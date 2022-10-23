Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221023/beyoglunda-hirsizlar-girdikleri-evdeki-kadini-oldurdu-bogazini-kesip-bileziklerini-caldilar-1062612531.html
Beyoğlu’nda hırsızlar, girdikleri evdeki kadını öldürdü: Boğazını kesip bileziklerini çaldılar
Beyoğlu’nda hırsızlar, girdikleri evdeki kadını öldürdü: Boğazını kesip bileziklerini çaldılar
Beyoğlu’nda hırsızlar girdikleri evde uyuyan kadının kolundaki bilezikleri çalmaya çalıştı. Daha sonra uyanan kadınla bir süre arbede yaşayan hırsızlar kadını... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T11:07+0300
2022-10-23T11:07+0300
türkiye
istanbul
beyoğlu
cinayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/17/1062612384_0:259:2721:1789_1920x0_80_0_0_2be28da7a2254623ad6ecfdef2030c0a.jpg
Beyoğlu Kulaksız Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın giriş katına 2 kişi girdi. Bir süre evde dolaşan hırsızlar daha sonra uyuyan Mevlüde A.’nın kolundaki bilezikleri gördü. Hırsızlar yaşlı kadının kolundaki bilezikleri çıkararak çalmaya çalıştı. Hırsızlarla arbede yaşamaya başlayan Mevlüde A.'nın boğazını kesilerek öldürüldü. Daha sonra Mevlüde A.’nın kolundaki bilezikleri de çalan hırsızlar evden kaçarak uzaklaştı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Binaya gelen olay yeri inceleme ekipleri de detaylı çalışma yaptı.'Sırtında yara vardı, boğazı kesilmişti'Yoldan geçerken yardım çığlıklarını duyup binaya giren ve yaşlı kadının cansız bedeni gören Eyüp Gündüz, "Yoldan geçiyordum ben o anda işte bir bayan geldi. İmdat diye bağırdı. Yardım istediğini söyledi. İçeri girdim kadın yerde yüzüstü yatıyordu. Kadın yerde yatan kişinin annesi olduğunu söyledi. Sırtında yara vardı, boğazı kesilmişti” dedi.Öte yandan Mevlüde A’nın cansız bedeni gerekli incelemeler yapılması için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20221020/tekel-bayisinden-250-bin-liralik-hirsizlik-soygunculardan-birini-kacarken-dukkanda-biraktilar-1062529159.html
türkiye
istanbul
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/17/1062612384_0:4:2721:2044_1920x0_80_0_0_e17050dce4e223899243390669e417f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, beyoğlu, cinayet
istanbul, beyoğlu, cinayet

Beyoğlu’nda hırsızlar, girdikleri evdeki kadını öldürdü: Boğazını kesip bileziklerini çaldılar

11:07 23.10.2022
© İHA / İSMET AKTAŞ - MEHMET FURKAN DOĞANBeyoğlu’nda hırsızlar girdikleri evdeki kadını öldürdü: Boğazını kesip bileziklerini çaldılar
Beyoğlu’nda hırsızlar girdikleri evdeki kadını öldürdü: Boğazını kesip bileziklerini çaldılar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© İHA / İSMET AKTAŞ - MEHMET FURKAN DOĞAN
Abone olTelegram
Beyoğlu’nda hırsızlar girdikleri evde uyuyan kadının kolundaki bilezikleri çalmaya çalıştı. Daha sonra uyanan kadınla bir süre arbede yaşayan hırsızlar kadını darbedip boğazını kesti. Kadın hayatını kaybederken hırsızlar bilezikleri çalarak kayıplara karıştı.
Beyoğlu Kulaksız Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın giriş katına 2 kişi girdi. Bir süre evde dolaşan hırsızlar daha sonra uyuyan Mevlüde A.’nın kolundaki bilezikleri gördü. Hırsızlar yaşlı kadının kolundaki bilezikleri çıkararak çalmaya çalıştı. Hırsızlarla arbede yaşamaya başlayan Mevlüde A.'nın boğazını kesilerek öldürüldü. Daha sonra Mevlüde A.’nın kolundaki bilezikleri de çalan hırsızlar evden kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Binaya gelen olay yeri inceleme ekipleri de detaylı çalışma yaptı.

'Sırtında yara vardı, boğazı kesilmişti'

Yoldan geçerken yardım çığlıklarını duyup binaya giren ve yaşlı kadının cansız bedeni gören Eyüp Gündüz, "Yoldan geçiyordum ben o anda işte bir bayan geldi. İmdat diye bağırdı. Yardım istediğini söyledi. İçeri girdim kadın yerde yüzüstü yatıyordu. Kadın yerde yatan kişinin annesi olduğunu söyledi. Sırtında yara vardı, boğazı kesilmişti” dedi.

Öte yandan Mevlüde A’nın cansız bedeni gerekli incelemeler yapılması için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Tekel bayisinden 250 bin liralık hırsızlık: Soygunculardan birini kaçarken dükkanda bıraktılar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
YAŞAM
Tekel bayisinden 250 bin liralık hırsızlık: Soygunculardan birini kaçarken dükkanda bıraktılar
20 Ekim, 15:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала