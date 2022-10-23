https://sputniknews.com.tr/20221023/adalet-bakani-bozdag-diyarbakir-cezaevi-anahtarini-kultur-ve-turizm-bakani-ersoya-teslim-etti-1062621254.html

Adalet Bakanı Bozdağ Diyarbakır Cezaevi anahtarını Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a teslim etti

Adalet Bakanı Bozdağ Diyarbakır Cezaevi anahtarını Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a teslim etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, müze yapılmak üzere mülkiyeti Adalet Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilen Diyarbakır Cezaevi'nin kapısını... 23.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-23T17:16+0300

2022-10-23T17:16+0300

2022-10-23T17:17+0300

bekir bozdağ

türkiye

diyarbakır cezaevi

müze

mehmet nuri ersoy

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır programına eşlik eden Adalet Bakanı Bozdağ ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, toplu açılış töreni öncesinde Diyarbakır Cezaevi'nde incelemelerde bulundu.Bakan Bozdağ, burada yaptığı açıklamada, cezaevinde yaşanan olayların Türk demokrasi tarihine geçen kara bir leke olduğunu belirtti.Diyarbakır Cezaevi'nin kapısına kilit vurarak kötü hatıralarla, hak ihlalleriyle anılan bir mekanı kapattıklarını ifade eden Bozdağ, "Geçmişten ders alan ve geleceğe daha iyi hazırlanan bir Türkiye için burası bilim, kültür ve bir ibret ve iyilik merkezi olarak Diyarbakırlılar başta olmak üzere aziz milletimize hizmet edecektir" diye konuştu.Bozdağ, Diyarbakır Cezaevi'nin de kapatılmasıyla Türkiye'de kötü muamele ve işkence gibi olaylarla anılan cezaevi kalmadığını söyledi.Türkiye'de geçmişte kötü hatıraların ve hak ihlallerinin merkezi olmuş yerlerden birinin daha kapısına kilit vurmanın şeref ve onurunu yaşadıklarını anlatan Bozdağ, şunları söyledi:'İnsan hakları ve demokrasi alanında önemli adımlar attık'Bozdağ, Türkiye'de son 20 yılda hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokratikleşme yönünde pek çok tarihi adıma imza attıklarını, yeni dönemde de bu alanlarda önemli reformları sürdüreceklerini kaydetti.Kötü muamele ve işkenceyle anılan cezaevlerinin kapılarına kilit vurulması ve buraların anı merkezi haline getirilmesi hususunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanı'mıza bu bütün değişiklikleri ortaya koyma iradesi ve kararlılığından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Gerek Yassıada'nın, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olması, gerekse diğer adımların atılması, gerekse bugün burada hak ihlalleri ve kötü uygulamalarıyla anılan Diyarbakır Cezaevi'nin kapısına kilit vurulması Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesiyle olmuştur. Şahsım ve aziz milletimiz adına, Diyarbakırlılar adına bende Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum" değerlendirmesinde bulundu.Diyarbakır Cezaevi'ndeki incelemesinin ardından kapıyı kilitleyen Bakan Bozdağ, anahtarı Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'a teslim etti.Cezaevinin kapısına kilit vuran bir adalet bakanı olmanın şerefinin kendisine yeteceğini anlatan Bozdağ, "Bundan sonra daha güzel anılmasını sağlayacak değerli Kültür ve Turizm Bakanı'mızdır. Ben anahtarı da kendisine emanet ettim. Artık bu anahtar cezaevi müdürlerinin, infaz koruma memurlarının eliyle değil, anı müzesi sahiplerinin, kültür elçilerinin, iyilikle yarışanların elinde olacaktır. Ben Sayın Bakan'ımıza büyük bir onurla böyle bir kapıya kilit vurmanın heyecan ve şerefiyle anahtarı teslim ettim. Bundan sonra söz de icraat de onun" şeklinde konuştu.'Halkla bütünleşen bir merkez olacak'Bakan Bozdağ'dan cezaevi anahtarını teslim alan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da geçmişte yaşanan hatalardan ders alınması gerektiğini vurguladı.Cezaevini kültür ve bilim yuvası haline getirecek bakanlık olmaktan şeref duyduklarını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221023/cumhurbaskani-erdogan-diyarbakirda-1062617547.html

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