https://sputniknews.com.tr/20221023/cumhurbaskanligi-kabinesi-yarin-toplanacak-gundem-basortusune-anayasal-guvence-1062615591.html

Kabine yarın toplanacak: Başörtüsüne anayasal güvence için hazırlanan taslak ele alınacak

Kabine yarın toplanacak: Başörtüsüne anayasal güvence için hazırlanan taslak ele alınacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda, başörtüsüne anayasal güvence için hazırlanan... 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T12:37+0300

2022-10-23T12:37+0300

2022-10-23T12:38+0300

politika

cumhurbaşkanlığı

kabine toplantısı

ekonomi

anayasa

başörtü

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak.Kabinenin gündeminde başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak anayasa değişiklik teklifinin olması bekleniyor.Bu kapsamda hazırlanan taslak metin ile ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından bir sunum yapılacak.Gündem başlıkları arasında ekonomi de yer alacak.Enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuçları değerlendirilecek.Terörle mücadele ve Yunanistan ile Ege'de yaşanan gerilim de kabine toplantısının olası gündem başlıkları arasında yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220822/cumhurbaskanligi-kabine-toplantisi-sona-erdi-1060241842.html

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cumhurbaşkanlığı, kabine toplantısı, ekonomi, anayasa, başörtü