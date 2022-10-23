Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221023/cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-binali-yildirimi-hastanede-ziyaret-etti--1062624929.html
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T19:45+0300
2022-10-23T19:46+0300
türkiye
ibrahim kalın
binali yıldırım
ziyaret
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054931199_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_2c3a3354004cd4731c218d68f992f597.jpg
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan'da trafik kazası geçirerek yaralanan ve ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine getirilen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti. Kalın, hastane çıkışında herhangi bir açıklama yapmadı.
https://sputniknews.com.tr/20221021/azerbaycanda-trafik-kazasi-geciren-binali-yildirim-ambulans-ucakla-istanbula-getirildi-1062569371.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054931199_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_2cda517069d3357e0e1da6176202aff8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ibrahim kalın, binali yıldırım, ziyaret
ibrahim kalın, binali yıldırım, ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti

19:45 23.10.2022 (güncellendi: 19:46 23.10.2022)
© DHAİbrahim Kalın
İbrahim Kalın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© DHA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Azerbaycan'da trafik kazası geçirerek yaralanan ve ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine getirilen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı hastanede ziyaret etti.
Kalın, hastane çıkışında herhangi bir açıklama yapmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
TÜRKİYE
Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
21 Ekim, 15:30
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала