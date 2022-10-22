Mansur Yavaş duyurdu: Üniversitelerde 4 çeşit ücretsiz sıcak yemek ikramını başlatıyoruz

“Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak şehrimize okumak için gelen ve aileleri tarafından emanet edilen gençlerimizin sağlıklı ve nitelikli gıdaya ulaşabilmesi için Ankara'nın 4 noktasında öğrencilerimize 3 Ekim tarihinden itibaren ücretsiz yemek hizmeti vermeye başladık. Giderek ağırlaşan ekonomik koşullar altında öğrencilerimizin ezilmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz geleceğimiz için gençlerimize güveniyoruz, gençlerimiz de bize güvensinler.”