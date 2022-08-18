https://sputniknews.com.tr/20220818/bakan-kurum-tuz-golune-su-tasidik-flamingolara-can-suyu-verdik-1060104330.html
Bakan Kurum: Tuz Gölü’ne su taşıdık, flamingolara can suyu verdik
Bakan Kurum: Tuz Gölü’ne su taşıdık, flamingolara can suyu verdik
Bakan Kurum, “Tuz Gölü’ne önce tankerlerle su taşıdık, flamingolara can suyu verdik” dedi. 18.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-18T20:00+0300
2022-08-18T20:00+0300
2022-08-18T20:00+0300
türkiye
tuz gölü
murat kurum
flamingo
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'nün son durumuna ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kurum, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220810/tuz-golu-pembe-renge-burundu-1059757668.html
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tuz gölü, murat kurum, flamingo, twitter
tuz gölü, murat kurum, flamingo, twitter
Bakan Kurum: Tuz Gölü’ne su taşıdık, flamingolara can suyu verdik
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Bakan Kurum, “Tuz Gölü’ne önce tankerlerle su taşıdık, flamingolara can suyu verdik” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'nün son durumuna ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kurum, şu ifadeleri kullandı:
“Tuz Gölü’ne önce tankerlerle su taşıdık. Yetmedi, bir kaynak bulduk, kilometrelerce boru döşedik, flamingolara can suyu verdik. Çok şükür Anadolu'muzun allı turnalarını yaşattık. Şimdi de büyüdüler; uçmaya, göçe hazırlanıyorlar. Tuz Gölü anlık."