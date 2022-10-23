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https://sputniknews.com.tr/20221023/bakan-kurum-tuz-golunde-aldigimiz-tedbirler-sonuc-verdi-1062609488.html
Bakan Kurum: Tuz Gölü'nde aldığımız tedbirler sonuç verdi
Bakan Kurum: Tuz Gölü'nde aldığımız tedbirler sonuç verdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Çok şükür aldığımız tedbirler sonuç verdi. Tuz Gölü'nde 10 bin flamingo yavrusu yumurtalarından... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
murat kurum
tuz gölü
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Tuz Gölü'nde kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan flamingo yavruları için alınan tedbirlerin sonuç verdiğini ve yavru flamingoların kurtulduğunu duyurdu. Bakan Kurum, "Çok şükür aldığımız tedbirler sonuç verdi. Tuz Gölü'nde 10 bin flamingo yavrusu yumurtalarından çıktı, sağ salim büyüdü, hatta bazıları göçtü. Bazıları da bizimle kaldı" ifadelerini kullandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakan Murat Kurum'un talimatlarıyla Tuz Gölü'ndeki iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle yaşanan flamingo ölümlerinin önüne geçmek için ağustos ayında bir dizi önlem aldı. Bakanlık, öncelikle flamingo yavrularının uçma ergenliğine erişinceye kadar, kuluçka bölgesinin susuz kalmaması için bölgeye tankerlerle su takviyesi yaptı ardından da kalıcı çözüme yönelik 4 kilometrelik borular döşeyerek flamingolara can suyu aktardı. Tedbirlerin ardından, Tuz Gölü'nde yumurtadan çıkan 10 bin yavru flamingo, gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20220818/bakan-kurum-tuz-golune-su-tasidik-flamingolara-can-suyu-verdik-1060104330.html
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murat kurum, tuz gölü, flamingo
murat kurum, tuz gölü, flamingo

Bakan Kurum: Tuz Gölü'nde aldığımız tedbirler sonuç verdi

00:34 23.10.2022 (güncellendi: 00:37 23.10.2022)
© İHAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© İHA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Çok şükür aldığımız tedbirler sonuç verdi. Tuz Gölü'nde 10 bin flamingo yavrusu yumurtalarından çıktı, sağ salim büyüdü, hatta bazıları göçtü. Bazıları da bizimle kaldı" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Tuz Gölü'nde kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan flamingo yavruları için alınan tedbirlerin sonuç verdiğini ve yavru flamingoların kurtulduğunu duyurdu.
Bakan Kurum, "Çok şükür aldığımız tedbirler sonuç verdi. Tuz Gölü'nde 10 bin flamingo yavrusu yumurtalarından çıktı, sağ salim büyüdü, hatta bazıları göçtü. Bazıları da bizimle kaldı" ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bakan Murat Kurum'un talimatlarıyla Tuz Gölü'ndeki iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle yaşanan flamingo ölümlerinin önüne geçmek için ağustos ayında bir dizi önlem aldı. Bakanlık, öncelikle flamingo yavrularının uçma ergenliğine erişinceye kadar, kuluçka bölgesinin susuz kalmaması için bölgeye tankerlerle su takviyesi yaptı ardından da kalıcı çözüme yönelik 4 kilometrelik borular döşeyerek flamingolara can suyu aktardı. Tedbirlerin ardından, Tuz Gölü'nde yumurtadan çıkan 10 bin yavru flamingo, gelişimlerini sağlıklı bir şekilde tamamladı.
Bakan Kurum, “Tuz Gölü’ne önce tankerlerle su taşıdık, flamingolara can suyu verdik” dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
TÜRKİYE
Bakan Kurum: Tuz Gölü’ne su taşıdık, flamingolara can suyu verdik
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