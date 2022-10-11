https://sputniknews.com.tr/20221011/kripto-hesabina-yanlislikla-105-milyon-dolar-yatirilan-kadin-hirsizliktan-yargilaniyor-1062180350.html
Kripto hesabına yanlışlıkla 10.5 milyon dolar yatırılan kadın hırsızlıktan yargılanıyor
Kripto hesabına yanlışlıkla 10.5 milyon dolar yatırılan kadın hırsızlıktan yargılanıyor
Avustralya'da bir kadın, kripto hesabına yanlışlıkla yatırılan 10.5 milyon doları çalmakla suçlandı. Kefaletle serbest bırakılan kadının ülkeden kaçmaya... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T12:18+0300
2022-10-11T12:18+0300
2022-10-11T12:20+0300
yaşam
avustralya
hırsızlık
kripto
kripto para
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Avustralya'da yaşayan Thevamanogari Manivel isimli kadın ve partneri Jatinder Singh, hırsızlık suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.Olay, Crypto.com isimli kripto piyasası, Mayıs 2021'de Manivel'in hesabına 100 dolar yatırmak yerine yanlışlıkla 10.47 milyon dolar yatırmasıyla başladı. Şirket, Aralık ayında yapılan bir denetime dek hatayı fark etmedi.Davaya ilişkin ifade veren Bulgaristan'daki bir Crypto.com çalışanı, Manivel'in hesabına yapılacak transferi işleme alırken sayıları yanlış girdiğini söyledi. İşlemin gerçekleşmesinin ardından kripto platformu, Manivel’in Avustralya'daki banka hesabına parayı yatırmış oldu. İşlemin yapıldığı Crypto.com hesabı Singh’in adına kayıtlı olsa da, Singh kripto satın almak için partnerinin hesabını kullandığı için paranın Manivel’in hesabına yattığı tespit edildi.Partneri, 'Parayı yarışmadan kazandığımı düşündüm' dediSingh Crypto.com'dan aldığı bir bildirim nedeniyle söz konusu parayı bir yarışmadan kazandığını düşündüğünü ileri sürdü. Ancak kripto platformu ortada herhangi bir yarışma olmadığını ve kullanıcıya herhangi bir bildirimin gönderilmediğini belirtti. Mahkemeye sunulan iddialara göre çift Malezya'daki bir banka hesabına 4 milyon dolar aktarırken, para dört ayrı ev, çeşitli hediyeler, otomobiller, sanat eserleri ve mobilya alımı için kullanıldı.Paranın büyük bir kısmı geri ödenirken, geriye kalan 3 milyon dolar ödenmemiş durumda olduğu için çiftin mal varlığı dondurulurken, yakınlarına da haciz isteminde bulunuldu.2021'in Mart ayında yanındaki 11 bin dolar nakit parayla Malezya'ya tek yönlü biletle seyahat etmeye çalışırken havalimanında tutuklanan Manivel, hırsızlık, Commonwealth Bank'tan para çekmek ve ihmal yoluyla suçtan gelir elde etmek gibi suçlamaları reddetti.
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avustralya, hırsızlık, kripto, kripto para
avustralya, hırsızlık, kripto, kripto para
Kripto hesabına yanlışlıkla 10.5 milyon dolar yatırılan kadın hırsızlıktan yargılanıyor
12:18 11.10.2022 (güncellendi: 12:20 11.10.2022) Abone ol
Avustralya'da bir kadın, kripto hesabına yanlışlıkla yatırılan 10.5 milyon doları çalmakla suçlandı. Kefaletle serbest bırakılan kadının ülkeden kaçmaya çalıştığı iddia edildi.
Avustralya'da yaşayan Thevamanogari Manivel isimli kadın ve partneri Jatinder Singh, hırsızlık suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.
Olay, Crypto.com isimli kripto piyasası, Mayıs 2021'de Manivel'in hesabına 100 dolar yatırmak yerine yanlışlıkla 10.47 milyon dolar yatırmasıyla başladı. Şirket, Aralık ayında yapılan bir denetime dek hatayı fark etmedi.
Davaya ilişkin ifade veren Bulgaristan'daki bir Crypto.com çalışanı, Manivel'in hesabına yapılacak transferi işleme alırken sayıları yanlış girdiğini söyledi. İşlemin gerçekleşmesinin ardından kripto platformu, Manivel’in Avustralya'daki banka hesabına parayı yatırmış oldu.
İşlemin yapıldığı Crypto.com hesabı Singh’in adına kayıtlı olsa da, Singh kripto satın almak için partnerinin hesabını kullandığı için paranın Manivel’in hesabına yattığı tespit edildi.
Partneri, 'Parayı yarışmadan kazandığımı düşündüm' dedi
Singh Crypto.com'dan aldığı bir bildirim nedeniyle söz konusu parayı bir yarışmadan kazandığını düşündüğünü ileri sürdü. Ancak kripto platformu ortada herhangi bir yarışma olmadığını ve kullanıcıya herhangi bir bildirimin gönderilmediğini belirtti.
Mahkemeye sunulan iddialara göre çift Malezya'daki bir banka hesabına 4 milyon dolar aktarırken, para dört ayrı ev, çeşitli hediyeler, otomobiller, sanat eserleri ve mobilya alımı için kullanıldı.
Paranın büyük bir kısmı geri ödenirken, geriye kalan 3 milyon dolar ödenmemiş durumda olduğu için çiftin mal varlığı dondurulurken, yakınlarına da haciz isteminde bulunuldu.
2021'in Mart ayında yanındaki 11 bin dolar nakit parayla Malezya'ya tek yönlü biletle seyahat etmeye çalışırken havalimanında tutuklanan Manivel, hırsızlık, Commonwealth Bank'tan para çekmek ve ihmal yoluyla suçtan gelir elde etmek gibi suçlamaları reddetti.