilere, yoksullara, engellilere büyük özen gösterin. Hiçbirinin aç kalmasına izin vermeyin” talimatını verdi.Başkanları telefonlarının dinlendiğine yönelik uyardığı da belirtilen Kılıçdaroğlu’nun “Telefonlarınız dinleniyor. Ancak gizli kapaklı bir işimiz olmadığı için bu konuda da endişeleneceğimiz bir şey yok” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221023/hurriyet-yazari-firat-kilicdaroglu-ve-aksener-toggun-29-ekimde-yapilacak-torenine-davet-edilmis-1062611291.html

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kemal kılıçdaroğlu, telefon, telefon dinleme, uyarı, politika