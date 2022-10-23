https://sputniknews.com.tr/20221023/3-milyonluk-altin-ve-parasini-akrabalari-caldi-1062612910.html

Akrabaları, 3 milyonluk altın ve parasını çaldı

Akrabaları, 3 milyonluk altın ve parasını çaldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde akrabaları, misafir ettikleri kadının evine kiralık hırsız gönderip 3 milyon değerindeki altın ve paraları çaldırdı. Hırsızları... 23.10.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

tekirdağ

hırsızlık

akraba

altın

ziynet

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Malkara ilçesinde yaklaşık 20 gün önce meydana gelen olayda R.B. (56) isimli kadının evinde 3 milyon değerinde ziynet ve para olduğunu öğrenen akrabası M.Ç., altın ve paraları çalmak için ilçede N.A. ve E.Y. ile plan yaptı. M.Ç., planlarına E.Y.’nin Diyarbakır’dan tanıdığı ‘Bezo’ lakaplı L.Ç.’yi de dahil etti.M.Ç. akrabası olan kadını misafirlik bahanesi ile eve davet ederken, kiraladıkları ‘Bezo’ lakaplı L.Ç. ise eve girerek 3 milyon değerindeki altın ve paraları çaldı.M.Ç. hırsızlık olayından sonra R.B.’yi evine gönderirken, şüpheliler kayıplara karıştı. O gece evine dönen R.B., ziynet eşyaları ve paraların yerinde olmadığını fark edince altınların bir kısmının sahibi olan kızı E.G.’ye haber verdi. Kısa sürede ilçeye gelen E.G., annesi R.B. ile polise giderek şikayette bulundu.Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ve Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kamera, saha ve istihbari çalışmalar neticesinde hırsızlık olayının 20 gün önce planlandığı, müştekilerin misafir olarak gittiği akrabaları tarafından oyalandığı, hırsızlık olayının bu sırada gerçekleştiği tespit edildi.Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayını M.Ç., E.Y., L.Ç. ve N.A. (42) isimli şahısların gerçekleştirdiği belirlendi. E.Y. ve L.Ç. isimli şahıslar İstanbul’da, M.Ç. ve N.A. ise Malkara ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20221023/beyoglunda-hirsizlar-girdikleri-evdeki-kadini-oldurdu-bogazini-kesip-bileziklerini-caldilar-1062612531.html

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