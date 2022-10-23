https://sputniknews.com.tr/20221023/3-milyonluk-altin-ve-parasini-akrabalari-caldi-1062612910.html
Akrabaları, 3 milyonluk altın ve parasını çaldı
Akrabaları, 3 milyonluk altın ve parasını çaldı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde akrabaları, misafir ettikleri kadının evine kiralık hırsız gönderip 3 milyon değerindeki altın ve paraları çaldırdı. Hırsızları... 23.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-23T11:16+0300
2022-10-23T11:16+0300
2022-10-23T11:17+0300
türkiye
tekirdağ
hırsızlık
akraba
altın
ziynet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/17/1062612763_0:2:3637:2047_1920x0_80_0_0_033b7aceadf1039c33857b97d7c92b36.jpg
Malkara ilçesinde yaklaşık 20 gün önce meydana gelen olayda R.B. (56) isimli kadının evinde 3 milyon değerinde ziynet ve para olduğunu öğrenen akrabası M.Ç., altın ve paraları çalmak için ilçede N.A. ve E.Y. ile plan yaptı. M.Ç., planlarına E.Y.’nin Diyarbakır’dan tanıdığı ‘Bezo’ lakaplı L.Ç.’yi de dahil etti.M.Ç. akrabası olan kadını misafirlik bahanesi ile eve davet ederken, kiraladıkları ‘Bezo’ lakaplı L.Ç. ise eve girerek 3 milyon değerindeki altın ve paraları çaldı.M.Ç. hırsızlık olayından sonra R.B.’yi evine gönderirken, şüpheliler kayıplara karıştı. O gece evine dönen R.B., ziynet eşyaları ve paraların yerinde olmadığını fark edince altınların bir kısmının sahibi olan kızı E.G.’ye haber verdi. Kısa sürede ilçeye gelen E.G., annesi R.B. ile polise giderek şikayette bulundu.Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ve Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kamera, saha ve istihbari çalışmalar neticesinde hırsızlık olayının 20 gün önce planlandığı, müştekilerin misafir olarak gittiği akrabaları tarafından oyalandığı, hırsızlık olayının bu sırada gerçekleştiği tespit edildi.Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayını M.Ç., E.Y., L.Ç. ve N.A. (42) isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi. E.Y. ve L.Ç. isimli şahıslar İstanbul’da, M.Ç. ve N.A. ise Malkara ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20221023/beyoglunda-hirsizlar-girdikleri-evdeki-kadini-oldurdu-bogazini-kesip-bileziklerini-caldilar-1062612531.html
türkiye
tekirdağ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/17/1062612763_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_d3aa582ab447dcefacef23cc38cdd82e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tekirdağ, hırsızlık, akraba, altın, ziynet
tekirdağ, hırsızlık, akraba, altın, ziynet
Akrabaları, 3 milyonluk altın ve parasını çaldı
11:16 23.10.2022 (güncellendi: 11:17 23.10.2022) Abone ol
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde akrabaları, misafir ettikleri kadının evine kiralık hırsız gönderip 3 milyon değerindeki altın ve paraları çaldırdı. Hırsızları yakalayan polis, çalınan altın ve paraları sahibine teslim etti.
Malkara ilçesinde yaklaşık 20 gün önce meydana gelen olayda R.B. (56) isimli kadının evinde 3 milyon değerinde ziynet ve para olduğunu öğrenen akrabası M.Ç., altın ve paraları çalmak için ilçede N.A. ve E.Y. ile plan yaptı. M.Ç., planlarına E.Y.’nin Diyarbakır’dan tanıdığı ‘Bezo’ lakaplı L.Ç.’yi de dahil etti.
M.Ç. akrabası olan kadını misafirlik bahanesi ile eve davet ederken, kiraladıkları ‘Bezo’ lakaplı L.Ç. ise eve girerek 3 milyon değerindeki altın ve paraları çaldı.
M.Ç. hırsızlık olayından sonra R.B.’yi evine gönderirken, şüpheliler kayıplara karıştı. O gece evine dönen R.B., ziynet eşyaları ve paraların yerinde olmadığını fark edince altınların bir kısmının sahibi olan kızı E.G.’ye haber verdi. Kısa sürede ilçeye gelen E.G., annesi R.B. ile polise giderek şikayette bulundu.
Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ve Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kamera, saha ve istihbari çalışmalar neticesinde hırsızlık olayının 20 gün önce planlandığı, müştekilerin misafir olarak gittiği akrabaları tarafından oyalandığı, hırsızlık olayının bu sırada gerçekleştiği tespit edildi.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayını M.Ç., E.Y., L.Ç. ve N.A. (42) isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi. E.Y. ve L.Ç. isimli şahıslar İstanbul’da, M.Ç. ve N.A. ise Malkara ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.