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Ahmet Hakan: Bir söz çınlıyor kulaklarımda, 'CHP’yi yönetmek, Türkiye’yi yönetmekten daha zor'
Ahmet Hakan: Bir söz çınlıyor kulaklarımda, 'CHP’yi yönetmek, Türkiye’yi yönetmekten daha zor'
Ahmet Hakan, "Kim demişti, ne zaman demişti, pek hatırlamıyorum, şöyle bir söz çınlıyor kulaklarımda: CHP’yi yönetmek, Türkiye’yi yönetmekten daha zor."... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T09:51+0300
2022-10-23T09:58+0300
politika
türkiye
kimyasal silah
faik öztrak
cumhuriyet halk partisi (chp)
canan kaftancıoğlu
ttb
türk tabipleri birliği (ttb)
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan bugünkü köşe yazısında, "CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun “Türk Ordusu kimyasal silah kullanıyor” iftirasını, bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyacağını açıklaması... CHP’de tepkilere yol açtı. Bazı milletvekilleri, 'Bu bir iftiradır' diye haykırdılar. Kurumsal olarak ise CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Mehmetçiğimizin sicili tertemizdir” dedi. Bu açıklamaları yapan CHP’liler şunun farkında: Ahali, bu iftiraya karşı tepki bekler. Tepkisiz kalmak, seçim öncesi partiye puan kaybettirir" düşüncesini dile getirdi.Ahmet Hakan şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221020/ankara-cumhuriyet-bassavciligi-ttb-baskani-sebnem-korur-fincanci-hakkinda-sorusturma-baslatti-1062531750.html
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türkiye, kimyasal silah, faik öztrak, cumhuriyet halk partisi (chp), canan kaftancıoğlu, ttb, türk tabipleri birliği (ttb)
türkiye, kimyasal silah, faik öztrak, cumhuriyet halk partisi (chp), canan kaftancıoğlu, ttb, türk tabipleri birliği (ttb)

Ahmet Hakan: Bir söz çınlıyor kulaklarımda, 'CHP’yi yönetmek, Türkiye’yi yönetmekten daha zor'

09:51 23.10.2022 (güncellendi: 09:58 23.10.2022)
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Ahmet Hakan, "Kim demişti, ne zaman demişti, pek hatırlamıyorum, şöyle bir söz çınlıyor kulaklarımda: CHP’yi yönetmek, Türkiye’yi yönetmekten daha zor." düşüncesini dile getirdi.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan bugünkü köşe yazısında, "CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun “Türk Ordusu kimyasal silah kullanıyor” iftirasını, bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyacağını açıklaması... CHP’de tepkilere yol açtı. Bazı milletvekilleri, 'Bu bir iftiradır' diye haykırdılar. Kurumsal olarak ise CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Mehmetçiğimizin sicili tertemizdir” dedi. Bu açıklamaları yapan CHP’liler şunun farkında: Ahali, bu iftiraya karşı tepki bekler. Tepkisiz kalmak, seçim öncesi partiye puan kaybettirir" düşüncesini dile getirdi.
Ahmet Hakan şunları kaydetti:
"Fakat CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ne yaptı? Bazı milletvekillerinin ve parti sözcüsünün yaklaşımlarını boşa düşürdü. “Belli ki kimyasal gaz kullanılmış” diyen Türk Tabipleri Birliği Başkanı’na destek çıktı Kaftancıoğlu. Böylece Parti Sözcüsü Öztrak’ın çabası da azıcık örselenmiş oldu. Kim demişti, ne zaman demişti, pek hatırlamıyorum, şöyle bir söz çınlıyor kulaklarımda: CHP’yi yönetmek, Türkiye’yi yönetmekten daha zor."
Türk Tabipler Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
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