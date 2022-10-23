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Hürriyet yazarı Fırat: Kılıçdaroğlu ve Akşener TOGG’un 29 Ekim’de yapılacak törenine davet edilmiş
Hürriyet yazarı Fırat: Kılıçdaroğlu ve Akşener TOGG’un 29 Ekim’de yapılacak törenine davet edilmiş
Hande Fırat, kulislerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TOGG'un 29 Ekim'de yapılacak törenine davet edildiğini... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T09:24+0300
2022-10-23T09:24+0300
politika
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kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
29 ekim
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Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugün kaleme aldığı yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TOGG'un 29 Ekim'de yapılacak törenine davet edildiğini ele aldı.Fırat yazısında şu ifadelere yer verdi:
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togg, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, 29 ekim, recep tayyip erdoğan
togg, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, 29 ekim, recep tayyip erdoğan

Hürriyet yazarı Fırat: Kılıçdaroğlu ve Akşener TOGG’un 29 Ekim’de yapılacak törenine davet edilmiş

09:24 23.10.2022
© AAAkşener ve Kılıçdaroğlu
Akşener ve Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© AA
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Hande Fırat, kulislerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TOGG'un 29 Ekim'de yapılacak törenine davet edildiğini yazdı.
Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugün kaleme aldığı yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TOGG'un 29 Ekim'de yapılacak törenine davet edildiğini ele aldı.
Fırat yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Şimdi sıkı durun, kulislere yansıyan o duyum geliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da TOGG’un 29 Ekim’de yapılacak törenine davet edilmiş. Sadece o değil Millet İttifakı’nın ikinci büyük ortağı İYİ Parti Lideri Meral Akşener’e de davetiye gitmiş. TOGG sadece bir otomobil değil, girişimcilik, teknoloji ve inovasyonun buluştuğu fikri mülkiyet hakları tamamen Türkiye’ye ait, doğuştan elektrikli bir otomobil. 29 Ekim’de seri üretime hazır hale gelen araçların banttan indirilmesi ise tarihi olacak. Törene son dönem teknolojiye ilgisi dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve Akşener katılacaklar mı, göreceğiz. Ancak davete icabet olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kemal Bey’e bir TOGG hediye etmesi sürpriz olmaz." düşüncesini dile getirdi.

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