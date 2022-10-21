https://sputniknews.com.tr/20221021/togg-ile-trendyol-is-ortakligi-niyet-mektubu-imzaladi-1062559852.html

Togg ile Trendyol, iş ortaklığı niyet mektubu imzaladı

Togg ile Trendyol, iş ortaklığı niyet mektubu imzaladı

Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg ile dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak ortak... 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T11:56+0300

2022-10-21T11:56+0300

2022-10-21T11:56+0300

ekonomi

türkiye

togg

trendyol

anlaşma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057958864_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_8c981fd6d0a6f99676b2a5467b88aa06.jpg

Şirketlerin ortak açıklamasına göre, Togg ve Trendyol, 3 aşamalı olarak hayata geçirilecek iş birliği kapsamında, kullanıcılar için oluşturulan hizmetleri karşılıklı olarak entegre edecek. İki şirket, entegrasyon projeleri için ortak çalışma grupları kuracak.Açıklamada görüşlerine yer verilen Togg Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş, kendilerini başından beri küresel bir teknoloji ve mobilite ekosistemi sağlayıcısı olarak tanımladıklarını belirtti.Planlarını hayata geçirmek üzere çalıştıklarını ve bu konuda alanının en iyileriyle iş birlikleri yaptıklarını aktaran Karakaş, "Ağa bağlı, elektrikli ve otonom akıllı cihazlar evde ve ofisteki pek çok işimizi yapabileceğimiz yeni yaşam alanları haline geliyor, yeni mobilite ile e-ticaretin yolları da bu noktada kesişiyor. Trendyol’la imzaladığımız niyet mektubu ile kullanıcılar mevzuata uygun biçimde hem Togg’un hem de Trendyol'un hizmetlerinden yararlanabilecek. Bu iş birliğinin hayata geçirilmesiyle kapıdan kapıya e-ticaretin yanı sıra, kapıdan Togg akıllı cihaza, Togg akıllı cihazdan rota olarak belirlenen adrese gibi seçenekler ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.'İki ekosistemin ortak yolculuğunun temelini atıyoruz'Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de Türkiye'nin gururu iki markanın yan yana gelerek bir ilki gerçekleştirecek olmasından büyük heyecan duyduklarını ifade etti.Mobilitenin Trendyol'un her zaman gelişmesi için çalıştığı konseptler arasında yer aldığını belirten Çetin, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221020/bakan-varank-togg-minimum-yuzde-51-yerlilikle-piyasaya-cikacak-1062538213.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, togg, trendyol, anlaşma