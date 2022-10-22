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https://sputniknews.com.tr/20221022/taylandda-yemek-fonundan-calan-mudure-192-yil-hapis-cezasi-1062587968.html
Tayland'da yemek fonundan çalan müdüre 192 yıl hapis cezası
Tayland'da yemek fonundan çalan müdüre 192 yıl hapis cezası
Tayland'da bir anaokulunun eski müdürü, okulun öğle yemeği fonundan para çaldığı ve çocukların öğle yemeğinden kıstığı gerekçesiyle mahkeme tarafından 192 yıl... 22.10.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
tayland
anaokulu
hırsızlık
müdür
hapis
hapis cezası
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Tayland'ın Surat Thani eyaletinde bir anaokulu müdürü, veliler tarafından öğle yemeklerinde çocuklara pilav ve balık sosu servisi yapıldığı gerekçesiyle dava edildi. Tayland mahkemesi bugün sonuçlanan davada eski okul müdürünü okulun finansal fonundan para aklamak ve çocukların sağlığını tehlikeye atmak sebebiyle suçlu buldu. Karar sonucunda Somchao Sitthichen adlı eski müdür 77 ayrı suçtan 5'er yıl olmak üzere toplam 385 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, öğle yemeklerinde çocukların öğünlerinden kısılmasını uzun vadede fiziksel ve zihinsel gelişimi engelleyebileceği sebebiyle cinayete teşebbüs ve ağır suç olarak değerlendirirken, suçlarını itiraf etmesi sebebiyle Sitthichen'in cezasını daha sonra 192 yıl 6 aya indirdi.
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tayland, anaokulu, hırsızlık, müdür, hapis, hapis cezası
tayland, anaokulu, hırsızlık, müdür, hapis, hapis cezası

Tayland'da yemek fonundan çalan müdüre 192 yıl hapis cezası

00:11 22.10.2022
© İHATayland'da bir anaokulunun eski müdürü, okulun öğle yemeği fonundan para çaldığı ve çocukların öğle yemeğinden kıstığı gerekçesiyle mahkeme tarafından 192 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Tayland'da bir anaokulunun eski müdürü, okulun öğle yemeği fonundan para çaldığı ve çocukların öğle yemeğinden kıstığı gerekçesiyle mahkeme tarafından 192 yıl hapis cezasına çarptırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2022
© İHA
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Tayland'da bir anaokulunun eski müdürü, okulun öğle yemeği fonundan para çaldığı ve çocukların öğle yemeğinden kıstığı gerekçesiyle mahkeme tarafından 192 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Tayland'ın Surat Thani eyaletinde bir anaokulu müdürü, veliler tarafından öğle yemeklerinde çocuklara pilav ve balık sosu servisi yapıldığı gerekçesiyle dava edildi.
Tayland mahkemesi bugün sonuçlanan davada eski okul müdürünü okulun finansal fonundan para aklamak ve çocukların sağlığını tehlikeye atmak sebebiyle suçlu buldu. Karar sonucunda Somchao Sitthichen adlı eski müdür 77 ayrı suçtan 5'er yıl olmak üzere toplam 385 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, öğle yemeklerinde çocukların öğünlerinden kısılmasını uzun vadede fiziksel ve zihinsel gelişimi engelleyebileceği sebebiyle cinayete teşebbüs ve ağır suç olarak değerlendirirken, suçlarını itiraf etmesi sebebiyle Sitthichen'in cezasını daha sonra 192 yıl 6 aya indirdi.
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