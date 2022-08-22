https://sputniknews.com.tr/20220822/cumhurbaskanligi-kabine-toplantisi-sona-erdi-1060241842.html
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T17:55+0300
2022-08-22T17:55+0300
2022-08-22T17:55+0300
kabine toplantısı
türkiye
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.Toplantı yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü.
türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan
kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Toplantı yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü.