https://sputniknews.com.tr/20221023/bakan-kurum-tuz-golunde-aldigimiz-tedbirler-sonuc-verdi-1062609488.html

Bakan Kurum: Tuz Gölü'nde aldığımız tedbirler sonuç verdi

Bakan Kurum: Tuz Gölü'nde aldığımız tedbirler sonuç verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Çok şükür aldığımız tedbirler sonuç verdi. Tuz Gölü'nde 10 bin flamingo yavrusu yumurtalarından... 23.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

murat kurum

tuz gölü

flamingo

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Tuz Gölü'nde kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan flamingo yavruları için alınan tedbirlerin sonuç verdiğini ve yavru flamingoların kurtulduğunu duyurdu. Bakan Kurum, "Çok şükür aldığımız tedbirler sonuç verdi. Tuz Gölü'nde 10 bin flamingo yavrusu yumurtalarından çıktı, sağ salim büyüdü, hatta bazıları göçtü. Bazıları da bizimle kaldı" ifadelerini kullandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakan Murat Kurum'un talimatlarıyla Tuz Gölü'ndeki iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle yaşanan flamingo ölümlerinin önüne geçmek için ağustos ayında bir dizi önlem aldı. Bakanlık, öncelikle flamingo yavrularının uçma ergenliğine erişinceye kadar, kuluçka bölgesinin susuz kalmaması için bölgeye tankerlerle su takviyesi yaptı ardından da kalıcı çözüme yönelik 4 kilometrelik borular döşeyerek flamingolara can suyu aktardı. Tedbirlerin ardından, Tuz Gölü'nde yumurtadan çıkan 10 bin yavru flamingo, gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamladı.

https://sputniknews.com.tr/20220818/bakan-kurum-tuz-golune-su-tasidik-flamingolara-can-suyu-verdik-1060104330.html

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