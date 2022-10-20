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https://sputniknews.com.tr/20221020/abb-su-fiyatinda-yapilan-indirim-nedeniyle-16-kultur-sanat-etkinliginin-ertelendigini-duyurdu-1062539570.html
ABB, su fiyatında yapılan indirim nedeniyle 16 kültür-sanat etkinliğinin ertelendiğini duyurdu
ABB, su fiyatında yapılan indirim nedeniyle 16 kültür-sanat etkinliğinin ertelendiğini duyurdu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Partili Meclis üyelerinin verdiği önergeyle su ücretlerine yüzde 50 indirim yapılması yönündeki karar nedeniyle kentteki 16... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T20:59+0300
2022-10-20T21:04+0300
türkiye
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
aski
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, (ABB) belediye meclisinde AK Parti Grubu’nun önerisi ve oy çokluğu ile su fiyatında yapılan yüzde 50 indirim nedeniyle panayır, gösteri, konser gibi kültür-sanat etkinliklerinin ertelediğini duyurdu.ABB’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:Ne olmuştu?Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin bu ayki ilk toplantısında, geçen ay Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edilen 'su tarifesinde yüzde 50 indirim yapılmasına' ilişkin önerge tekrar kabul edilmişti.
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ankara, ankara büyükşehir belediyesi, aski, su, su faturası
ankara, ankara büyükşehir belediyesi, aski, su, su faturası

ABB, su fiyatında yapılan indirim nedeniyle 16 kültür-sanat etkinliğinin ertelendiğini duyurdu

20:59 20.10.2022 (güncellendi: 21:04 20.10.2022)
© AA / ArşivAnkara Büyükşehir Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© AA / Arşiv
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Partili Meclis üyelerinin verdiği önergeyle su ücretlerine yüzde 50 indirim yapılması yönündeki karar nedeniyle kentteki 16 panayır, gösteri, konser gibi kültür-sanat etkinliklerinin ertelendiğini açıkladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, (ABB) belediye meclisinde AK Parti Grubu’nun önerisi ve oy çokluğu ile su fiyatında yapılan yüzde 50 indirim nedeniyle panayır, gösteri, konser gibi kültür-sanat etkinliklerinin ertelediğini duyurdu.
ABB’den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Ankara’da suyun maliyeti 24 TL iken fiyatı ise 13 TL, yani maliyetinin yarısıydı. ABB Meclisi’nde; hiç durmadan artan elektrik, doğal gaz, mazot ve diğer giderlere rağmen zaten ucuza satılan suyun ücretine AK Partili üyelerin verdiği yasa dışı önergeyle %50 indirim kararı alındı. Bu kararla zararın milyarlarca lirayı bulacağı ve ASKİ'nin iflas bayrağını çekeceği öngörülmektedir.
Su hayati öneme sahiptir. ASKİ’nin geliri sadece elektrik giderini bile karşılayamayacaktır. Ankara’nın susuz kalmaması için Belediye bütçesinden ASKİ’ye para aktarmak zorunda kalacağız.
Bu nedenle devam eden büyük altyapı projelerini, sosyal yardımları ve kırsal kalkınma desteklerini ertelemek durumunda kalmıştık. Süreçte Büyükşehir Belediyemizin büyük ihalelerinin de iptal edilmesi söz konusudur.
Bununla birlikte, Ekim ve Kasım aylarında çoğu dış ilçelerimizde yapılması planlanan 16 adet panayır, gösteri, konser gibi tüm kültür-sanat etkinlikleri de ertelenmiştir. Cumhuriyet Bayramı konserleri dışında bu süreçte etkinlik düzenlenemeyecektir.
Bu yasa dışı kararı mahkemenin iptal etmesi durumunda desteklerimiz, projelerimiz ve kültür-sanat etkinliklerimiz devam edecektir.

Ne olmuştu?

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin bu ayki ilk toplantısında, geçen ay Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edilen 'su tarifesinde yüzde 50 indirim yapılmasına' ilişkin önerge tekrar kabul edilmişti.
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