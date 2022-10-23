https://sputniknews.com.tr/20221023/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-binali-yildirimi-hastanede-ziyaret-etti--1062624929.html

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir... 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T19:45+0300

2022-10-23T19:45+0300

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türkiye

ibrahim kalın

binali yıldırım

ziyaret

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan'da trafik kazası geçirerek yaralanan ve ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine getirilen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti. Kalın, hastane çıkışında herhangi bir açıklama yapmadı.

https://sputniknews.com.tr/20221021/azerbaycanda-trafik-kazasi-geciren-binali-yildirim-ambulans-ucakla-istanbula-getirildi-1062569371.html

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ibrahim kalın, binali yıldırım, ziyaret