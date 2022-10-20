ABB, su fiyatında yapılan indirim nedeniyle 16 kültür-sanat etkinliğinin ertelendiğini duyurdu

Ankara’da suyun maliyeti 24 TL iken fiyatı ise 13 TL, yani maliyetinin yarısıydı. ABB Meclisi’nde; hiç durmadan artan elektrik, doğal gaz, mazot ve diğer giderlere rağmen zaten ucuza satılan suyun ücretine AK Partili üyelerin verdiği yasa dışı önergeyle %50 indirim kararı alındı. Bu kararla zararın milyarlarca lirayı bulacağı ve ASKİ'nin iflas bayrağını çekeceği öngörülmektedir. Ankara’da suyun maliyeti 24 TL iken fiyatı ise 13 TL, yani maliyetinin yarısıydı. ABB Meclisi’nde; hiç durmadan artan elektrik, doğal gaz, mazot ve diğer giderlere rağmen zaten ucuza satılan suyun ücretine AK Partili üyelerin verdiği yasa dışı önergeyle %50 indirim kararı alındı. Bu kararla zararın milyarlarca lirayı bulacağı ve ASKİ'nin iflas bayrağını çekeceği öngörülmektedir.

Su hayati öneme sahiptir. ASKİ’nin geliri sadece elektrik giderini bile karşılayamayacaktır. Ankara’nın susuz kalmaması için Belediye bütçesinden ASKİ’ye para aktarmak zorunda kalacağız. Su hayati öneme sahiptir. ASKİ’nin geliri sadece elektrik giderini bile karşılayamayacaktır. Ankara’nın susuz kalmaması için Belediye bütçesinden ASKİ’ye para aktarmak zorunda kalacağız.

Bu nedenle devam eden büyük altyapı projelerini, sosyal yardımları ve kırsal kalkınma desteklerini ertelemek durumunda kalmıştık. Süreçte Büyükşehir Belediyemizin büyük ihalelerinin de iptal edilmesi söz konusudur. Bu nedenle devam eden büyük altyapı projelerini, sosyal yardımları ve kırsal kalkınma desteklerini ertelemek durumunda kalmıştık. Süreçte Büyükşehir Belediyemizin büyük ihalelerinin de iptal edilmesi söz konusudur.

Bununla birlikte, Ekim ve Kasım aylarında çoğu dış ilçelerimizde yapılması planlanan 16 adet panayır, gösteri, konser gibi tüm kültür-sanat etkinlikleri de ertelenmiştir. Cumhuriyet Bayramı konserleri dışında bu süreçte etkinlik düzenlenemeyecektir. Bununla birlikte, Ekim ve Kasım aylarında çoğu dış ilçelerimizde yapılması planlanan 16 adet panayır, gösteri, konser gibi tüm kültür-sanat etkinlikleri de ertelenmiştir. Cumhuriyet Bayramı konserleri dışında bu süreçte etkinlik düzenlenemeyecektir.