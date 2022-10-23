https://sputniknews.com.tr/20221023/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-binali-yildirimi-hastanede-ziyaret-etti--1062624929.html
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T19:45+0300
2022-10-23T19:45+0300
2022-10-23T19:46+0300
türkiye
ibrahim kalın
binali yıldırım
ziyaret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054931199_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_2c3a3354004cd4731c218d68f992f597.jpg
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan'da trafik kazası geçirerek yaralanan ve ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine getirilen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti. Kalın, hastane çıkışında herhangi bir açıklama yapmadı.
https://sputniknews.com.tr/20221021/azerbaycanda-trafik-kazasi-geciren-binali-yildirim-ambulans-ucakla-istanbula-getirildi-1062569371.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054931199_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_2cda517069d3357e0e1da6176202aff8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ibrahim kalın, binali yıldırım, ziyaret
ibrahim kalın, binali yıldırım, ziyaret
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti
19:45 23.10.2022 (güncellendi: 19:46 23.10.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan'da trafik kazası geçirerek yaralanan ve ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine getirilen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti.
Kalın, hastane çıkışında herhangi bir açıklama yapmadı.