https://sputniknews.com.tr/20220818/bakan-kurum-tuz-golune-su-tasidik-flamingolara-can-suyu-verdik-1060104330.html

Bakan Kurum: Tuz Gölü’ne su taşıdık, flamingolara can suyu verdik

Bakan Kurum: Tuz Gölü’ne su taşıdık, flamingolara can suyu verdik

Bakan Kurum, “Tuz Gölü’ne önce tankerlerle su taşıdık, flamingolara can suyu verdik” dedi. 18.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-18T20:00+0300

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türkiye

tuz gölü

murat kurum

flamingo

twitter

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'nün son durumuna ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kurum, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20220810/tuz-golu-pembe-renge-burundu-1059757668.html

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tuz gölü, murat kurum, flamingo, twitter