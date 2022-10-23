https://sputniknews.com.tr/20221023/ahmet-hakan-bir-soz-cinliyor-kulaklarimda-chpyi-yonetmek-turkiyeyi-yonetmekten-daha-zor-1062611723.html

Ahmet Hakan: Bir söz çınlıyor kulaklarımda, 'CHP’yi yönetmek, Türkiye’yi yönetmekten daha zor'

Ahmet Hakan: Bir söz çınlıyor kulaklarımda, 'CHP’yi yönetmek, Türkiye’yi yönetmekten daha zor'

Ahmet Hakan, "Kim demişti, ne zaman demişti, pek hatırlamıyorum, şöyle bir söz çınlıyor kulaklarımda: CHP’yi yönetmek, Türkiye’yi yönetmekten daha zor."... 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T09:51+0300

2022-10-23T09:51+0300

2022-10-23T09:58+0300

politika

türkiye

kimyasal silah

faik öztrak

cumhuriyet halk partisi (chp)

canan kaftancıoğlu

ttb

türk tabipleri birliği (ttb)

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan bugünkü köşe yazısında, "CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun “Türk Ordusu kimyasal silah kullanıyor” iftirasını, bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyacağını açıklaması... CHP’de tepkilere yol açtı. Bazı milletvekilleri, 'Bu bir iftiradır' diye haykırdılar. Kurumsal olarak ise CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Mehmetçiğimizin sicili tertemizdir” dedi. Bu açıklamaları yapan CHP’liler şunun farkında: Ahali, bu iftiraya karşı tepki bekler. Tepkisiz kalmak, seçim öncesi partiye puan kaybettirir" düşüncesini dile getirdi.Ahmet Hakan şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221020/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-ttb-baskani-sebnem-korur-fincanci-hakkinda-sorusturma-baslatti-1062531750.html

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türkiye, kimyasal silah, faik öztrak, cumhuriyet halk partisi (chp), canan kaftancıoğlu, ttb, türk tabipleri birliği (ttb)