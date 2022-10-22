Mansur Yavaş duyurdu: Üniversitelerde 4 çeşit ücretsiz sıcak yemek ikramını başlatıyoruz
21:27 22.10.2022 (güncellendi: 21:28 22.10.2022)
© Ankara Büyükşehir BelediyesiAnkara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine 4 çeşit sıcak yemek ikramında bulunmaya başladı.
© Ankara Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine 4 çeşit sıcak yemek ikramında bulunmaya başladı.
Şimdilik dört noktada gerçekleştirilen yemek ikramını sosyal medya hesaplarından duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:
“Ankara hepimizin evi. Öğrencilerin daha rahat ve konforlu bir eğitim hayatı yaşamaları için çalışmalara devam ediyor; Gazi, Hacı Bayram Veli ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde dört çeşit ücretsiz sıcak yemek ikramını başlatıyoruz. Yakında tüm üniversitelerimizdeyiz.”
Ankara hepimizin evi.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 22, 2022
Öğrencilerin daha rahat ve konforlu bir eğitim hayatı yaşamaları için çalışmalara devam ediyor; Gazi, Hacı Bayram Veli ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde 4 çeşit ücretsiz sıcak yemek ikramını başlatıyoruz.
Yakında tüm üniversitelerimizdeyiz. 😊 pic.twitter.com/me073vxI0y
ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, şimdilik Ankara’nın 4 noktasında gerçekleştirilen uygulamayla ilgili şunları söyledi:
“Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak şehrimize okumak için gelen ve aileleri tarafından emanet edilen gençlerimizin sağlıklı ve nitelikli gıdaya ulaşabilmesi için Ankara'nın 4 noktasında öğrencilerimize 3 Ekim tarihinden itibaren ücretsiz yemek hizmeti vermeye başladık. Giderek ağırlaşan ekonomik koşullar altında öğrencilerimizin ezilmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz geleceğimiz için gençlerimize güveniyoruz, gençlerimiz de bize güvensinler.”