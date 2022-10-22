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Mansur Yavaş duyurdu: Üniversitelerde 4 çeşit ücretsiz sıcak yemek ikramını başlatıyoruz
Mansur Yavaş duyurdu: Üniversitelerde 4 çeşit ücretsiz sıcak yemek ikramını başlatıyoruz
Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine 4 çeşit sıcak yemek ikramında bulunmaya başladı. 22.10.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
mansur yavaş
abd ankara büyükelçiliği
ankara büyükşehir belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine 4 çeşit sıcak yemek ikramında bulunmaya başladı.Şimdilik dört noktada gerçekleştirilen yemek ikramını sosyal medya hesaplarından duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı: ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, şimdilik Ankara’nın 4 noktasında gerçekleştirilen uygulamayla ilgili şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20221020/abb-su-fiyatinda-yapilan-indirim-nedeniyle-16-kultur-sanat-etkinliginin-ertelendigini-duyurdu-1062539570.html
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mansur yavaş, abd ankara büyükelçiliği, ankara büyükşehir belediyesi
mansur yavaş, abd ankara büyükelçiliği, ankara büyükşehir belediyesi

Mansur Yavaş duyurdu: Üniversitelerde 4 çeşit ücretsiz sıcak yemek ikramını başlatıyoruz

21:27 22.10.2022 (güncellendi: 21:28 22.10.2022)
© Ankara Büyükşehir BelediyesiAnkara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine 4 çeşit sıcak yemek ikramında bulunmaya başladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine 4 çeşit sıcak yemek ikramında bulunmaya başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2022
© Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine 4 çeşit sıcak yemek ikramında bulunmaya başladı.
Şimdilik dört noktada gerçekleştirilen yemek ikramını sosyal medya hesaplarından duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:
“Ankara hepimizin evi. Öğrencilerin daha rahat ve konforlu bir eğitim hayatı yaşamaları için çalışmalara devam ediyor; Gazi, Hacı Bayram Veli ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde dört çeşit ücretsiz sıcak yemek ikramını başlatıyoruz. Yakında tüm üniversitelerimizdeyiz.”
ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, şimdilik Ankara’nın 4 noktasında gerçekleştirilen uygulamayla ilgili şunları söyledi:
“Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak şehrimize okumak için gelen ve aileleri tarafından emanet edilen gençlerimizin sağlıklı ve nitelikli gıdaya ulaşabilmesi için Ankara'nın 4 noktasında öğrencilerimize 3 Ekim tarihinden itibaren ücretsiz yemek hizmeti vermeye başladık. Giderek ağırlaşan ekonomik koşullar altında öğrencilerimizin ezilmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz geleceğimiz için gençlerimize güveniyoruz, gençlerimiz de bize güvensinler.”
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