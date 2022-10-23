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Kabine yarın toplanacak: Başörtüsüne anayasal güvence için hazırlanan taslak ele alınacak
Kabine yarın toplanacak: Başörtüsüne anayasal güvence için hazırlanan taslak ele alınacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, başörtüsüne anayasal güvence için hazırlanan... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T12:37+0300
2022-10-23T12:38+0300
politika
cumhurbaşkanlığı
kabine toplantısı
ekonomi
anayasa
başörtü
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.Kabinenin gündeminde başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak anayasa değişiklik teklifinin olması bekleniyor.Bu kapsamda hazırlanan taslak metin ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından bir sunum yapılacak.Gündem başlıkları arasında ekonomi de yer alacak.Enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuçları değerlendirilecek.Terörle mücadele ve Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilim de kabine toplantısının olası gündem başlıkları arasında yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220822/cumhurbaskanligi-kabine-toplantisi-sona-erdi-1060241842.html
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cumhurbaşkanlığı, kabine toplantısı, ekonomi, anayasa, başörtü
cumhurbaşkanlığı, kabine toplantısı, ekonomi, anayasa, başörtü

Kabine yarın toplanacak: Başörtüsüne anayasal güvence için hazırlanan taslak ele alınacak

12:37 23.10.2022 (güncellendi: 12:38 23.10.2022)
© AACumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, başörtüsüne anayasal güvence için hazırlanan taslağın ele alınması bekleniyor. Enflasyonla mücadele ve ekonomi konuları da masada olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.
Kabinenin gündeminde başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak anayasa değişiklik teklifinin olması bekleniyor.

Bu kapsamda hazırlanan taslak metin ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından bir sunum yapılacak.
Gündem başlıkları arasında ekonomi de yer alacak.

Enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuçları değerlendirilecek.

Terörle mücadele ve Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilim de kabine toplantısının olası gündem başlıkları arasında yer alıyor.
Kabine toplantısı başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
22 Ağustos, 17:55
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