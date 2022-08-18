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https://sputniknews.com.tr/20220818/bakan-kurum-tuz-golune-su-tasidik-flamingolara-can-suyu-verdik-1060104330.html
Bakan Kurum: Tuz Gölü’ne su taşıdık, flamingolara can suyu verdik
Bakan Kurum: Tuz Gölü’ne su taşıdık, flamingolara can suyu verdik
Bakan Kurum, “Tuz Gölü’ne önce tankerlerle su taşıdık, flamingolara can suyu verdik” dedi. 18.08.2022, Sputnik Türkiye
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'nün son durumuna ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kurum, şu ifadeleri kullandı:
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tuz gölü, murat kurum, flamingo, twitter
tuz gölü, murat kurum, flamingo, twitter

Bakan Kurum: Tuz Gölü’ne su taşıdık, flamingolara can suyu verdik

20:00 18.08.2022
© İHABakan Kurum, “Tuz Gölü’ne önce tankerlerle su taşıdık, flamingolara can suyu verdik” dedi.
Bakan Kurum, “Tuz Gölü’ne önce tankerlerle su taşıdık, flamingolara can suyu verdik” dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2022
© İHA
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Bakan Kurum, “Tuz Gölü’ne önce tankerlerle su taşıdık, flamingolara can suyu verdik” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'nün son durumuna ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kurum, şu ifadeleri kullandı:
“Tuz Gölü’ne önce tankerlerle su taşıdık. Yetmedi, bir kaynak bulduk, kilometrelerce boru döşedik, flamingolara can suyu verdik. Çok şükür Anadolu'muzun allı turnalarını yaşattık. Şimdi de büyüdüler; uçmaya, göçe hazırlanıyorlar. Tuz Gölü anlık."
Yine bu dönemde halo bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
MULTİMEDYA
Tuz Gölü pembe renge büründü
10 Ağustos, 14:44
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