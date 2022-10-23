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https://sputniknews.com.tr/20221023/iklim-aktivistlerinden-110-milyon-dolarlik-claude-monet-tablosuna-patates-pureli-saldiri-1062628448.html
İklim aktivistlerinden 110 milyon dolarlık Claude Monet tablosuna patates püreli saldırı
İklim aktivistlerinden 110 milyon dolarlık Claude Monet tablosuna patates püreli saldırı
Almanya’da 2 iklim aktivisti, Claude Monet'in 2019’da 110 milyon dolara satılan Les Meules (Tahıl Yığını) adlı tablosuna patates püresi fırlatarak, ellerini... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T23:26+0300
2022-10-23T23:26+0300
yaşam
iklim
aktivist
tablo
patates
patates püresi
saldırı
claude monet
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İklim aktivistleri sanat eserlerine yönelik saldırılarına devam ediyor. İngiltere’deki Just Stop Oil’in (Petrolü Durdurun) ardından Almanya’da Letzte Generation (Son Nesil) adlı çevreci grup Postdam kentindeki Barberini Müzesi'nde sergilenen Claude Monet'e ait Les Meules (Tahıl Yığını) adlı tabloyu hedef aldı. İki aktivist, tabloya önce ellerindeki patates püresini fırlatırken, ardından ellerini tablonun asılı olduğu yapıştırdı. Müze Sözcüsü yaptığı açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, koruyucu cam bulunan tablonun saldırıdan hasar almadığını aktardı.Polis tarafından yapılan açıklamada ise iki aktivistin gözaltına alındığı belirtilerek, müzeye izinsiz girme ve maddi hasar vermekten haklarında soruşturma açılacağı aktarıldı. Letzte Generation adlı grup, Alman hükümetini iklimi korumak ve fosil yakıtların kullanımından vazgeçilmesi için sert önlemler almasının talep ediyor.Monet'in 1888 ve 1891 yılları arasında yaptığı Les Meules adlı resim serisinin bir parçası olan tablo Hasso Plattner tarafından 2019 yılında 110.7 milyon dolara satın alınmıştı.Van Gogh tablosuna domates çorbası fırlatmışlardıİngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Ulusal Galeri'ye gelen 2 iklim aktivisti, 14 Ekim’de dünyaca ünlü Vincent Van Gogh'un 'Ayçiçekleri' tablosuna domates çorbası fırlatmış, daha sonra ellerini duvara yapıştırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221014/iklim-aktivistleri-van-goghun-unlu-tablosuna-domates-corbasi-firlatti--1062314272.html
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iklim, aktivist, tablo, patates, patates püresi, saldırı, claude monet
iklim, aktivist, tablo, patates, patates püresi, saldırı, claude monet

İklim aktivistlerinden 110 milyon dolarlık Claude Monet tablosuna patates püreli saldırı

23:26 23.10.2022
© AFP 2022Claude Monet - Les Meules
Claude Monet - Les Meules - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© AFP 2022
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Almanya’da 2 iklim aktivisti, Claude Monet'in 2019’da 110 milyon dolara satılan Les Meules (Tahıl Yığını) adlı tablosuna patates püresi fırlatarak, ellerini tablonun asılı olduğu duvara yapıştırdı.
İklim aktivistleri sanat eserlerine yönelik saldırılarına devam ediyor. İngiltere’deki Just Stop Oil’in (Petrolü Durdurun) ardından Almanya’da Letzte Generation (Son Nesil) adlı çevreci grup Postdam kentindeki Barberini Müzesi'nde sergilenen Claude Monet'e ait Les Meules (Tahıl Yığını) adlı tabloyu hedef aldı.
İki aktivist, tabloya önce ellerindeki patates püresini fırlatırken, ardından ellerini tablonun asılı olduğu yapıştırdı.
Müze Sözcüsü yaptığı açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, koruyucu cam bulunan tablonun saldırıdan hasar almadığını aktardı.

Polis tarafından yapılan açıklamada ise iki aktivistin gözaltına alındığı belirtilerek, müzeye izinsiz girme ve maddi hasar vermekten haklarında soruşturma açılacağı aktarıldı.
Letzte Generation adlı grup, Alman hükümetini iklimi korumak ve fosil yakıtların kullanımından vazgeçilmesi için sert önlemler almasının talep ediyor.

Monet'in 1888 ve 1891 yılları arasında yaptığı Les Meules adlı resim serisinin bir parçası olan tablo Hasso Plattner tarafından 2019 yılında 110.7 milyon dolara satın alınmıştı.

Van Gogh tablosuna domates çorbası fırlatmışlardı

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Ulusal Galeri'ye gelen 2 iklim aktivisti, 14 Ekim’de dünyaca ünlü Vincent Van Gogh'un 'Ayçiçekleri' tablosuna domates çorbası fırlatmış, daha sonra ellerini duvara yapıştırmıştı.
Ayçiçekleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
YAŞAM
İklim aktivistleri Van Gogh'un ünlü tablosuna domates çorbası fırlattı
14 Ekim, 17:03
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